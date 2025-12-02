América Latina

Casi 200 activistas e intelectuales cubanos le pidieron al papa León XIV que interceda por el preso político en huelga de hambre Yosvany Rosell García

Fue condenado a 15 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla

Yosvany Rosell García
Yosvany Rosell García

Cerca de 200 cubanos, entre ellos activistas, intelectuales y disidentes, solicitaron al papa León XIV su “intercesión” para apoyar a Yosvany Rosell García, un cubano de 37 años preso por motivos políticos que este lunes cumplió 40 días en huelga de hambre.

Clamamos, humildemente, por su acompañamiento espiritual y humana intercesión ante el peligro real de muerte que enfrenta hoy un hijo de Cuba”, escriben los firmantes, entre quienes se encuentran la intelectual Alina López, la artista Tania Bruguera, la activista Carolina Barrero, el opositor Dagoberto Valdéz y los cineastas Juan Pin Vilar y Fernando Pérez.

La misiva, a la que ha tenido acceso la agencia de noticias EFE, pide a la Iglesia Católica que solicite al régimen cubano la concesión de una “licencia extrapenal” que, atendiendo al “deterioro extremo de su salud”, permita a García salir de prisión.

García lleva recluido desde hace más de cuatro años. Fue condenado a 15 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla.

Organizaciones como Prisoners Defenders, Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) y Cubalex lo han designado preso político.

El papa León XIV celebra
El papa León XIV celebra una misa en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. 23 noviembre de 2025 (REUTERS/Vincenzo Livieri)

Amnistía Internacional mostró recientemente la preocupación por su caso y pidió a las autoridades cubanas el respeto pleno a los derechos humanos.

La carta pide que “la Santa Sede pueda ejercer un papel de mediación“ con el régimen cubano y actúe “como mediadora en favor de la vida de Yosvany”.

Los firmantes, entre los que están los familiares más cercanos del preso, dan también cuenta de la “fragilidad física” en que se encuentra actualmente García, que tras su prolongada huelga de hambre se encuentra “ante un riesgo extremo de fallecer o de padecer secuelas irreversibles, incluso si sobreviviera”.

Su salud se ha deteriorado gravemente como consecuencia de su encarcelamiento y de varias huelgas de hambre emprendidas, que son su último y desesperado recurso de dignidad frente a la injusticia de esta situación”, explican.

Suscriben también la carta el dramaturgo Yunior García Aguilera, los periodistas en el exilio Luz Escobar y José Luis Tan Estrada, el intelectual Jorge Fernández Era, la académica Jenny Pantoja, el director de cine Carlos Lechuga, la periodista independiente Camila Acosta y la activista Anamely Ramos.

(Con información de EFE)

