Jair Bolsonaro seguirá preso en la “sala especial” de 12 metros cuadrados que ocupa en la Policía Federal de Brasilia

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir este martes la condena a 27 años de prisión que le fue impuesta por intento de golpe de Estado en una pequeña sala de 12 metros cuadrados de la sede de la Policía Federal en Brasilia.

Una sala que tiene como todo mobiliario una cama individual, una pequeña mesa, un televisor y unas estanterías de madera, con paredes pintadas de color blanco y sin ningún cuadro ni adorno.

El líder de la ultraderecha, quien estaba en prisión domiciliaria por incumplimiento de diversas medidas cautelares impuestas en el marco del proceso, ya había sido transferido a esa sala de la sede de la Policía Federal el pasado sábado, tras intentar dañar una tobillera electrónica que era parte de esas restricciones.

Este martes, el juez Alexandre de Moraes, relator del juicio que cursó en la Primera Sala del Supremo, determinó el fin del proceso tras considerar que se han agotado las posibilidades de recursos.

La tobillera de Jair Bolsonaro dañada por un soldador (Europa Press)

En esa decisión, también estableció que el ex presidente (2019-2022) empiece a cumplir la pena de 27 años y tres meses de prisión en esa misma sala y que se le garantice al reo la debida atención médica.

Bolsonaro, de 70 años, acarrea diversos problemas de salud y llegó a atribuir su intención de damnificar la tobillera electrónica con una soldadora casera a unos remedios antidepresivos que le habrían generado “unas alucinaciones”.

El líder de la ultraderecha achaca su frágil estado de salud a las secuelas de una puñalada que le asestó un enfermo mental en la región abdominal en medio de la campaña electoral para las elecciones de 2018, en las que fue elegido presidente.

Cuatro años después, en octubre de 2022, cuando aspiraba a la reelección, fue derrotado en las urnas por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y según estableció la Corte Suprema, urdió tras su derrota una conspiración con el objetivo de impedir la investidura de su sucesor y mantenerse en el poder.

La sede de la Policía Federal de Brasilia (REUTERS/Jorge Silva)

La sala especial de la Policía Federal de Brasilia

La sala, de 12 metros cuadrados, fue adaptada para autoridades y personalidades públicas, y cuenta con atención médica disponible las 24 horas debido a los problemas de salud recurrentes del ex mandatario, conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema.

De acuerdo con el diario Folha de São Paulo, el espacio reservado para Bolsonaro se denomina “Sala de Estado” y está diseñado específicamente para alojar a figuras de alto perfil.

En cuanto al régimen de visitas, se informó que Bolsonaro solo podrá recibir visitas previa autorización judicial.