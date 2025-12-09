El gobernador de San Pablo apoyó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro

El gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)

El gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, uno de los principales líderes de la derecha brasileña, aseguró este lunes que apoya la precandidatura del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones presidenciales de 2026.

De Freitas, cuyo nombre también se barajaba para los comicios, rompió un silencio de varios días desde el anuncio el viernes pasado por parte del hijo mayor del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que ha recibido el apoyo del padre.

“Flávio va a contar con nosotros”, dijo durante una rueda de prensa el gobernador del estado más poblado del país, después de destacar que mantiene una “lealtad innegociable” con el ex mandatario, condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado.

Con todo, De Freitas afirmó que el senador tiene “una gran responsabilidad a partir de ahora”, ya que se “junta” a otros “grandes nombres” que ya han anunciado su precandidatura para los comicios de octubre de 2026.

Flavio Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

Entre esos nombres, citó los de los gobernadores de Minas Gerais, Romeu Zema, y de Goiás, Ronaldo Caiado.

La precandidatura de Flávio Bolsonaro ha sido recibida con resistencias por parte de algunos partidos de centroderecha que no la ven competitiva y que prefieren a De Freitas, de perfil más moderado.

De cara al público, De Freitas siempre ha repetido que su intención es presentarse a la reelección como gobernador de San Pablo, aunque también era visto como potencial candidato a la presidencia si obtenía el aval de Jair Bolsonaro.

El que fuera ministro de Infraestructura en el Gobierno del ex mandatario ultra es el político derechista mejor puntuado en las encuestas, si bien el gran favorito para vencer las elecciones sigue siendo el actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

(Con información de EFE)