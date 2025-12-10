Copa Airlines extendió hasta el 18 de diciembre la suspensión de vuelos a Venezuela ante la alerta de seguridad en el Caribe

Copa Airlines extendió la suspensión de vuelos entre Panamá y Caracas hasta el 18 de diciembre (Reuters)

La aerolínea panameña Copa Airlines anunció una nueva extensión —hasta el 18 de diciembre— de la suspensión de todos sus vuelos entre Panamá y Caracas.

La medida obedece a la persistencia de problemas técnicos en los sistemas de navegación del espacio aéreo venezolano. La compañía señaló que continúa evaluando alternativas operativas para atender la alta demanda prevista durante este periodo.

Inicialmente, la suspensión fue motivada por “intermitencias” que impactan la seguridad operacional de las aeronaves en Venezuela.

El comunicado aclara que la suspensión tiene carácter temporal. La política de flexibilidad para pasajeros incluye opciones para quienes tienen boletos en las fechas afectadas: se permite reprogramar sin penalidad, elegir rutas alternativas en la región sin cargos adicionales, mantener el valor del pasaje como crédito para futuros viajes o solicitar el reembolso completo en caso de boletos no utilizados o solo parcialmente usados.

Durante el período de contingencia, la aerolínea incrementó vuelos hacia Cúcuta, Colombia, una ciudad fronteriza, como alternativa para quienes viajan a Caracas. Además, permanece abierta la posibilidad de elegir otros aeropuertos de la región que no presenten problemas con los sistemas de aproximación afectados en el espacio aéreo venezolano, de acuerdo a la cobertura de Telemetro.

La medida de Copa Airlines sigue una serie de advertencias. El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendó extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, alertando sobre una situación potencialmente peligrosa en ese espacio aéreo.

La realidad diplomática y de seguridad contribuyó a la decisión: la Casa Blanca mantiene operativos militares en el Caribe en estrategias contra el narcotráfico y la dictadura de Nicolás Maduro considera estas acciones como una amenaza a su soberanía.

La dictadura de Nicolás Maduro sostiene que el patrullaje militar estadounidense amenaza la soberanía venezolana (Reuters)

Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró en su red social que el espacio aéreo venezolano permanecería cerrado “en su totalidad”, presionando a líneas extranjeras a cancelar o revisar frecuencias.

La suspensión amplía una serie de aplazamientos iniciados la semana pasada, que originalmente afectaron los días 4 y 5 de diciembre, luego se extendieron hasta el 12 y, finalmente, hasta el 18 del mismo mes.

Entre las alternativas para los usuarios se destaca la posibilidad de cambiar fechas, modificar el aeropuerto de origen o destino dentro de la región sin recargos adicionales, conservar el valor del boleto como crédito abierto y solicitar un reembolso total por boletos no utilizados.

Esta política, comunicada en canales oficiales de Copa Airlines, seguirá vigente mientras se mantenga la suspensión y no existan anuncios sobre la reanudación de las operaciones regulares en Caracas.

(Con información de EFE)