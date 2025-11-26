El día de furia de un médico en Chile: amenazó con una pistola y golpeó a otro automovilista

El irascible sujeto quedó en prisión preventiva por porte de arma, disparos injustificados y lesiones graves.

En prisión preventiva quedó este martes un médico cirujano chileno que vivió un día de furia en la ciudad de Iquique (1.760 kms al norte de Santiago). Tras un encontrón vehicular, el iracundo galeno amenazó con un arma -que resultó ser de fogueo-, a otro conductor, lo golpeó dejándolo con un TEC cerrado y disparó tres veces al aire, para luego irse a trabajar a una clínica como si nada hubiese sucedido.

Todo quedó registrado por cámaras de seguridad del sector y las imágenes se viralizaron rápidamente. En ellas es posible apreciar la excesiva violencia ejercida por el agresor, y los momentos de terror vividos por la víctima quien incluso rogó por su vida mientras era golpeado repetidas veces en el suelo.

Así las cosas, luego de recibir la denuncia, Carabineros detuvo en su lugar de trabajo al agresor, quien fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público que lo formalizó por porte de arma, disparos injustificados, lesiones graves, daños y no prestar ayuda.

La víctima, en tanto, permanece internada en un centro asistencial desde el pasado lunes, cuando se desató el día de furia, aún en estado de shock.

Antecedentes previos

Gonzalo Valenzuela, fiscal jefe de Iquique, detalló a la prensa que todo ocurrió en horas de la mañana, “cuando dos personas que conducían distintos vehículos tuvieron una discusión que lamentablemente terminó con que uno de ellos, luego de impactar varias veces el otro vehículo, posteriormente saca un arma -que resultó ser de fogueo-, intimidando al segundo chofer, en este caso la víctima, para que este —desde el suelo y con las manos en alto— fuera agredido de una manera muy violenta, con sus pies y manos, en el cuello y cabeza de la víctima, lo que produjo lesiones graves”.

“También realizó disparos al aire para poder intimidar, además de los daños que generó al vehículo, que van más allá del choque en la parte trasera, sino que es el impacto que realizó en la puerta del piloto. Luego de realizar estos daños, el imputado se da a la fuga, no da aviso a Carabineros ni tampoco presta ningún tipo de auxilio”, complementó el persecutor.

De acuerdo a antecedentes de la investigación, el médico agresor ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, por lo que tras acreditarse los delitos, el tribunal ordenó su prisión preventiva al considerarlo un peligro para la sociedad, decretando 75 días para la investigación.