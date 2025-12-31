Jair Bolsonaro solicitó la prisión domiciliaria por su salud y la Corte Suprema analiza el caso

Jair Bolsonaro solicitó a la Corte Suprema cumplir arresto domiciliario tras una semana hospitalizado en Brasilia (Europa Press)

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó este miércoles a la Corte Suprema la concesión de prisión domiciliaria por motivos de salud, tras pasar más de una semana internado en un hospital de Brasilia.

La defensa presentó un pedido formal ante el máximo tribunal y advirtió sobre un “riesgo concreto de agravamiento” de su estado clínico si regresa a un establecimiento penitenciario.

El equipo legal de Bolsonaro argumentó ante la Corte Suprema que el exjefe de Estado, de 70 años, enfrenta un cuadro de salud delicado tras someterse a una cirugía de hernia inguinal el 25 de diciembre y a un procedimiento adicional para tratar episodios persistentes de hipo.

El expresidente fue sometido a una cirugía de hernia inguinal y a un procedimiento por hipo persistente

Los médicos que atienden a Bolsonaro estiman que su alta hospitalaria se concretará este jueves.

Un informe presentado por la defensa describe la falta de cuidados especializados como un factor que podría desencadenar serias complicaciones, entre ellas neumonía, accidente cerebrovascular, crisis hipertensivas y daño renal.

Un informe médico advierte sobre riesgos de neumonía, crisis hipertensivas y daño renal

El parte médico indica que Bolsonaro padece apnea del sueño severa, gastritis, esofagitis y secuelas de la puñalada abdominal sufrida en 2018 durante un acto de campaña, afecciones que han requerido varias intervenciones quirúrgicas en los últimos años.

El cardiólogo Brasil Caiado, consultado por AFP, afirmó que el estado de ánimo del exmandatario “oscila mucho” y que las noches afectadas por el hipo lo dejan “muy golpeado”.

El cardiólogo Brasil Caiado señaló que el estado anímico de Bolsonaro "oscila mucho" durante su internación

Por su parte, el cirujano Cláudio Birolini explicó que los bloqueos anestésicos aplicados para frenar los episodios de hipo no lograron eliminarlos totalmente, lo que ha impactado en el estado emocional de Bolsonaro.

La defensa espera la publicación de un nuevo informe médico para respaldar formalmente el pedido de arresto domiciliario ante el ministro Alexandre de Moraes, integrante de la Corte Suprema.

Alexandre de Moraes, ministro de la Corte Suprema, analiza el nuevo pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Bolsonaro

Desde su detención en la Superintendencia de la Policía Federal, Bolsonaro ya había solicitado el beneficio de prisión domiciliaria, pero la Corte Suprema rechazó estos pedidos. La última negativa se produjo el 19 de diciembre, en la misma resolución que permitió la intervención quirúrgica para extraerle la hernia.

La defensa argumenta que la “ejecución penal no puede convertirse en un instrumento de exposición indebida del condenado a riesgos médicos relevantes y evitables”, según el documento presentado por los abogados.

La Corte Suprema ya rechazó previamente la solicitud de arresto domiciliario presentada por Bolsonaro

Como antecedente, los representantes legales del expresidente mencionaron el caso de Fernando Collor de Mello, quien obtuvo en mayo la prisión domiciliaria humanitaria por motivos de salud y edad avanzada, decisión tomada por la Corte Suprema y que buscan replicar en el caso de Bolsonaro.

La condena contra Bolsonaro se fundamenta en su presunta responsabilidad como líder de una trama para desconocer los resultados de las elecciones de 2022.

El fallo sostiene que existió una conspiración para instaurar un estado de excepción e impedir la investidura de Lula da Silva, e incluso se contempló un plan para asesinar al actual presidente, aunque este no se ejecutó por falta de apoyo militar.

(Con información de AFP)