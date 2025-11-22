América Latina

Donald Trump calificó de “muy malo” el arresto de Jair Bolsonaro y dijo que pronto se reunirá con Lula

El presidente de Estados Unidos se pronunció sobre la detención de este sábado del ex jefe de Estado brasileño

Guardar
Trump habla este sábado fuera
Trump habla este sábado fuera de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Aaron Schwartz)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que prevé reunirse muy pronto con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y calificó de “muy malo” el arresto preventivo del ex presidente Jair Bolsonaro.

El líder republicano se pronunció horas después de que la Policía Federal de Brasil detuviera a Bolsonaro en su residencia de Brasilia, cumpliendo una orden de la Corte Suprema que justificó la medida para “garantizar el orden público” ante el riesgo de fuga del exmandatario, condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado.

Trump, al referirse a la situación política en Brasil, subrayó su intención de dialogar con Lula da Silva en un futuro cercano y manifestó su descontento con la detención de Bolsonaro, quien fue su aliado político durante su mandato.

El arresto del exjefe de Estado brasileño se produjo a las 6:00, cuando agentes federales ejecutaron la orden judicial y trasladaron a Bolsonaro a dependencias policiales. El exmandatario se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 4 de agosto, tras incumplir medidas cautelares en el marco de la causa por intento de golpe de Estado.

La Policía brasileña arrestó al ex presidente Jair Bolsonaro

La decisión de la Corte Suprema de Brasil, adoptada por mayoría de cuatro votos a uno, respondió a la necesidad de evitar una posible fuga y preservar el orden público. El juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, fundamentó la prisión preventiva en la existencia de indicios graves de que Bolsonaro intentaba evadir la justicia, especialmente ante la convocatoria de una manifestación frente a su domicilio promovida por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro. Según el tribunal, la confusión generada por la vigilia podría haber facilitado la huida del exmandatario, quien portaba una tobillera electrónica y se encontraba bajo vigilancia policial.

La defensa de Bolsonaro, encabezada por los abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, expresó su “profunda perplejidad” ante la medida y anunció la presentación de un recurso ante la Corte Suprema. Los letrados argumentaron que la prisión preventiva “pone en riesgo la vida” de su cliente debido a su delicado estado de salud, agravado por secuelas de una agresión sufrida en 2018 y por problemas médicos recientes. Además, cuestionaron que la detención se base en la convocatoria de una vigilia de oraciones, defendiendo el derecho de reunión y la libertad religiosa garantizados por la Constitución brasileña.

El arresto preventivo de Bolsonaro no implica el inicio inmediato de la ejecución de la condena, que se esperaba para las próximas semanas tras el rechazo de los primeros recursos de apelación. El ex mandatario, de 70 años, fue sentenciado el 11 de septiembre por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal, que lo consideró líder de una organización criminal armada que intentó impedir la toma de posesión de Lula da Silva tras las elecciones de 2022. La acusación, respaldada por la Fiscalía General y aceptada por cuatro de los cinco jueces, sostiene que la conspiración comenzó en junio de 2021 con una campaña de descrédito contra las instituciones y el sistema electoral, y culminó en enero de 2023 con el asalto violento a las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Trump dijo que pronto se
Trump dijo que pronto se volverá a reunir con Lula (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Junto a Bolsonaro, otros altos cargos y aliados, como el diputado Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, también recibieron condenas y órdenes de detención. Ramagem fue sentenciado a 16 años de prisión por delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, tras supuestamente haber huido a Estados Unidos. Otros exministros y jefes militares enfrentan penas que oscilan entre 19 y 26 años de prisión por su participación en la trama golpista.

El juez Alexandre de Moraes fundamentó la prisión preventiva señalando que existía información sobre la intención de Bolsonaro de manipular su dispositivo de monitoreo electrónico para facilitar una fuga, aprovechando la confusión generada por la manifestación convocada por su hijo.

Temas Relacionados

Jair BolsonaroDonald TrumpLuiz Inácio Lula da SilvaGolpe de Estado en BrasilCorte Suprema de BrasilBrasiliaSupremo Tribunal FederalÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICAJair Bolsonaro preso

Últimas Noticias

La defensa de Jair Bolsonaro anunció que apelará la prisión preventiva ordenada por la Corte de Brasil: “Pone en riesgo su vida”

Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, abogados del ex presidente brasileño, adelantaron que presentarán un recurso ante el máximo tribunal de justicia

La defensa de Jair Bolsonaro

Cómo es la sala especial de la Policía Federal de Brasilia donde Jair Bolsonaro permanecerá detenido

El ex mandatario brasileño estará bajo custodia en un espacio adaptado, con vigilancia médica y condiciones diferenciadas

Cómo es la sala especial

Controvertido cierre de la COP30 en Brasil: desafíos ambientales y críticas internacionales

En el documento presentado este viernes, cuya versión definitiva se prevé con retraso para este fin de semana, ha desaparecido cualquier mención al llamado “mapa de ruta” hacia la transición energética

Controvertido cierre de la COP30

“Persecución” y “vergonzoso”: críticas en el bolsonarismo tras la decisión de la Justicia brasileña de enviarlo a prisión

El arresto del ex mandatario desencadenó reacciones inmediatas de funcionarios, aliados y de su esposa Michelle. “Seguimos orando. Brasil necesita nuestra intercesión”, expresó la ex primera dama

“Persecución” y “vergonzoso”: críticas en

El régimen cubano endurece el control sobre las cuentas en dólares y profundiza la grave crisis que atraviesa la isla

El gobierno impide a empresas extranjeras retirar fondos depositados en bancos locales, generando alarma entre los inversores internacionales

El régimen cubano endurece el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Unidad de pasajeros se sale

Unidad de pasajeros se sale de la autopista México-Puebla y choca contra vivienda en Los Reyes La Paz: deja 2 muertos

El mayor miedo de entrar en quirófano es pensar que “te puedes morir ahí”, según un cirujano: “El riesgo en España es una de cada 500.000 intervenciones”

Denuncian irregularidades por parte del Gobierno en la entrega de predios en el Valle del Cauca

Gasto del Congreso solo por Navidad se eleva a más de 6 millones de soles en sueldos, bonos, tarjetas y otros beneficios

“La casa de los espíritus”: dos pastores evangelistas engañaron a una jubilada en Tucumán y se quedaron con su vivienda

INFOBAE AMÉRICA
Los secretos mejor guardados de

Los secretos mejor guardados de Hollywood: historias ocultas detrás de escenas legendarias

Un informe apunta que un confinamiento temprano en Reino Unido podría haber evitado 23.000 muertes por COVID

Diana Navarro da el pistoletazo de salida a la Navidad inclusiva de intu Xanadú

Israel abatió a cinco terroristas de Hamas en respuesta a una violación del alto el fuego en Gaza

Bolivia planea volver a los mercados internacionales de crédito para 2027

ENTRETENIMIENTO

En qué consiste el estilo

En qué consiste el estilo de vida saludable que sostiene la energía de Mick Jagger a los 82 años

Tom Holland reveló cómo Robert Downey Jr. salvó su debut como Spider-Man en Marvel

La nueva misión de Daddy Yankee: de los éxitos urbanos a canciones con mensaje espiritual

Murió Ornella Vanoni, una de las voces más influyentes de la música italiana

Sheynnis Palacios, la nicaragüense que pasó de ser un orgullo nacional a una “amenaza” para el régimen de Ortega tras ganar Miss Universo