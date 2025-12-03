La Unión Europea cuestionó las fallas y la mala coordinación en el conteo de votos en Honduras

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE/UE) advirtió este martes en Tegucigalpa sobre la lentitud y problemas de coordinación que marcaron el escrutinio de las elecciones generales hondureñas, señalando que estos factores restan transparencia y minan la confianza en el proceso.

“La configuración política tripartita del Consejo Nacional Electoral ha dado lugar a una dispersión de responsabilidades, mala coordinación y una lentitud en la toma de decisiones a lo largo del proceso”, resumió Francisco Assis, jefe de la misión europea, al presentar las conclusiones preliminares.

A pesar de que las largas jornadas previas y el clima polarizado auguraban posible conflictividad, el informe destacó que la votación fue mayoritariamente pacífica. El 97% de las mesas visitadas recibieron una calificación de “buena o muy buena”, según los 138 observadores provenientes de los 26 Estados miembros de la UE, Noruega y Canadá. Sin embargo, subrayaron que esta normalidad no alcanzó la fase crítica del escrutinio preliminar.

“La dispersión de responsabilidades y la falta de una comunicación institucional coherente afectaron incuestionablemente la credibilidad del Consejo Nacional Electoral”, subrayó Assis.

El informe de la misión de observación destacó que las demoras, la dispersión de responsabilidades y la publicación contradictoria de datos por parte de los consejeros minaron la confianza en el proceso

Los observadores europeos detectaron que los tres consejeros del CNE publicaban avances y decisiones a través de canales y redes sociales personales, muchas veces con datos contradictorios y sin claridad institucional. Esta práctica, según el informe, profundizó la percepción de desorden y vulnerabilidad en los momentos más sensibles de la transmisión y procesamiento de resultados.

El escrutinio de actas fue particularmente lento. Desde el primer informe preliminar, el conteo de votos avanzó con demoras importantes, generando incertidumbre tanto entre partidos como en la ciudadanía.

El problema técnico más visible fue la caída de la página web del CNE por varias horas, impidiendo el acceso público a los datos oficiales y alimentando especulaciones sobre el ritmo y la transparencia del proceso. El acceso se restableció recién después de la una de la tarde del martes, permitiendo la reanudación de la divulgación de resultados parciales.

Assis señaló que estos desajustes reflejan la fragilidad y politización del pleno del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral, lo que afectó la capacidad de tomar decisiones clave. El informe detalló que incluso con la operación reanudada, la actualización de cifras seguía siendo lenta, lo que prolonga la incertidumbre y eleva el riesgo de confrontación política.

Por otra parte, la MOE/UE reconoció que, a pesar del contexto adverso, el personal electoral demostró profesionalismo y respeto a los procedimientos, destacando la participación femenina en un 66% de las mesas observadas, un dato poco común a escala global.

En la actualización más reciente, Salvador Nasralla superaba a Nasry Asfura, mientras la oficialista Rixi Moncada seguía tercera. Ante la parálisis temporal y el lento conteo, tanto organismos internacionales como analistas recomiendan reforzar la comunicación institucional y transparentar cada etapa restante del proceso.

El escrutinio especial y la resolución de actas pendientes determinarán el desenlace, pero la advertencia europea es clara: la legitimidad y el reconocimiento del evento dependerán de la capacidad del sistema electoral de superar la fragmentación interna, acelerar la transmisión de resultados y restaurar la confianza pública.

(Con información de EFE)