América Latina

Paraguay: Daniel Pereira asumió la intendencia de Ciudad del Este

El político tomó juramento para completar el período 2021-2026. El acto ocurrió tras la destitución, en agosto pasado, de Miguel Prieto

El opositor Daniel Pereira Mujica asumió este martes como intendente de Ciudad del Este, la segunda urbe más grande de Paraguay, tras ganar las elecciones realizadas el 9 de noviembre. Estos comicios se llevaron a cabo luego de la destitución del anterior jefe comunal.

Durante una sesión de la Junta Municipal de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, Pereira Mujica tomó juramento para completar el período 2021-2026. Este acto ocurre tras la destitución, en agosto pasado, de Miguel Prieto, también opositor.

La candidatura de Pereira Mujica fue apoyada por Prieto. El nuevo intendente afirmó que con su elección se “ha restituido la paz y democracia en Ciudad del Este” y adelantó que su administración será “de puertas abiertas”.

Luego de la ceremonia oficial, Pereira Mujica participó en el traspaso de mando realizado por la intendente saliente, la opositora María Portillo, quien ocupó el cargo de manera interina desde el 25 de agosto.

La toma de juramento ocurrió después de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay emitió una sentencia el 10 de noviembre, en la que lo declaró “electo y proclamado” como jefe comunal, representando al Movimiento Político Independiente Conciencia Democrática Esteña.

Pereira Mujica obtuvo el 68,55% de los votos en unos comicios organizados por el TSJE, tras la destitución de Prieto por decisión de la Cámara de Diputados, donde el Partido Colorado tiene mayoría, luego de una intervención por supuestas irregularidades en la gestión presupuestaria de la municipalidad.

Prieto ha expresado su interés por la Presidencia de Paraguay para las elecciones de 2028 y asegura ser víctima de una supuesta persecución política.

En las elecciones, el segundo lugar fue para el candidato del gobernante Partido Colorado, Roberto González Vaesken, quien alcanzó el 28,56% de los votos, según datos del TSJE.

