Pidieron al Congreso de Bolivia que cite al canciller para informar sobre la presencia de funcionarios de Cuba, Venezuela, Irán y Rusia en el país (EFE/ARCHIVO)

Un diputado boliviano ha solicitado formalmente que el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo Carrasco, comparezca ante la Cámara de Diputados para informar sobre la presencia de funcionarios de Cuba, Venezuela, Irán y Rusia en el país. La petición, presentada por Edgar Jose Zegarra Berma, exige transparencia total sobre la acreditación de diplomáticos y personal asimilado de esos países desde 2006 hasta la fecha.

El documento solicita un informe oral, documentado y verificable ante la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante. La demanda se apoya en los artículos 158 y siguientes de la Constitución y el Reglamento de la Cámara, los cuales otorgan a los legisladores la facultad de fiscalización parlamentaria. Entre los puntos más sensibles del requerimiento se encuentran el número total de funcionarios acreditados por año, el detalle individualizado de cada persona —incluyendo nombres, nacionalidad, profesión, cargo, funciones y tiempo de permanencia— y si cuentan con registro domiciliario en el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) de Bolivia. También se pide información sobre la presencia de personal militar o de seguridad vinculado a estos países, su grado, funciones y el marco legal que respalda su estancia.

La solicitud pide además copias o referencias de los acuerdos, convenios o instrumentos internacionales que sirvieron de base para dichas acreditaciones. El texto señala como finalidad de la petición “transparentar la política exterior del Estado, garantizar el respeto a la soberanía nacional, evaluar el alcance y naturaleza de la presencia diplomática extranjera en el país, y permitir a la Comisión de Relaciones Exteriores ejercer de manera efectiva su función fiscalizadora”.

Este pedido se presenta en un contexto de reconfiguración geopolítica para Bolivia, que recientemente restableció relaciones diplomáticas plenas con Estados Unidos tras años de distanciamiento y ha manifestado su intención de alinearse con países que “tengan la democracia como principio”. El actual gobierno, encabezado por Rodrigo Paz tras las elecciones de 2025, ha expresado su interés en una política exterior orientada a la reinserción en la comunidad democrática internacional.

La elección de Rodrigo Paz reconfiguró la política interna de Bolivia (REUTERS/ARCHIVO)

La presencia y actividad de diplomáticos y personal asimilado de Cuba, Venezuela, Irán y Rusia ha sido objeto de debate en Bolivia y en el entorno internacional, especialmente por la presión ejercida por Estados Unidos para limitar la influencia de estos países en la región. Informes recientes mencionan que Venezuela es considerada por algunos como un bastión de cooperación en inteligencia y defensa con aliados extracontinentales. Además, en enero de 2026, el canciller ruso advirtió sobre amenazas contra Cuba, reflejando la persistencia de tensiones geopolíticas en el hemisferio.

En 2024, se informó que Cuba y Bolivia fueron invitadas a unirse al bloque de los BRICS, lo que consolidó la percepción de un alineamiento estratégico en el escenario mundial. La presidenta de la Comisión, Nathaly Tovias Claure, debe ahora admitir la petición y convocar al Canciller, un paso que podría abrir un debate de alto impacto político. La expectativa está puesta en la respuesta del gobierno, que deberá aclarar el alcance y las características de la presencia de funcionarios de países con los que Bolivia ha mantenido históricamente relaciones objeto de profunda división interna.