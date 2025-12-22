América Latina

Uruguay: jóvenes que persiguieron a alumnos judíos deben cumplir medidas dispuestas por la Justicia

Los menores los habían seguido por su condición de judíos en el barrio montevideando de Punta Carretas; deben cumplir sanciones socioeducativas

Dos jóvenes fueron condenados por perseguir estudiantes por su condición de judíos en Uruguay (EFE/Gianni Schiaffarino)

La Justicia uruguaya dispuso de medidas socioeducativas para los jóvenes que a fines de noviembre persiguieron a dos adolescentes por su condición de judíos en el barrio montevideanos de Punta Carretas. El caso había motivado una denuncia de parte de las familias y del Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU), que ahora informó que a los agresores se les impuso la medida de tres meses de libertad asistida y la prohibición de acercamiento.

El episodio ocurrió en la tarde del martes 25 de noviembre. Dos adolescentes de 13 y 14 años, ambos judíos, fueron amenazados con ser golpeados con pedazos de baldosas por otras dos personas, informó entonces El Observador. Los menores fueron reconocidos como judíos por llevar el uniforme de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya. Luego fueron amedrentados por estas personas hasta la puerta de la casa de uno de ellos, donde continuaron las amenazas.

Ustedes son judíos, ya sabemos lo que hicieron”, les dijeron los agresores según relató a ese medio el secretario de Asuntos Legales del CCIU, Jaime Apoj. Luego los empujaron y les advirtieron: “Rajá que te la vamos a dar”.

Personas se manifiestan en apoyo a Israel, en la ciudad de Montevideo (Uruguay), en una fotografía de archivo. EFE/ Gianni Schiaffarino

Mientras los menores corrían, los agresores agarraron baldosas de una zona que estaba en reparación y los persiguieron amenazándolos con lanzarlas para agredirlos.

La persecución se extendió durante una cuadra hasta que llegaron a la casa de uno de los jóvenes. Allí también fue amenazada la madre de uno de los menores, que estaba afuera. “Judía, llamá a quien quieras, ahora sabemos dónde vivís”, le dijeron.

Después de este episodio, el CCIU emitió un comunicado en el que condenó estos hechos y alertó por el aumento del antisemitismo en el país. “Lamentamos corroborar lo que denunciamos tantas veces: los mensajes de odio solamente generan odio y la demonización de la comunidad judía por hechos que ocurren a miles de kilómetros de nuestro país, habilitan a llevar a cabo acciones de este tipo”, decía el comunicado.

La sede de la Suprema Corte de Justicia, en Uruguay

Ahora el Comité Central celebró la decisión judicial. “Buena noticia que el peso de la ley haya sido aplicado de acuerdo a derecho. El fallo entiende que hubo una infracción grave prevista en la ley penal, calificada como delito de comisión de acto de odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas, imponiéndoles una medida socio educativa de tres meses de libertad asistida y la prohibición de acercamiento”, señalaba el comunicado.

Reiteramos la imperiosa necesidad de denunciar todo acto de antisemitismo y cualquier tipo de discriminación para combatir este flagelo. Los mensajes de odio siempre generan más odio”, agregó el Comité Central uruguayo.

Por último, expresaron que la institución reforzará la labor y continuará trabajando “arduamente por una convivencia pacífica y respetuosa para todos”.

El aumento del antisemitismo en Uruguay está medido por estudios de opinión pública. Un informe de la consultora Opción muestra que hay una “luz amarilla” en este sentido, según informó semanas atrás el semanario Búsqueda.

Entre el 10% y el 20% de la población uruguaya tiene una actitud hostil o negativa hacia los judíos. Las opiniones desfavorables solían ser más prevalentes en las personas de derecha, pero ahora eso ha cambiado y crecieron entre los votantes de izquierda. “Es un indicador de judeofobia. No es un porcentaje menor. Son entre 270.000 y 500.000 personas”, declaró a ese medio el director de la consultora, Rafael Porzecanski. “Hay una luz amarilla. Una advertencia. Un desafío a la convivencia”, señaló.

Semanas atrás, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) de Uruguay emitió una declaración advirtiendo ante lo que considera que es un “aumento de expresiones discriminatorias” y, en particular, del antisemitismo en el país. El texto surge días después de que el Comité Central Israelita y la Asociación Jaime Zhitlovsky hicieran algunas advertencias en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado.

