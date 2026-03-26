Agencias

El Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje por el tránsito por Ormuz

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Teherán, 26 mar (EFE).- El Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, estratégico paso por el que circula el 20 % del petróleo mundial.

“Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje”, dijo el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi, informó la agencia Tasnim. EFE

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