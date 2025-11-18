Brasil anunció la demarcación de 10 nuevas tierras indígenas en medio de protestas en la COP30

Activistas indígenas participan en una protesta climática durante la cumbre del clima de Naciones Unidas, o COP30, el 17 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil (AP Foto/Andre Penner)

El Gobierno brasileño anunció la demarcación de 10 nuevas tierras indígenas durante la cumbre climática de la ONU (COP30) en Belém, tras recientes protestas de pueblos originarios por el acceso limitado a la conferencia y por diversos proyectos oficiales.

La ministra de Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, informó que las demarcaciones ya cuentan con la firma del Ministerio de Justicia y que su publicación se realizará en el diario oficial.

Según Guajajara, “la demarcación es una de las medidas más eficaces para enfrentar la crisis climática”.

Además, destacó que esta edición de la COP reúne la mayor cantidad de representantes de pueblos originarios, con aproximadamente 900 miembros registrados de distintas partes del mundo. “Es necesario que nuestras voces sean escuchadas aquí dentro”, expresó.

Un grupo indígena bloquea la entrada de la sede de la cumbre climática de la ONU COP30, el viernes 14 de noviembre de 2025, en Belém, Brasil (AP Foto/Fernando Llano)

Entre los logros de la cita, la ministra subrayó la creación del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), una iniciativa de Brasil enfocada en la preservación de selvas a nivel global. Este fondo prevé destinar el 20% de sus recursos a comunidades tradicionales.

Guajajara expresó que espera que, al cierre de la conferencia, el fondo cuente con “por lo menos 8.000 millones de dólares” en compromisos financieros internacionales.

El anuncio gubernamental se produjo después de diversas manifestaciones en las inmediaciones del centro de convenciones donde se celebra la COP30. El martes pasado, un grupo de indígenas y activistas ingresó sin autorización a una zona restringida del evento, acción que generó momentos de tensión con la seguridad.

Tres días más tarde, miembros de la etnia Mundurukú bloquearon durante cerca de cuatro horas la entrada principal, reclamando contra proyectos como el drenaje de ríos amazónicos para favorecer el transporte de productos agrícolas.

La protesta concluyó tras la intervención dialogada del presidente de la cumbre, el diplomático André Corrêa do Lago.