La Policía de Brasil ordenó el “regreso inmediato” de Eduardo Bolsonaro, el hijo del ex presidente que está en Estados Unidos

Eduardo Bolsonaro (REUTERS/Jessica Koscielniak/Archivo)

La Policía Federal de Brasil instruyó a Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro y residente en Estados Unidos, a regresar al país de forma “inmediata” para reincorporarse a su puesto de escribiente.

Una resolución publicada este viernes establece la “cesación de la licencia para el ejercicio de mandato electivo, a partir del 19 de diciembre de 2025”, y fija el inicio de trámites administrativos y de regularización de su situación funcional.

La orden, firmada por el director interino de Gestión de Personas de la Policía Federal, Licínio Nunes de Moraes Netto, dispone el “retorno inmediato al ejercicio del cargo efectivo en su lotación de origen”. Además, advierte que cualquier ausencia injustificada podrá derivar en medidas administrativas y disciplinarias.

Eduardo Bolsonaro ingresó a la Policía Federal en 2010 como escribiente y se apartó de estas funciones al asumir su escaño en la Cámara de Diputados. Solicitó licencia y se trasladó a Estados Unidos en marzo del año pasado, alegando “persecución política y judicial”.

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (AP Foto/Eraldo Peres/Archivo)

El 18 de diciembre, la presidencia de la Cámara de Diputados declaró la pérdida de su mandato, tras superar el límite de faltas no justificadas permitido por la Constitución. Según el registro parlamentario, acumuló 59 ausencias sin justificación, excediendo ampliamente el umbral fijado.

Durante su estadía en EEUU, Eduardo Bolsonaro mantuvo actividades de cabildeo para promover sanciones del Gobierno estadounidense contra Brasil, en un intento de favorecer a su padre. Estas acciones condujeron a que la Corte Suprema le imputara por presunto intento de coacción a la Justicia, en el marco de una investigación paralela al caso de golpismo que implicó la condena a 27 años de prisión para Jair Bolsonaro, señalado como líder de un complot tras su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

Como resultado del cabildeo, el Gobierno de Donald Trump aplicó un arancel del 50% a gran parte de las importaciones brasileñas, alegando que Brasil conducía una persecución judicial y política contra el ex mandatario, considerado aliado del presidente estadounidense.

Recientemente, la administración estadounidense revocó la mayor parte de estos aranceles y retiró sanciones previamente impuestas a determinados miembros del Supremo, lo que modificó el alcance e impacto político de las gestiones impulsadas por la familia Bolsonaro.