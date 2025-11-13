Nuevo ataque incendiario de un grupo radical mapuche en el sur de Chile

El ataque ocurrió al interior de un predio de la forestal Arauco, ubicado en la comuna de Contulmo.

Un nuevo atentado incendiario sacudió la Macrozona Sur chilena en horas de la mañana de este miércoles, cuando alrededor de una decena de encapuchados prendieron fuego a cuatro máquinas y cinco camionetas en el predio El Peral de la forestal Arauco, ubicado en la comuna de Contulmo (640 kms al sur de Santiago), región del Bío Bío.

Los atacantes dejaron un panfleto firmado por el grupo radical Weichan Auka Mapu (WAM), quienes se adjudicaron también cuatro ataques incendiarios ocurridos el fin de semana pasado, el que rezaba así:

“Miguel Llanquileo, Luis Tranamil. Alex Lemun, Yordan LLempi, Camilo Catrillanca, Ercik Montoya, Alejandro Liguen, justicia mapuche. Nuestro objetivo es el Wallmapu”.

De acuerdo a información entregada por la policía, los sujetos redujeron a más de 30 trabajadores que a esa hora de la mañana se encontraban en plena faena. La policía ya detuvo a dos sospechosos, recuperó dos vehículos robados y trabaja para dar con el resto de los responsables.

Según Humberto Toro, delegado de la provincia de Arauco, los últimos ataques en la Macrozona Sur -que comprende las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos-, se deben a que por estos días se están llevando a cabo varios “juicios complejos” contra comuneros acusados de diversos hechos de violencia.

Por su parte, Eduardo Pacheco, delegado de la región del Bío Bío, señaló que “no hay ninguna persona lesionada, pero aquí lo que corresponde es que se imponga el estado de derecho. Quien cometa este tipo de hechos tendrá que enfrentar a la justicia. Se va a investigar, se les va a encontrar y se les va a colocar a disposición de los tribunales”.

Finalmente, René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), aseguró que “el terrorismo y la violencia se mantienen en la zona sur en general. Llevamos cuatro atentados en la región del Bío Bío, un 100% más que el año pasado. Creemos que el dato mata el relato del gobierno. El problema de fondo es que los grupos que se suponía habían sido eliminados de la Provincia de Arauco, siguen ahí”, fustigó.

Los dos detenidos serán formalizados esta jornada.

Dos detenidos

Tras una persecución, la policía logró recuperar dos camionetas robadas y luego de intensas batidas en los alrededores de las comunas de Contulmo y Cañete, personal de la Armada y Carabineros detuvo a lo largo del día a dos comuneros mapuches sospechosos, incautando armas largas y cortas.

Ambos pasarán esta jornada a control de detención, mientras la policía y miembros de la FF.AA continúan sus esfuerzos por dar con el resto de los atacantes.