América Latina

Chile: el Gobierno de Boric impulsa un proyecto que busca compensar a víctimas de la violencia radical mapuche

La iniciativa reconoce, califica y repara a víctimas de ataques incendiarios u otros hechos delictivos en la zona sur del país

Vista de un grupo de
Vista de un grupo de militantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en una fotografía de archivo. EFE/José Caviedes

El Gobierno de Gabriel Boric ingresó este lunes al Senado un proyecto de ley que busca reconocer, calificar y reparar a las víctimas de violencia en la llamada Macrozona Sur chilena.

La iniciativa recoge las recomendaciones entregadas por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, la cual hizo un análisis de los hechos de violencia ocurridos desde el retorno de la democracia (1990) a la fecha, en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Así, la norma está dirigida "a personas afectadas por acciones de violencia relacionada con el conflicto intercultural y territorial”, propone la creación de una comisión encargada de calificar la condición de víctima, la implementación de un programa responsable de coordinar y ejecutar acciones de atención, acompañamiento y reparación integral, y el establecimiento de un catastro oficial para inscribir a quienes sean calificados como tales por la instancia técnica.

Además, amplía el concepto de violencia más allá de hechos tradicionalmente asociados a la denominada violencia rural, incorporando también expresiones de violencia institucional, así como impedimentos a la libre circulación y desarrollo de actividades educacionales, económicas, religiosas o espirituales.

Finalmente, el proyecto establece “la reparación de las víctimas por afectaciones físicas, psíquicas, patrimoniales, culturales y sociales, cuyas soluciones trascienden la compensación económica e incluyen acciones de reposición de actividades sociales e intervenciones colectivas de contención y prevención de la violencia, así como iniciativas de concientización, memoria, promoción del diálogo y fortalecimiento de la convivencia", cierra el documento.

El actual Estado de Excepción
El actual Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur está vigente de forma ininterrumpida desde el 17 de mayo de 2022.

Nueva relación con el pueblo mapuche

En un punto de prensa, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recordó que “la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que contó con un respaldo transversal desde sus inicios, trabajó firmemente para proponer medidas que permitan establecer una nueva relación entre el Estado y el pueblo mapuche“.

“Tal como fue anunciado en su momento, para esto es indispensable el reconocimiento de las víctimas de la violencia en la zona. Con el ingreso de esta ley damos un paso firme en el apoyo de las chilenas y chilenos que viven en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos", sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de Interior y exencargado gubernamental de la Comisión, Víctor Ramos (FA), señaló que “todavía se tiene mucho por mejorar en la manera en que el Estado le da una respuesta íntegra a las víctimas. Este proyecto se hace cargo de esa deuda”.

“Organiza de mejor manera las ayudas, integra e incluye a todas las personas independientes de su origen o al pueblo al cual pertenezcan y permite, al mismo tiempo, cumplir con los estándares de derecho que se ajusten a lo que nuestra Constitución y nuestras leyes exigen", remató Ramos.

