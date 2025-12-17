Crisis institucional en Honduras: el CNE denunció nuevos obstáculos para iniciar el escrutinio especial de las elecciones

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall. EFE/ Carlos Lemos

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, denunció este martes nuevos obstáculos para iniciar el escrutinio especial de 2.792 actas de las elecciones del 30 de noviembre y afirmó que personal propuesto por partidos políticos presiona al organismo, impide el ingreso de funcionarios y se niega a realizar el recuento.

En un mensaje publicado en la red social X, Hall sostuvo: “¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad? A la vista y paciencia de todos y todas nosotras nos encontramos disminuidas en nuestra libertad, nuestros funcionarios no pueden ingresar a realizar sus funciones y el personal enviado para hacer el escrutinio especial (personal de los Partidos Políticos) se niega a hacer su trabajo y avasalla (somete) al CNE”.

En el mismo texto, la funcionaria planteó cuestionamientos a las autoridades de seguridad: “¿Dónde está la investigación que corresponde? ¿Por qué las autoridades a cargo del orden público y de la seguridad del proceso no informan sobre lo que realmente sucede?”.

El escrutinio especial, previsto para comenzar el sábado pasado, no avanza por una combinación de problemas técnicos y administrativos, además de amenazas y hostigamientos, según denuncias reiteradas de Hall y de la también consejera Cossette López. El procedimiento resulta clave para despejar inconsistencias detectadas en miles de actas y para permitir la proclamación oficial de resultados dentro de los plazos legales.

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) (REUTERS/Leonel Estrada)

Hall advirtió sobre el impacto institucional del bloqueo al proceso y pidió atención externa. “El proceso electoral y el futuro de Honduras, que es de todos, nos lo están quitando unos pocos y confío en que la comunidad internacional esté atenta y esto se documente”, señaló.

También realizó “un llamado a la reflexión” y agregó una advertencia política: “aunque ahora no quieran verlo o aceptarlo: ¡la historia juzgará y será implacable!”.

La consejera presidenta detalló además hechos ocurridos en el Centro Logístico Electoral (CLE), donde se resguarda el material electoral. Según información recibida por el CNE, miembros de Juntas Especiales propuestos por partidos políticos y que no integran la plantilla del organismo “han impedido y restringido que nuestros funcionarios accedan al CLE, exigiéndoles que se identifiquen y diciéndoles que ellos (los empleados del CNE) se deben a los partidos e imponiéndose por estar en notable ventaja numérica”.

Por su parte, Cossette López describió una “situación crítica” en las instalaciones del Centro Logístico Electoral, ubicadas en el Instituto Nacional de Formación Profesional, donde debía realizarse el escrutinio especial.

En X, López afirmó que, al igual que en los dos días anteriores, el lugar enfrenta “violencia y actos vandálicos” atribuidos a miembros de juntas especiales de verificación y recuento acreditados por los partidos Liberal y Libertad y Refundación (Libre). “Impiden el ejercicio normal de las funciones el día de hoy”, escribió.

Fotografía de archivo del 8 de diciembre de 2025 donde se observa una pantalla con los resultados del conteo de actas de votación en el centro de divulgación del Concejo Nacional Electoral (EFE/ Gustavo Amador/ARCHIVO)

La consejera sostuvo que los hechos escalaron a una situación de mayor gravedad. “Esto ha escalado gravemente a acciones que se configuran como una situación de secuestro de las instalaciones, del personal y de los miembros de las JEVR (Juntas Especiales de Verificación y Recuento)”, indicó, y añadió que se bloquea el ingreso y la salida del personal del CNE “sin que al momento se haya generado ninguna alerta o acción que haga público este hecho como lo que es: un secuestro”.

López recordó que el órgano electoral tiene obligaciones legales indelegables. Señaló que el CNE debe “cumplir con sus labores para garantizar el adecuado desarrollo del cronograma electoral, además de proteger los espacios físicos y la integridad física de todo nuestro recurso humano”.

La parálisis del escrutinio mantiene a la ciudadanía sin resultados oficiales a más de dos semanas de los comicios, en un contexto de alta polarización política. El calendario electoral fija el 30 de diciembre como fecha límite para que el CNE divulgue los resultados definitivos conforme a la ley.

De acuerdo con los resultados preliminares del CNE, con 99,80% de las actas escrutadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, lidera con 40,54% de los votos. En segundo lugar figura Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 39,19%. La candidata de oficialista, Rixi Moncada, se ubica en tercer puesto con 19,29%. La resolución de las actas observadas resulta determinante para el cierre del proceso y la proclamación oficial.

(Con información de EFE)