América Latina

Jair Bolsonaro solicitó la prisión domiciliaria por su salud y la Corte Suprema analiza el caso

Su defensa advierte que regresar a la cárcel podría agravar su estado y cita el precedente del ex mandatario Fernando Collor de Mello, quien obtuvo el mismo beneficio

Guardar
Jair Bolsonaro solicitó a la
Jair Bolsonaro solicitó a la Corte Suprema cumplir arresto domiciliario tras una semana hospitalizado en Brasilia (Europa Press)

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó este miércoles a la Corte Suprema la concesión de prisión domiciliaria por motivos de salud, tras pasar más de una semana internado en un hospital de Brasilia.

La defensa presentó un pedido formal ante el máximo tribunal y advirtió sobre un “riesgo concreto de agravamiento” de su estado clínico si regresa a un establecimiento penitenciario.

El equipo legal de Bolsonaro argumentó ante la Corte Suprema que el exjefe de Estado, de 70 años, enfrenta un cuadro de salud delicado tras someterse a una cirugía de hernia inguinal el 25 de diciembre y a un procedimiento adicional para tratar episodios persistentes de hipo.

El expresidente fue sometido a
El expresidente fue sometido a una cirugía de hernia inguinal y a un procedimiento por hipo persistente (Reuters)

Los médicos que atienden a Bolsonaro estiman que su alta hospitalaria se concretará este jueves.

Un informe presentado por la defensa describe la falta de cuidados especializados como un factor que podría desencadenar serias complicaciones, entre ellas neumonía, accidente cerebrovascular, crisis hipertensivas y daño renal.

Un informe médico advierte sobre
Un informe médico advierte sobre riesgos de neumonía, crisis hipertensivas y daño renal (Europa Press)

El parte médico indica que Bolsonaro padece apnea del sueño severa, gastritis, esofagitis y secuelas de la puñalada abdominal sufrida en 2018 durante un acto de campaña, afecciones que han requerido varias intervenciones quirúrgicas en los últimos años.

El cardiólogo Brasil Caiado, consultado por AFP, afirmó que el estado de ánimo del exmandatario “oscila mucho” y que las noches afectadas por el hipo lo dejan “muy golpeado”.

El cardiólogo Brasil Caiado señaló
El cardiólogo Brasil Caiado señaló que el estado anímico de Bolsonaro “oscila mucho” durante su internación (Reuters)

Por su parte, el cirujano Cláudio Birolini explicó que los bloqueos anestésicos aplicados para frenar los episodios de hipo no lograron eliminarlos totalmente, lo que ha impactado en el estado emocional de Bolsonaro.

La defensa espera la publicación de un nuevo informe médico para respaldar formalmente el pedido de arresto domiciliario ante el ministro Alexandre de Moraes, integrante de la Corte Suprema.

Alexandre de Moraes, ministro de
Alexandre de Moraes, ministro de la Corte Suprema, analiza el nuevo pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Bolsonaro (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)

Desde su detención en la Superintendencia de la Policía Federal, Bolsonaro ya había solicitado el beneficio de prisión domiciliaria, pero la Corte Suprema rechazó estos pedidos. La última negativa se produjo el 19 de diciembre, en la misma resolución que permitió la intervención quirúrgica para extraerle la hernia.

La defensa argumenta que la “ejecución penal no puede convertirse en un instrumento de exposición indebida del condenado a riesgos médicos relevantes y evitables”, según el documento presentado por los abogados.

La Corte Suprema ya rechazó
La Corte Suprema ya rechazó previamente la solicitud de arresto domiciliario presentada por Bolsonaro (Europa Press)

Como antecedente, los representantes legales del expresidente mencionaron el caso de Fernando Collor de Mello, quien obtuvo en mayo la prisión domiciliaria humanitaria por motivos de salud y edad avanzada, decisión tomada por la Corte Suprema y que buscan replicar en el caso de Bolsonaro.

La condena contra Bolsonaro se fundamenta en su presunta responsabilidad como líder de una trama para desconocer los resultados de las elecciones de 2022.

El fallo sostiene que existió una conspiración para instaurar un estado de excepción e impedir la investidura de Lula da Silva, e incluso se contempló un plan para asesinar al actual presidente, aunque este no se ejecutó por falta de apoyo militar.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

BrasilJair Bolsonaro

Últimas Noticias

María Corina Machado y Edmundo González proclamaron el 2026 como el año de la libertad en Venezuela

La comunicación fue publicada a través de redes sociales

María Corina Machado y Edmundo

La Unión Europea reconoció los resultados en Honduras y promovió el diálogo institucional

Nasry “Tito” Asfura fue declarado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral, con respaldo internacional

La Unión Europea reconoció los

Chile: Diputados de la oposición pidieron la salida del ministro de Justicia tras nuevo error de Gendarmería que dejó en libertad a un reo

El sujeto fue liberado el 24 de diciembre a pesar de que debía entrar a cumplir prisión preventiva

Chile: Diputados de la oposición

2025, el año en que Bolivia tuvo una fuerte crisis económica y rompió la hegemonía de la izquierda tras 20 años del MAS

La sorpresa de los comicios fue Rodrigo Paz Pereira, quien llegó al poder para dar un fuerte viraje político

2025, el año en que

La inflación en Paraguay mejoró la meta de 3,5% que se había planteado el gobierno para 2025

Según el Banco Central, el índice de precios al consumidor de diciembre es el más bajo del año, lo que atribuyó al descenso en los precios de los alimentos, combustibles y los bienes de origen importado

La inflación en Paraguay mejoró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las propiedades nutricionales

Cuáles son las propiedades nutricionales del ponche de frutas y cuántas calorías aporta un vaso

Del conflicto a la mesa familiar: tres soldados volvieron a celebrar fin de año junto a sus familias tras décadas de ausencia

Cábalas de Año Nuevo 2026 para atraer la buena suerte y conseguir nuevo trabajo

Frente Frío 25 despedirá este año con lluvias, viento y frío en algunos estados del país

Detectan caso de gusano barrenador en Tamaulipas: predio contaba con 21 bovinos

INFOBAE AMÉRICA
Las acciones que más ganaron

Las acciones que más ganaron y las que tuvieron peores resultados en Wall Street en 2025

Trump anuncia que retira a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

Desintervenir los alquileres en Andorra no supondrá subidas "desproporcionadas"

Un atacante suicida mata a un agente de policía en Alepo

El petróleo cerró el año con su mayor baja desde 2020

ENTRETENIMIENTO

Los hijos de Sean ‘Diddy’

Los hijos de Sean ‘Diddy’ Combs narrarán su versión del juicio en una nueva serie documental

Estos son los 15 músicos mejor pagados de 2025

Estas son las estrellas que murieron en 2025: Desde Ozzy Osbourne hasta Rob Reiner

Yoko Ono, la única que dijo “no” a componer con John Lennon, según su hijo Sean

Jennifer Lopez respondió a las críticas por su imagen: “¡Si tuvieras este cuerpo, también estarías desnudo!”