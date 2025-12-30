La bolsa de San Pablo cerró el año 2025 con un salto histórico

La bolsa de São Paulo cerró 2025 con un crecimiento anual del 33,9 %, el mayor en casi una década (EFE)

La bolsa de San Pablo culminó el año 2025 con un avance del 33,9 %, estableciendo un año sin precedentes en la historia del mercado brasileño.

El índice Ibovespa, principal referencia del parqué, cerró en 161.125 puntos tras superar más de 30 récords históricos a lo largo del año, un desempeño que sorprendió a analistas y operadores que, a comienzos de enero, proyectaban un cierre mucho más modesto.

El ascenso bursátil, el mayor desde 2016, se produjo en un contexto de euforia sostenida, impulsada principalmente por el buen desempeño de la economía brasileña.

El país registró un crecimiento por encima de lo esperado, redujo el desempleo a mínimos históricos (5,2%) y mantuvo la inflación controlada en 4,46%.

Brasil redujo el desempleo a un mínimo histórico del 5,2 % en 2025 (Reuters)

Este panorama alentó a los inversores, pese a que los tipos de interés oficiales permanecieron en el 15%, el nivel más alto de las dos últimas décadas, circunstancia que, según agentes de bolsa, podría revertirse si el Banco Central inicia un ciclo de reducción de tasas en 2026.

La revalorización superó incluso al CDI, la tasa de referencia del mercado privado, que se situó en torno al 13,75 % para el mismo periodo. Este resultado fue impulsado tanto por el contexto local como por el internacional, especialmente por la estrategia de diversificación de inversores extranjeros ante la inestabilidad generada por la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Brasil soportó la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump durante 2025 (AP Photo/Alex Brandon)

En el ámbito internacional, Brasil enfrentó una guerra arancelaria promovida por Trump, quien impuso gravámenes del 50% a productos brasileños. Sin embargo, la tensión se disipó tras gestiones diplomáticas entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el líder republicano, lo que condujo a una reducción de los aranceles. Este alivio propició la llegada de capital extranjero y reforzó la confianza en el mercado brasileño.

Al mismo tiempo, el real brasileño experimentó una apreciación significativa frente al dólar, con una subida anual del 11,18%, la mayor de la última década.

Al cierre de 2025, la divisa estadounidense se cotizó a 5,488 reales, una cifra inferior a los 6,18 reales registrados al final de 2024. Este fortalecimiento se reflejó en el volumen de operaciones de la última jornada, que alcanzó los 17.000 millones de reales (USD 3.100 millones / €2.650 millones) en 2,6 millones de transacciones.

La bolsa de São Paulo revirtió la caída del 10,36 % registrada en 2024 y consolidó su liderazgo regional (EFE)

El clima de optimismo se sostuvo pese a la preocupación por la situación fiscal. Brasil mantiene un déficit público interanual del 8,1% del PIB y una deuda bruta equivalente al 79% de la riqueza nacional, cifras que no lograron frenar el apetito de los inversores.

La percepción de riesgo estuvo atenuada por la expectativa de recortes en la tasa Selic, lo que podría favorecer aún más la renta variable el próximo año, según expertos citados por Jornal de Brasilia.

(Con información de EFE)