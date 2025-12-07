América Latina

La escalofriante confesión de un uruguayo que asesinó a su familia porque “los odiaba”: “Debí haberlo hecho antes”

El hombre de 27 años que mató a sus padres y hermano no estaba en sus facultades mentales y no irá a prisión; quería “hacer una película de terror”

18 de Mayo (en Canelones, Uruguay) sacudida por un triple homicidio

Antes de matar a sus padres y a su hermano, un hombre de 27 años vio que se acercaron “hombres de negro” que lo acosaban y atacaban a su familia, a la que él dijo odiar. Ese fue el relato que hizo ante un psiquiatra, que llegó a la conclusión de que el homicida tenía una patología mental que lo hacía inimputable.

Por eso este asesino de la localidad de 18 de Mayo –un pequeño pueblo de Canelones que quedó en shock tras el triple crimen– no irá a la cárcel pese a haber sido hallado responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y desmembramiento y especialmente agravado por el parentesco.

Más allá del relato delirante que dio el joven, la realidad es que mató a su familia utilizando una “maceta o marrón de mango de madera”, que cuando los policías llegaron a la escena estaba cubierto de sangre. También utilizó una motosierra y una cuchilla. Así surge de los datos que se manejaron en la audiencia judicial, que fue informada por el diario El País.

18 de Mayo, en Canelones, Uruguay

La familia fue encontrada muerta luego de la ausencia del hombre a su trabajo. Era capataz de obra, tenía 62 años y no solía faltar. A sus jefes les llamó la atención esto. Lo llamaron por teléfono, pero no les respondió. Entonces decidieron ir a buscarlo a la casa. Allí se encontraron con el hijo, que dio un relato confuso que los hizo recurrir a la Policía. Cuando los agentes llegaron al lugar dieron con una escena que describirían como “dantesca”.

Su padre y su madre habían sido asesinados entre tres y cinco días antes de la autopsia a los cuerpos. Según la investigación judicial, el triple homicida primero mató a su madre y luego a su padre. A su hermano lo dejó para lo último: el sábado de noche se lo había visto con vida y el examen muestra que murió unas 48 horas antes de que apareciera.

Según la reconstrucción consignada por El País, los policías que llegaron a la casa vieron primero al hermano, cerca de la puerta de la cocina. Luego, él mismo guió a los agentes hasta el dormitorio en el que estaban desmembrados los cuerpos de sus padres.

El homicida dijo que quería "hacer una película de terror" tras matar a sus padres y hermano en 18 de Mayo

El psiquiatra concluyó que el homicida no era capaz de “determinarse libremente” y que su “enfermedad mental alienante” no le permitió controlar sus impulsos, comprometió su juicio crítico y autocuidado, y sufrió una descompensación.

Si bien no habló en la audiencia, sí dio su versión de lo que pasó ante el psiquiatra. Aunque en realidad fueron varias versiones las que dio, que se contradicen entre sí.

Contó, por un lado, que fueron “hombres de negro” los que atacaron a su familia, aunque en algunos momentos se ponía a él como agresor. Estas personas imaginarias habían aparecido cuando él estaba discutiendo con su madre. Luego llegó su padre y la escena se repitió. El último en llegar fue su hermano y, otra vez, pasó lo mismo, según su relato.

Mató a sus padres y hermano y mutiló cuerpos con una sierra

Yo nunca ataque a mi familia. Eran los hombres de negro con gorro”, le dijo.

El triple homicida dijo que oía voces que le decían que agrediera a su familia y dijo haber escuchado golpes imaginarios de personas del otro lado de la puerta. “Veo mucho 666, no puede ser casualidad”, señaló en otro fragmento, al explicar que estaba siendo “acosado por entidades del mal”.

El imputado dijo que odiaba a su familia, aunque también sentía empatía por ellos.

En una primera instancia se supo otra de las versiones que dio este hombre. Contó que actuó porque quería hacer una “película de terror”. Esto lo repitió en varias oportunidades. Más tarde dijo que los asesinó porque “odiaba” a sus familiares. “Debí haberlo hecho antes”, le dijo a los efectivos que lo interrogaban.

La fiscal del caso Mariana Rodríguez pidió que el triple homicida sea internado en un centro de asistencia psiquiátrica para que se lo continúe monitoreando desde allí, mientras avanza la investigación.

