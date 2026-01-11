La presidenta de Honduras le pidió a Donald Trump un “diálogo directo” sobre el proceso electoral tras la aprobación de un nuevo escrutinio

La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pronuncia un discurso durante un evento para entregar el mando al nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Héctor Valerio (REUTERS/Fredy Rodríguez)

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, solicitó este sábado a su par estadounidense, Donald Trump, mantener “un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral” celebrado el pasado 30 de noviembre en el país centroamericano, a solo 17 días de concluir su mandato y luego de acusar al mandatario de interferir en los comicios.

“Señor Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump: le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras”, expresó Castro en un extenso mensaje publicado en X.

La mandataria hondureña señaló en particular los “pronunciamientos públicos” de Trump en la plataforma Truth Social en favor de Nasry Asfura y reiteró, bajo su mirada, que estas expresiones “influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático y afectaron a nuestra candidata”.

“Al mismo tiempo, me dirijo al pueblo hondureño para explicar las razones por las cuales sancioné el Decreto Legislativo No. 58-2025, aprobado por 69 diputados del Congreso Nacional, mediante el cual se reafirma la soberanía de Honduras y se ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) el conteo de los votos y actas de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre”, indicó la mandataria.

Parte del mensaje de Xiomara Castro a Donald Trump (X)

La presidenta Xiomara Castro denunció que “el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en abierta violación de la ley, sin integrar su pleno y actuando únicamente con dos magistrados, negó el derecho fundamental al conteo de los votos emitidos y a 435 urnas, correspondientes al alcalde de la capital, Jorge Aldana, y a varios candidatos más”.

Castro afirmó que no será “cómplice del cinismo institucional de órganos electorales creados para garantizar el derecho a elegir y ser electo, que, después de la dolorosa historia de fraudes que ha vivido Honduras, especialmente en 2017, han vuelto a abdicar frente a la injerencia extranjera, en un entorno de amenazas a Estados soberanos”.

“La situación que enfrentamos no es una crisis de leyes, sino una crisis de ética, de moral y de valentía democrática y republicana. Es el abandono del deber de construir patria sobre el principio más sagrado: la independencia nacional y el voto del pueblo”, sumó en su mensaje publicado en X.

El CNE declaró a Nasry Asfura ganador de las presidenciales en Honduras (Europa Press)

La presidenta Xiomara Castro respondió pocas horas después de que el Gobierno de Estados Unidos advirtiera este sábado sobre “severas consecuencias” para Honduras ante “intentos para revertir la elección” presidencial, en la que resultó vencedor Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado públicamente por Donald Trump.

“Finalmente, ante las falsas informaciones que circulan y el reciente mensaje del Departamento de Estado, considero indispensable invitar formalmente al presidente Donald J. Trump a una audiencia o llamada directa, para abordar con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia la situación electoral de Honduras”, concluyó Castro.

La publicación de Castro surge un día después de que el Parlamento de Honduras aprobara una iniciativa para realizar un nuevo escrutinio de las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025, pese a que los resultados oficiales ya habían sido divulgados en diciembre por el ente electoral.

La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria convocada por miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre), en la cual la oposición quedó excluida tanto del debate como de la votación. La propuesta, impulsada por el presidente de la junta directiva del Parlamento, Luis Redondo, plantea la revisión de más de 19.000 actas electorales y sostiene que una parte significativa de ellas no fue sometida a un escrutinio completo.

(Con información de EFE)