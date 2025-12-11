América Latina

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

El evento está programado para el próximo 17 de diciembre y reunirá a Diego Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, y expertos como Ricardo Israel, Guido Añez, Iliana Lavastida y Robert Evan Ellis

Carlos Sánchez Berzaín presenta su libro “Guerra híbrida en las Américas” junto a destacados expertos en democracia en un acto organizado por el Interamerican Institute for Democracy en Miami

El Interamerican Institute for Democracy (IID) presentará el miércoles 17 de diciembre el libro “Guerra híbrida en las Américas (Crimen contra democracia)”, una obra de Carlos Sánchez Berzaín que examina las nuevas modalidades de agresiones no convencionales contra las instituciones democráticas en el continente. El evento tendrá lugar a las 11:00 AM (EST) en la sede del IID, en 2100 Coral Way, Ste: 500, Miami, Florida, y reunirá a destacados referentes de la política, el periodismo y la academia latinoamericana.

La apertura de la ceremonia estará a cargo de Tomás Regalado, presidente del IID y ex alcalde de Miami, seguido por la presentación del libro por parte de Diego Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y figura reconocida en la defensa de los principios republicanos. Arria integra el grupo de personalidades distinguidas recientemente por el IID con el premio “Caballeros y Damas de la República” por su trayectoria en la promoción de valores democráticos.

En el panel de comentarios participarán Ricardo Israel, académico y analista político chileno, reconocido por su labor en derecho constitucional y estudios sobre sistemas democráticos en América Latina; Guido Añez, ex ministro boliviano, quien ha sido protagonista en debates sobre transición política y consolidación institucional, con aportes recientes sobre el proceso democrático en Bolivia; Iliana Lavastida, periodista cubanoamericana, directora de Diario Las Américas y referente en el análisis de regímenes autoritarios y el impacto del modelo cubano sobre los equilibrios regionales, con participación activa en espacios de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos; y Robert Evan Ellis, politólogo e investigador especializado en seguridad hemisférica, crimen organizado y relaciones entre Estados Unidos y América Latina, autor de múltiples estudios sobre amenazas transnacionales y estrategias de injerencia.

La coordinación y moderación estarán en manos de Francisco Endara Daza, experto en gestión de eventos y diplomacia pública, colaborador frecuente del IID y presentador en foros orientados a la reflexión y fortalecimiento democrático.

Carlos Sánchez Berzaín, director del Interamerican Institute for Democracy (IID)

Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del IID, abogado y politólogo, ha alertado en reiteradas ocasiones sobre la consolidación de alianzas entre dictaduras y crimen organizado en la región, planteando la necesidad de desmantelar los aparatos jurídicos y de represión erigidos en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua para lograr una transición democrática genuina. En recientes intervenciones públicas recogidas por Infobae, el ex ministro boliviano subrayó la importancia de restituir el Estado de derecho, las libertades fundamentales y la separación de poderes como bases para enfrentar la expansión de modelos autoritarios.

Sánchez Berzaín sostiene que la amenaza a la democracia en América Latina no proviene únicamente de gobiernos abiertamente dictatoriales, sino de la estructura compleja del llamado “socialismo del siglo XXI”, caracterizada por la consolidación de redes de crimen organizado que suplantan la política y capturan los resortes del Estado. Según sus análisis, expresados en foros recientes, estos regímenes han conseguido imponer un esquema de control a través de “terrorismo de Estado”, institucionalizando la persecución judicial y social contra sus opositores y restringiendo tanto derechos fundamentales como libertades económicas.

El director ejecutivo del IID ha enfatizado que el proceso de transición democrática exige la eliminación integral de las estructuras jurídicas y operativas heredadas por las dictaduras. Para Sánchez Berzaín, el desafío central es revertir las reformas constitucionales y legales que consolidan la desigualdad, sancionar a los actores responsables de la represión y desmantelar los instrumentos criminales, como el narcotráfico y el control de economías ilícitas. A su juicio, solo restableciendo los cinco elementos esenciales de la democracia —libertad y derechos humanos, Estado de derecho, independencia de poderes, libre organización política y elecciones libres— la región podrá escapar al ciclo de autoritarismo y abrir paso a una institucionalidad genuinamente democrática.

Con la presentación del libro “Guerra híbrida en las Américas (Crimen contra democracia)”, el Interamerican Institute for Democracy -entidad sin fines de lucro con una trayectoria de casi veinte años- ratifica su misión de impulsar el diálogo plural y regional sobre los retos que enfrenta el continente.

La Corte ratificó la restitución internacional de una menor a Finlandia

El primer ministro de Tailandia anunció la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas

