América Latina

Brasil acelerará la ratificación del acuerdo entre la UE y el Mercosur pese al freno de la Eurocámara

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que otorga prioridad al pacto y continuará trabajando: “Hay que acelerar los trámites internos de aprobación”

Guardar
El presidente de Brasil, Luiz
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Mateus Bonomi)

El Gobierno brasileño comunicó que busca agilizar el proceso interno para ratificar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a pesar de la decisión de la Eurocámara de frenar su aprobación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado dirigido a la agencia de noticias EFE que el Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva, considerado uno de los principales impulsores del tratado, otorga “toda la prioridad” a la ratificación y continuará “trabajando” para “acelerar sus trámites internos de aprobación”.

La Cancillería indicó que el objetivo es “garantizar” que las condiciones para la entrada en vigor del acuerdo estén satisfechas “con la máxima celeridad posible”.

El Parlamento Europeo resolvió remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE para que revise su legalidad, tras una votación muy ajustada. Este proceso podría extenderse hasta dos años y, como resultado, retrasaría la ratificación.

La Cancillería brasileña señaló que “acompañará” los próximos pasos del proceso, que se llevará adelante en el marco de las instituciones europeas.

Los agricultores de toda Europa
Los agricultores de toda Europa reaccionan después de que el Parlamento Europeo votara sobre si remitir el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Estrasburgo, Francia (REUTERS/Yves Herman)

La decisión de la Eurocámara generó diversas reacciones entre los gobiernos del Mercosur, bloque integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y, en proceso de adhesión, Bolivia, cuyos Parlamentos también deben ratificar el acuerdo.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, declaró que no considera que el pedido de revisión jurídica “vaya a ser un inconveniente”.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, describió la noticia como un “tropiezo”, aunque manifestó tener “pocas dudas” de que el Tribunal validará el contenido del tratado.

Luego de una negociación de más de 25 años, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, y los representantes de los países del Mercosur firmaron el acuerdo el sábado pasado durante una ceremonia en Asunción (Paraguay).

El pacto representa un hito para ambas regiones, ya que crea una zona de libre comercio con alrededor de 720 millones de habitantes y un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros), equivalente a casi una cuarta parte del PIB global.

El acuerdo prevé una reducción o eliminación gradual de aranceles para aproximadamente el 90% de las exportaciones e importaciones.

Temas Relacionados

Acuerdo Unión Europea-MercosurBrasilÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Gobierno panameño lanza plan de licitaciones eléctricas para reducir la volatilidad de las tarifas

El Gobierno apuesta por contratos de largo plazo, nueva generación renovable y respaldo térmico

Gobierno panameño lanza plan de

Haití registró más de 8.100 asesinatos entre enero y noviembre de 2025

La ONU advirtió que el deterioro institucional avanza mientras millones de personas quedan sin acceso seguro a insumos y derechos básicos

Haití registró más de 8.100

Protección Civil reporta treinta emergencias por caída de árboles tras vientos intensos en El Salvador

El funcionario salvadoreño hizo hincapié en la colaboración entre organismos estatales y municipales para abordar eventualidades climáticas, impulsando acciones coordinadas ante la llegada de nuevos eventos meteorológicos extremos

Protección Civil reporta treinta emergencias

El giro hacia Sudamérica: Panamá y Ecuador exploran un acuerdo para impulsar comercio e inversión

El acercamiento se aceleró en Davos y ocurre luego de cambios en el contexto bilateral que permitieron reactivar conversaciones de integración económica

El giro hacia Sudamérica: Panamá

¿Podrá Panamá cumplir la meta de internet en todas las escuelas desde el primer día de clases?

El inicio del año escolar pondrá a prueba una de las promesas educativas más ambiciosas del Gobierno, con más de 3,100 centros en el foco

¿Podrá Panamá cumplir la meta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los rostros españoles de la

Los rostros españoles de la despedida a Valentino en la capilla ardiente en Roma: de Naty Abascal a Rosario Nadal

Bruce Mac Master advierte que endeudamiento de Colombia creció 50% y se lleva uno de cada cuatro pesos del presupuesto

Con sustento, firmeza y decisión ante la OROP-PS

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los dos desaparecidos en Córdoba y se eleva el número de víctimas a 45

Escándalo en Nucleoeléctrica: apartan a dos funcionarios tras denuncias por presuntos sobreprecios en una licitación

INFOBAE AMÉRICA
Arctic Monkeys lanzó su primera

Arctic Monkeys lanzó su primera canción en cuatro años

La Comunidad pide al Ministerio una "postura firme" de defensa del sector agrario y pesquero ante la PAC y Mercosur

Mueren tres turistas en el centro de Florida por un tiroteo "sin sentido"

José María Villalón, doctor del Atlético: "Algunos talentos precoces desaparecen antes de los 24"

Gobierno panameño lanza plan de licitaciones eléctricas para reducir la volatilidad de las tarifas

ENTRETENIMIENTO

“Amos del Universo” reveló su

“Amos del Universo” reveló su primer tráiler oficial con Nicholas Galitzine como He-Man

Emma Stone logra un récord histórico de nominaciones al Oscar y reescribe las reglas de Hollywood

Jennifer Garner se sinceró sobre la experiencia de ser una madre famosa: “Sé lo que es la presión”

Cómo se eligen los nominados al Oscar y quiénes votan realmente en cada categoría

Pingüinos, kayak y mucho frío: Nicole Kidman narra su travesía familiar por la Antártida