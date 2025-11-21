América Latina

Jeannette Jara criticó a José Antonio Kast por ausentarse de debates televisivos ya pautados

“No quiere responder preguntas, por eso se arrancó a regiones”, fustigó la carta presidencial oficialista

Guardar
Jara aseguró que Kast se
Jara aseguró que Kast se bajó de los debates de Mega y Chilevisión.

La recta final de la carrera presidencial chilena, que finaliza en el balotaje del próximo 14 de diciembre, se pone cada día mas álgida. Este jueves la carta oficialista, Jeannette Jara, criticó duramente en conferencia de prensa a su contendor, el líder republicano, José Antonio Kast, por negarse a ir a dos debates televisivos ya programados.

Le quiero pedir a José Kast que, como siempre sabrá de mi parte, el debate va a ser de altura. Hoy día es un momento en el cual el país necesita que los dos candidatos que se enfrentan a la Presidencia así lo digan. Lamentablemente, este no es el único debate, este domingo en Mega, al cual se ha negado. Quiero contar también que estamos convocados a un debate en Chilevisión y todavía no tenemos la confirmación de si él asiste o no”, acusó de entrada la militante comunista, según consignó The Clinic.

“No hay que evitar las preguntas, no hay que tener propuestas clandestinas, con recortes que se anuncian pero no se dicen cuáles son los beneficios sociales que se van a disminuir”, agregó Jara, quien de paso fustigó el uso de un vidrio blindado por parte de Kast en su despliegue por el país.

“Para enfrentarse al crimen organizado también se requiere coraje y no andar escondidos. No solo no andar detrás de vidrios blindados ocupando los privilegios del poder de ser candidato para defenderse a sí mismo y no defender a la población, sino que ser capaces de, con coraje, enfrentar un debate", complementó.

Kast ha optado por estar
Kast ha optado por estar "en terreno".

“Falta de coraje”

De acuerdo a la exministra de Trabajo y Previsión Social, quien se alzó con el 26,8% de los votos v/s el 23,9% de Kast en la primera vuelta, “estos sí son los foros en los cuales la ciudadanía va a poder escucharnos de frente (...) Es clave saber cómo vamos a implementar nuestras medidas (...) Si José Kast decide seguir escondido, eso no puede ser una razón para la cual los chilenos y chilenas no se informen de lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años”.

“No puedo creer que no esté disponible para debatir, qué falta de coraje. Si cree que sus ideas son las mejores para Chile, al menos debe tener la capacidad de defenderlas y de dar respuesta a propuestas que hasta ahora son clandestinas”, remarcó taxativa.

Ello, puesto que “aunque me incomoden con las preguntas, siempre respondo de frente y no me ando corriendo. Entonces, por eso fui a los matinales e ido a todos los programas a los que me han invitado. Lamento que en algunos programas, como Kast les ha dicho que no, me han terminado bajando a mí. Es Kast el que no quiere responder preguntas, por eso se arrancó para las regiones“, remató la carta del oficialismo.

