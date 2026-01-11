América Latina

La presidenta de Honduras le pidió a Donald Trump un “diálogo directo” sobre el proceso electoral tras la aprobación de un nuevo escrutinio

La invitación pública formulada por Xiomara Castro surge luego de el Parlamento hondureño aprobara una iniciativa para realizar un nuevo escrutinio de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre

Guardar
La Presidenta de Honduras, Xiomara
La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pronuncia un discurso durante un evento para entregar el mando al nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Héctor Valerio (REUTERS/Fredy Rodríguez)

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, solicitó este sábado a su par estadounidense, Donald Trump, mantener “un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral” celebrado el pasado 30 de noviembre en el país centroamericano, a solo 17 días de concluir su mandato y luego de acusar al mandatario de interferir en los comicios.

“Señor Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump: le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras”, expresó Castro en un extenso mensaje publicado en X.

La mandataria hondureña señaló en particular los “pronunciamientos públicos” de Trump en la plataforma Truth Social en favor de Nasry Asfura y reiteró, bajo su mirada, que estas expresiones “influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata”.

“Al mismo tiempo, me dirijo al pueblo hondureño para explicar las razones por las cuales sancioné el Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por 69 diputados del Congreso Nacional, mediante el cual se reafirma la soberanía de Honduras y se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) el conteo de los votos y actas de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre”, indicó la mandataria.

Parte del mensaje de Xiomara
Parte del mensaje de Xiomara Castro a Donald Trump (X)

La presidenta Xiomara Castro denunció que “el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en abierta violación de la ley, sin integrar su pleno y actuando únicamente con dos magistrados, negó el derecho fundamental al conteo de los votos emitidos y a 435 urnas, correspondientes al alcalde de la capital, Jorge Aldana, y a varios candidatos más”.

Castro afirmó que no será “cómplice del cinismo institucional de órganos electorales creados para garantizar el derecho a elegir y ser electo, que, después de la dolorosa historia de fraudes que ha vivido Honduras, especialmente en 2017, han vuelto a abdicar frente a la injerencia extranjera, en un entorno de amenazas a Estados soberanos”.

La situación que enfrentamos no es una crisis de leyes, sino una crisis de ética, de moral y de valentía democrática y republicana. Es el abandono del deber de construir patria sobre el principio más sagrado: la independencia nacional y el voto del pueblo”, sumó en su mensaje publicado en X.

El CNE declaró a Nasry
El CNE declaró a Nasry Asfura ganador de las presidenciales en Honduras (Europa Press)

La presidenta Xiomara Castro respondió pocas horas después de que el Gobierno de Estados Unidos advirtiera este sábado sobre “severas consecuencias” para Honduras ante “intentos para revertir la elección” presidencial, en la que resultó vencedor Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado públicamente por Donald Trump.

“Finalmente, ante las falsas informaciones que circulan y el reciente mensaje del Departamento de Estado, considero indispensable invitar formalmente al presidente Donald J. Trump a una audiencia o llamada directa, para abordar con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia la situación electoral de Honduras”, concluyó Castro.

La publicación de Castro surge un día después de que el Parlamento de Honduras aprobara una iniciativa para realizar un nuevo escrutinio de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025, pese a que los resultados oficiales ya habían sido divulgados en diciembre por el ente electoral.

La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria convocada por miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre), en la cual la oposición quedó excluida tanto del debate como de la votación. La propuesta, impulsada por el presidente de la junta directiva del Parlamento, Luis Redondo, plantea la revisión de más de 19.000 actas electorales y sostiene que una parte significativa de ellas no fue sometida a un escrutinio completo.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaHondurasXiomara CastroNasry AsfuraDonald TrumpEstados UnidosEEUU

Últimas Noticias

Un ciclón extratropical golpea el sureste de Uruguay: se registraron cortes de electricidad y daños materiales

Las autoridades recomendaron extremar precauciones y desplegaron cuadrillas para despejar calles y restablecer los servicios esenciales

Un ciclón extratropical golpea el

EEUU y ocho países de América Latina rechazaron el intento del gobierno de Honduras de realizar un nuevo escrutinio de las elecciones

Washington, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana repudiaron al iniciativa del Parlamento y pidieron el respeto al proceso democrático que marcó la victoria del presidente electo Nasry Asfura

EEUU y ocho países de

La esposa de Jair Bolsonaro advirtió sobre un “riesgo real de muerte” para el ex presidente debido a su estado de salud

La preocupación aumentó tras una caída que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve y síntomas de vértigo

La esposa de Jair Bolsonaro

La dictadura de Daniel Ortega informó que “decenas” de presos políticos nicaragüenses fueron excarcelados

Las autoridades sandinistas no informaron la cantidad exacta de personas liberadas ni los nombres

La dictadura de Daniel Ortega

El acuerdo UE-Mercosur divide a Brasil: oportunidades de integración frente a riesgos de competencia

A pesar del optimismo de la política, muchos sectores de la agricultura brasileña expresan su preocupación por las cláusulas de salvaguardia

El acuerdo UE-Mercosur divide a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué el VAR es

Por qué el VAR es una especialidad más allá del arbitraje y la evolución estructural que se viene en el fútbol

Jugaba torneos amateurs y Scaloni lo citó como sparring: la historia de Santiago Beltrán, el arquero que reemplazará a Armani en River

Humberto Tortonese: “Desde chico quería disfrutar más y trabajar menos, soy ambicioso con mi libertad”

Edmund Hillary, el hombre que tras conquistar la cima del Everest entendió que había algo más importante

Un frac, un habano y el libreto de siempre: a 30 años de la muerte de Tato Bores, el humorista que explicó la Argentina mejor que nadie

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Luis Advíncula pasa pruebas médicas para fichar por Alianza Lima, tras dejar Boca Juniors

El Atlético señala una “provocación” como origen de la “reacción” de Simeone

Birmania celebra segunda fase de votaciones convocadas por militares y sin oposición real

El "zar de fronteras" defiende la "profesionalidad" del ICE: "No eligen a quién deportar ni la ley ni el juez"

Redes sugieren alianza entre hijo de Trump y princesa danesa para anexionar Groenlandia

ENTRETENIMIENTO

Actor de “Escalera al cielo”

Actor de “Escalera al cielo” sorprendió a fans con su regreso al icónico carrusel, a 22 años del kdrama

Melissa Gilbert compró regalos de Navidad para los niños vinculados en la causa contra Timothy Busfield, según documentos judiciales

Indy, el perro actor de “Good Boy”, le ganó a Ethan Hawke y otros finalistas en los Astra Awards 2026

“The Hunt for Gollum”: por qué la nueva película de El señor de los anillos tardó casi 30 años en hacerse realidad

El esposo de Melissa Gilbert ha sido acusado de abuso sexual infantil