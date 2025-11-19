América Latina

Friedrich Merz criticó a la ciudad de Belém y Lula respondió: “Berlín no le ofrece ni el 10% de la calidad que el estado de Pará”

Una frase del canciller alemán tres regresar de la cumbre COP30 generó polémica y la respuesta del presidente del país sudamericano. El ministro germano que permaneció en el evento trató de evitar más roces

El canciller alemán, Friedrich Merz;
El canciller alemán, Friedrich Merz; junto al presidente brasileño, Lula da Silva, en la COP30, en Belém, Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

Una frase del canciller de Alemania, Friedrich Merz, durante una conferencia empresarial en Berlín provocó una crisis diplomática con Brasil en plena celebración de la COP30 en la ciudad amazónica de Belém.

Según informaron ABC y Euro News, Merz afirmó tras su visita que ni él ni ningún integrante de su delegación deseaban permanecer en la ciudad sede de la cumbre climática y que todos se alegraron de “regresar a Alemania”, lo que generó reacciones inmediatas en Brasil.

“Señoras y señores, nosotros vivimos en uno de los países más bonitos del mundo. Pregunté a algunos periodistas que estuvieron conmigo en Brasil la semana pasada: ‘¿Quién quisiera quedarse allí?’ Nadie levantó la mano. Todos estaban contentos de haber vuelto a Alemania, en la noche del viernes al sábado, especialmente de aquel lugar donde estábamos“, manifestó el alemán.

El canciller alemán, Friedrich Merz
El canciller alemán, Friedrich Merz (REUTERS/Nadja Wohlleben)

La respuesta de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, se hizo oír rápidamente. Según consignó Euro News, el sudamericano sugirió a Merz que, antes de emitir juicios, debió conocer la cultura local, ir a comer a un restaurante o incluso bailar en Belém, lo que, según palabras del mandatario brasileño, le habría mostrado que "Berlín no le ofrece ni el 10% de la calidad que le ofrecen el estado de Pará y la ciudad de Belém“.

Lula expuso además que recomendó al canciller probar la manizoba, un plato típico de la región, y defendió la hospitalidad singular de la población local.

Por su parte, el alcalde de Belém, Igor Normando, calificó de “arrogante y prejuiciosa” la intervención del líder alemán; mientras que el gobernador de Pará, Helder Barbalho, indicó: “Curioso ver quién ayudó a calentar el planeta, extrañar el calor de la Amazonía”.

La polémica se agudizó considerando que Alemania había anunciado su intención de realizar una contribución “considerable” al Fondo Florestas Tropicais para Sempre, un proyecto de Brasil para financiar iniciativas de protección amazónica, aunque hasta el momento no se detallaron las cifras.

El presidente de Brasil, Luiz
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

En un intento de atenuar el conflicto, el ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, todavía en la ciudad amazónica, publicó en sus redes sociales: “Brasil es un país maravilloso, con un pueblo acogedor y buen anfitrión. Pena que no podré quedarme más tiempo después de la COP. Tendría algunas ideas, por ejemplo, pescar con mis amigos de la Amazonía“.

Esta no es la primera vez que dichos de Merz generan debates públicos. Recientemente, un comentario suyo sobre el “paisaje urbano” también provocó indignación.

Brasil es el socio comercial más importante de Alemania en América Latina, y Alemania es uno de los socios clave de Brasil en Europa, tanto en comercio como en inversión y cooperación tecnológica.

