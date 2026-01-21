Los uruguayos viajaron menos al exterior en 2025: las salidas hacia Argentina cayeron un 29%

Los viajes de uruguayos a Argentina cayeron un 29%

Las filas interminables en los puentes internacionales que unen a Uruguay con Argentina son algo del pasado. La devaluación que dispuso Javier Milei cuando llegó a la Presidencia en diciembre del 2023 provocó que los viajes hacia ese país dejaran de ser convenientes. Y ese comportamiento se ve reflejado en los datos oficiales del turismo emisivo en 2025.

Según las cifras, en 2025 hubo 2.401.312 salidas, una caída del 21% comparado a 2024. La estadía promedio de los uruguayos en el exterior fue de 6,5 días y las divisas que dejaron en el extranjero ascendieron a USD 1.318.455.807.

El gasto medio fue de USD 549, al tiempo que el gasto diario fue de USD 84. En pasajes internacionales, el gasto ascendió a USD 269 millones.

Crédito: Página Oficial Turismo Buenos Aires

Argentina fue el país más elegido por los uruguayos: hubo 1.515.970 viajes hacia allí. Esa cantidad representó el 63% del total de las salidas al exterior y cayó un 29% respecto a 2024. En este destino, el gasto superó los USD 570 millones.

Sin embargo, esta cifra estuvo lejos del auge de 2023. Ese año las salidas de los uruguayos al exterior rozaron los cinco millones de viajes. Ese año, ocho de cada diez que viajaron lo hicieron hacia Argentina. Era habitual ver allí a decenas de uruguayos comiendo en restaurantes, saliendo a bailar, haciendo las compras del día a día y hasta llenando las farmacias.

Brasil fue el segundo destino elegido por los uruguayos. Hacia allí viajaron unas 604.000 personas y gastaron USD 341 mil. La estadía promedio fue de 7,3 días.

En tercer lugar aparecen las salidas hacia Chile. El ránking continúa con los viajes a Europa, a Norteamérica y al resto de América.

El ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni (EFE/ Diego Lafalche)

La balanza turística para Uruguay fue positiva. Uruguay recibió en 2025 un total de 3.604.488 visitantes, lo que representa un aumento del 8% con respecto a 2024. Estos visitantes generaron divisas por USD 2.040 millones, lo que refleja un crecimiento tanto en la cantidad como en el gasto total.

Esto “consolida al turismo como uno de los sectores más importantes para la economía nacional”, evaluó la cartera en un comunicado.

La consultora Exante destacó en la red social X que el aumento del 8% se dio “a instancias del aumento en la llegada de turistas argentinos y de fuera de la región”. “El gasto de estos turistas tuvo una suba aún mayor, reflejando un aumento del gasto per cápita”, señalaron en un comunicado.

Turistas posan antes de abordar el tren del Corcovado, en Río de Janeiro (Brasil), en una fotografía de archivo. EFE/Antonio Lacerda

Respecto al turismo emisivo, en tanto, marcaron que hubo una “fuerte caída por segundo año consecutivo”. Las cifras de 2025 fueron similares a las registradas en 2022, previo al auge de los viajes a Argentina.

“En ese marco, el saldo neto de turismo se ubicó en 2025 en 0,9% del PIB, pautando una mejora respecto a los últimos años, aunque situándose todavía por debajo de las contribuciones que supo alcanzar este sector previo a la pandemia”, agrega el análisis de Exante.

La llegada de extranjeros a Uruguay

Los principales turistas de Uruguay fueron los vecinos. Desde Argentina, hubo 2.403.720 ingresos y el gasto total de sus turistas fue de USD 1.175 millones. Las llegadas desde Brasil, en tanto, fueron 489.677 y el gasto estimado fue de USD 336 millones. Si se analiza el gasto por turista en promedio, los paraguayos fueron los que gastaron más: fue de USD 1.163.

Montevideo fue el destino preferido por los turistas para visitar en Uruguay, seguido de Punta del Este y Colonia. Le siguen en el ranking el litoral termal, la Costa de Oro, la costa de Rocha y Piriápolis.

Los turistas que llegaron a Uruguay crecieron 8% en 2024 (RS Fotos)

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, estima que el 2026 será también un buen año en el flujo de llegada de turistas. Los datos de la secretaría de Estado indican que está previsto recibir entre 3,3 millones y 3,5 millones de turistas durante 2026, informó días atrás la web de Presidencia.