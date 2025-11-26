América Latina

El día de furia de un médico en Chile: amenazó con una pistola y golpeó a otro automovilista

El irascible facultativo quedó en prisión preventiva por porte de arma, disparos injustificados y lesiones graves

Guardar
El irascible sujeto quedó en prisión preventiva por porte de arma, disparos injustificados y lesiones graves.

En prisión preventiva quedó este martes un médico cirujano chileno que vivió un día de furia en la ciudad de Iquique (1.760 kms al norte de Santiago). Tras un encontrón vehicular, el iracundo galeno amenazó con un arma -que resultó ser de fogueo-, a otro conductor, lo golpeó dejándolo con un TEC cerrado y disparó tres veces al aire, para luego irse a trabajar a una clínica como si nada hubiese sucedido.

Todo quedó registrado por cámaras de seguridad del sector y las imágenes se viralizaron rápidamente. En ellas es posible apreciar la excesiva violencia ejercida por el agresor, y los momentos de terror vividos por la víctima quien incluso rogó por su vida mientras era golpeado repetidas veces en el suelo.

Así las cosas, luego de recibir la denuncia, Carabineros detuvo en su lugar de trabajo al agresor, quien fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público que lo formalizó por porte de arma, disparos injustificados, lesiones graves, daños y no prestar ayuda.

La víctima, en tanto, permanece internada en un centro asistencial desde el pasado lunes, cuando se desató el día de furia, aún en estado de shock.

Antecedentes previos

Gonzalo Valenzuela, fiscal jefe de Iquique, detalló a la prensa que todo ocurrió en horas de la mañana, “cuando dos personas que conducían distintos vehículos tuvieron una discusión que lamentablemente terminó con que uno de ellos, luego de impactar varias veces el otro vehículo, posteriormente saca un arma -que resultó ser de fogueo-, intimidando al segundo chofer, en este caso la víctima, para que este —desde el suelo y con las manos en alto— fuera agredido de una manera muy violenta, con sus pies y manos, en el cuello y cabeza de la víctima, lo que produjo lesiones graves”.

“También realizó disparos al aire para poder intimidar, además de los daños que generó al vehículo, que van más allá del choque en la parte trasera, sino que es el impacto que realizó en la puerta del piloto. Luego de realizar estos daños, el imputado se da a la fuga, no da aviso a Carabineros ni tampoco presta ningún tipo de auxilio”, complementó el persecutor.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, el médico agresor ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, por lo que tras acreditarse los delitos, el tribunal ordenó su prisión preventiva al considerarlo un peligro para la sociedad, decretando 75 días para la investigación.

Temas Relacionados

ChileDía de furiaMédicoVideoArma

Últimas Noticias

Evo Morales y dirigentes cocaleros pidieron una reunión al presidente Rodrigo Paz para discutir demandas sindicales

La solicitud fue presentada en la sede del Ejecutivo este martes. El encuentro puede sentar las bases de la relación entre el Gobierno y los cocaleros, en un contexto de nuevas políticas antidroga y demandas sectoriales

Evo Morales y dirigentes cocaleros

La anulación del impuesto a las grandes fortunas genera polémica en Bolivia

El reciente anuncio del ministro de Economía provocó posiciones encontradas. Mientras unos consideran que servirá para atraer inversionistas, otros cuestionan que su alcance y relevancia

La anulación del impuesto a

Vació la tarjeta de su amigo muerto en un accidente aéreo bajo sospecha: ahora la familia exige investigar la tragedia

Iván Alfonso Taum Aros hizo varias compras y giros con dinero del piloto Fernando Tapia, cuya avioneta se estrelló a fines de octubre pasado en Chile

Vació la tarjeta de su

Desaparecieron cuatro ciudadanos colombianos en un lapso de cinco días en Chile: se conocían entre sí

La comuna de Casablanca está intrigada por la ausencia repentina de tres mayores y un menor de edad

Desaparecieron cuatro ciudadanos colombianos en

Ordenaron el arresto de cuatro jueces que ocuparon cargos por casi dos años fuera del plazo legal en Bolivia

Eran parte de un grupo de siete magistrados que continuaban ejerciendo funciones pese a que sus mandatos concluyeron en 2023. Un auto constitucional determinó poner fin a la controversial prórroga

Ordenaron el arresto de cuatro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pedro Arnulfo Sánchez se volvió

Pedro Arnulfo Sánchez se volvió a pronunciar por el caso de los jefes disidentes de Calarcá, detenidos en Antioquia en 2024: “Los pusimos a disposición de las autoridades”

Petro insinúa que audios y chats expuestos en escándalo sobre presuntos vínculos con disidencias fueron alterados: “Veremos hacia donde iba la fuente del periodista”

Cuáles son las presuntas empresas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, vinculadas al narco

Popocatépetl registró 5 exhalaciones en las últimas 24 horas

CURP certificada: este es el requisito indispensable para recoger tu tarjeta Rita Cetina y Benito Juárez

INFOBAE AMÉRICA
Adrian Newey será el 'Team

Adrian Newey será el 'Team Principal' de Aston Martin a partir de 2026

UNICEF avisa de que los niños en Líbano "siguen expuestos a la violencia" israelí a pesar del alto el fuego

Tenerife reúne a más de 600 expertos y empresarios de 22 países en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme

Ecopetrol consigue un acuerdo con 30 comunidades de La Guajira para construir el parque eólico Windpeshi

El día en que la Biblioteca Nacional recuperó la voz de Liliana Bodoc

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué eliminaron el beso

¿Por qué eliminaron el beso apasionado entre Ariana Grande y Jonathan Bailey en “Wicked: For Good”?

Stranger Things 5: cuántos capítulos tiene la última temporada, su duración y lo que debes saber antes del estreno

Murió el youtuber Jan Zimmermann a los 27 años tras un ataque epiléptico

El sorprendente camino de Jamie Campbell Bower, de músico indie a villano en Stranger Things

Lili Reinhart relató la experiencia que la llevó a convertirse en maestra de Reiki