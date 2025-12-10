América Latina

Copa Airlines extendió hasta el 18 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela ante la alerta de seguridad en el Caribe

La decisión responde a problemas en las señales de navegación y a una recomendación de precaución emitida por autoridades estadounidenses

Guardar
Copa Airlines extendió la suspensión
Copa Airlines extendió la suspensión de vuelos entre Panamá y Caracas hasta el 18 de diciembre (Reuters)

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció una nueva extensión —hasta el 18 de diciembre— de la suspensión de todos sus vuelos entre Panamá y Caracas.

La medida obedece a la persistencia de problemas técnicos en los sistemas de navegación del espacio aéreo venezolano. La compañía señaló que continúa evaluando alternativas operativas para atender la alta demanda prevista durante este periodo.

La aerolínea señaló problemas en
La aerolínea señaló problemas en los sistemas de navegación aérea venezolana como principal motivo (Foto AP/Matias Delacroix)

Inicialmente, la suspensión fue motivada por “intermitencias” que impactan la seguridad operacional de las aeronaves en Venezuela.

El comunicado aclara que la suspensión tiene carácter temporal. La política de flexibilidad para pasajeros incluye opciones para quienes tienen boletos en las fechas afectadas: se permite reprogramar sin penalidad, elegir rutas alternativas en la región sin cargos adicionales, mantener el valor del pasaje como crédito para futuros viajes o solicitar el reembolso completo en caso de boletos no utilizados o solo parcialmente usados.

La medida es temporal y
La medida es temporal y podría extenderse según evolucionen las condiciones técnicas (Imagen de Archivo- Reuters)

Durante el período de contingencia, la aerolínea incrementó vuelos hacia Cúcuta, Colombia, una ciudad fronteriza, como alternativa para quienes viajan a Caracas. Además, permanece abierta la posibilidad de elegir otros aeropuertos de la región que no presenten problemas con los sistemas de aproximación afectados en el espacio aéreo venezolano, de acuerdo a la cobertura de Telemetro.

La medida de Copa Airlines sigue una serie de advertencias. El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendó extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, alertando sobre una situación potencialmente peligrosa en ese espacio aéreo.

La realidad diplomática y de seguridad contribuyó a la decisión: la Casa Blanca mantiene operativos militares en el Caribe en estrategias contra el narcotráfico y la dictadura de Nicolás Maduro considera estas acciones como una amenaza a su soberanía.

La dictadura de Nicolás Maduro
La dictadura de Nicolás Maduro sostiene que el patrullaje militar estadounidense amenaza la soberanía venezolana (Reuters)

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en su red social que el espacio aéreo venezolano permanecería cerrado “en su totalidad”, presionando a líneas extranjeras a cancelar o revisar frecuencias.

La suspensión amplía una serie de aplazamientos iniciados la semana pasada, que originalmente afectaron los días 4 y 5 de diciembre, luego se extendieron hasta el 12 y, finalmente, hasta el 18 del mismo mes.

La decisión de Copa se
La decisión de Copa se basa en proteger la seguridad de pasajeros y tripulantes (Reuters)

Entre las alternativas para los usuarios se destaca la posibilidad de cambiar fechas, modificar el aeropuerto de origen o destino dentro de la región sin recargos adicionales, conservar el valor del boleto como crédito abierto y solicitar un reembolso total por boletos no utilizados.

Esta política, comunicada en canales oficiales de Copa Airlines, seguirá vigente mientras se mantenga la suspensión y no existan anuncios sobre la reanudación de las operaciones regulares en Caracas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Copa AirlinesAerolíneaPanamaCaracasVenezuelaVuelosÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

Las medidas surgen del informe estadounidense que documentó abusos laborales, violaciones de derechos humanos y el desmantelamiento institucional bajo Ortega. Pese a ello, Washington optó por un primer año sin castigos arancelarios.

Estados Unidos aplicará un nuevo

Google incorpora a Infobae a su programa global de inteligencia artificial para medios

El gigante tecnológico suma al líder hispanohablante de noticias junto a Der Spiegel, The Guardian, Folha de S.Paulo y The Washington Post a su colaboración con nuevas herramientas

Google incorpora a Infobae a

Daniel Noboa celebró el Nobel de la Paz a María Corina Machado como símbolo del “despertar” democrático en la región

El presidente de Ecuador acompañó la ceremonia en Oslo y subrayó el valor del premio como un respaldo a la libertad y la dignidad en América Latina

Daniel Noboa celebró el Nobel

María Corina Machado ofrecerá desde Oslo su primera conferencia de prensa como Nobel de la Paz tras meses en la clandestinidad

La líder opositora de Venezuela reaparecerá públicamente este jueves en la capital noruega un día después de que su hija leyera su discurso en la ceremonia de entrega

María Corina Machado ofrecerá desde

Detuvieron a Luis Arce, ex presidente de Bolivia, por una causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena

El ex mandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas

Detuvieron a Luis Arce, ex
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caen cuatro presuntos miembros del

Caen cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa que se hacían pasar como agentes de la Fiscalía en Chiapas

La SEP prepara entrega de la beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán

Luego de 40 horas de trabajo recuperan el cuerpo de minero fallecido en derrumbe en socavón de Cajamarca

Metro CDMX y Metrobús hoy miércoles 10 de diciembre: activan marcha lenta por lluvias en el STC

Procesan al “Majin Boo”, presunto integrante del CJNG dedicado a la venta de armas y drogas

INFOBAE AMÉRICA
María Corina Machado pondrá fin

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

Cómo la caza redujo el tamaño de los mamíferos en un 98% y transformó la historia de la megafauna mundial

ENTRETENIMIENTO

Una red de cuentas falsas

Una red de cuentas falsas impulsó las acusaciones de simbolismo nazi contra Taylor Swift, según una nueva investigación

Así fue el operativo que terminó en el arresto de Bonnie Blue en Bali: “Enviaron agentes encubiertos”

Jeffrey Garcia, la voz de Sheen en “Jimmy Neutrón”, murió tras graves complicaciones de salud

Médico implicado en la muerte de Matthew Perry reveló que ahora trabaja como conductor de Uber

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas