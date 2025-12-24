América Latina

Kast dialogó con Noboa sobre el combate al crimen organizado, la situación migratoria regional y estrategias comerciales

“Si hacemos las cosas bien puede haber mayor seguridad. La seguridad nos va a dar libertad y la libertad va a resguardar nuestras democracias”, afirmó el presidente electo chileno sobre el combate a las organizaciones criminales transnacionales

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa en Quito para dialogar sobre las bases de las relaciones bilaterales, en las cuales se concentrarán las estrategias comerciales, la seguridad continental contra el crimen organizado y la migración regional.

En cuanto al combate al crimen organizado trasnacional, Kast señaló desde Quito: “Si hacemos las cosas bien puede haber mayor seguridad. La seguridad nos va a dar libertad y la libertad va a resguardar nuestras democracias”.

El mandatario electo sostuvo que las acciones conjuntas deben orientarse a “mayor seguridad, mayor libertad, para que cada nación decida libremente su destino democrático sin la interferencia de dictaduras o de organizaciones criminales”.

Entre otro de los temas tratados en la reunión, Kast explicó en rueda de prensa posterior que la idea consiste en “ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para personas que están de manera irregular en Chile, Perú y Ecuador puedan volver a su patria y también solicitarle a Venezuela que abra las puertas de su frontera para que aquellas personas que quieran volver puedan hacerlo”.

El mandatario electo chileno agregó que la propuesta ya había sido presentada en Buenos Aires tras su cita con el presidente Javier Milei de Argentina.

Kast no detalló la respuesta de Noboa, pero aseguró que la preocupación por el éxodo venezolano es compartida. “Todos estaban conscientes del problema y tenían la misma sensación provocada por un gobernante que es ilegítimo en Venezuela”, afirmó Kast en referencia al dictador del régimen venezolano Nicolás Maduro.

El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, le da la mano al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de Carondelet en Quito, Ecuador (Presidencia de la Republica del Ecuador/REUTERS)

El líder del Partido Republicano recalcó que estas gestiones se realizan a modo de planteamiento, ya que la política exterior sigue bajo competencia del presidente Gabriel Boric hasta marzo de 2026. “Solo puedo anticipar, adelantar el trabajo, para que cuando asuma ya existan lazos y vínculos que faciliten el trabajo”, explicó.

Kast subrayó que la crisis migratoria se origina en la situación política venezolana. “Más de ocho millones de personas han abandonado su país y se han dirigido a distintos países”, enfatizó. El presidente electo consideró que los países de la región deben responder ante el fenómeno y aseguró haber buscado apoyo de otros mandatarios para lograr un enfoque común.

Por otra parte, expresó su expectativa de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, “entienda la crisis humanitaria que se está viviendo y pueda interceder frente a lo que hoy día se vive en Venezuela”.

Sobre la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, Kast sostuvo que “Chile no debe pronunciarse sobre lo que hace otro país que también se ve afectado por las acciones de una dictadura”.

El Presidente electo de Chile,
El Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en su llegada al Palacio de Carondelet para reunirse con el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito (REUTERS/Karen Toro)

Y agregó: “Los efectos negativos que ha generado el gobierno dictatorial de Venezuela están afectando la calidad de vida de todo el continente y espero que la situación tenga una pronta resolución. La fórmula que había elegido el pueblo venezolano era la vía democrática y hay alguien que se robó el poder y que se apropió del poder”.

La presidencia de Ecuador comunicó que en la reunión también se trataron temas económicos, como la inflación, el diseño de políticas públicas y el orden fiscal. Kast mantuvo, además, encuentros con inversionistas portuarios e inmobiliarios.

Desde la victoria electoral del 14 de diciembre, Kast realizó ya dos viajes internacionales. La semana pasada visitó Buenos Aires y en enero sumará un encuentro con el presidente interino de Perú, José Jerí.

(Con información de Associated Press)

