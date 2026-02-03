Santiago Peña afirmó que el Mercosur será la “mejor plataforma” para conectar a regiones del mundo

Fotografía cedida por Presidencia de Paraguay que muestra al presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante el Foro de Inversión para América Latina y el Caribe en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos este lunes, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EFE/Presidencia de Paraguay)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó durante un foro celebrado en el contexto de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que el Mercosur representa “la mejor plataforma” para conectar distintas regiones globales. Destacó que el bloque sudamericano posee abundantes recursos naturales y tendrá un “rol fundamental” en la transición energética.

En el Foro de Inversión para América Latina y el Caribe, impulsado también por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, Peña sostuvo que los países obtendrán mejores resultados si optan por la integración.

“No tenemos ninguna duda de que el Mercosur va a ser la mejor plataforma para conectar a otras regiones del mundo”, expresó el mandatario, según la traducción oficial. Mencionó como ejemplo el acuerdo de asociación firmado entre el bloque —integrado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay— y la Unión Europea el pasado 17 de enero en Asunción.

Durante su segunda visita oficial a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Peña argumentó que “la seguridad del pasado no existe” y llamó a establecer “nuevas alianzas, nuevas relaciones con otras regiones”.

Resaltó el papel “fundamental” que tendrán tanto Paraguay como Latinoamérica en la transición energética. Detalló que el país sudamericano, con 6,1 millones de habitantes, produce el 100% de su electricidad mediante fuentes renovables y está destinando inversiones a proyectos de energía solar.

Peña también mencionó el impulso a un proyecto de gasoducto que busca conectar la producción de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (suroeste de Argentina) con Brasil, atravesando cerca de 530 kilómetros del Chaco paraguayo.

“La mesa está servida para nosotros. Tenemos todas las oportunidades y dependemos solo de nosotros”, remarcó el presidente.

En el marco de su agenda en EAU, Peña sostuvo una reunión con Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, para “explorar oportunidades de cooperación en materia de conectividad aérea, logística y transporte internacional”, según informó la Presidencia en Asunción.

Durante su estancia oficial, que se extenderá hasta el 6 de febrero, Peña tiene programados encuentros con empresarios y autoridades emiratíes.