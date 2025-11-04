América Latina

Chile: prisión preventiva para un hombre de 82 años que descuartizó a su hermano de 75

El macabro crimen quedó al descubierto en la ciudad de Coquimbo

Los hijos de la víctima
Los hijos de la víctima lo sorprendieron desmembrando el cuerpo

El Juzgado de Garantía de Coquimbo (460 kms al norte de Santiago) dejó en prisión preventiva a un hombre de 82 años -identificado con las iniciales H.R.P.V-, que asfixió y descuartizó a su hermano de 75, macabro hecho que quedó al descubierto este fin de semana y conmocionó a dicha ciudad portuaria.

De acuerdo a un comunicado del Poder Judicial, todo ocurrió entre el 30 y el 31 de octubre en una vivienda ubicada en la Villa Dominante en la que ambos vivían juntos, y fueron los propios hijos de la víctima quienes lo descubrieron in fraganti.

“El imputado, debido a desavenencias previas, atacó con el fin de acabar con su vida a la víctima, su hermano menor, con elementos contundentes y cortantes y luego lo asfixió hasta provocarle la muerte. Una vez que su hermano falleció, H.R.P.V. comenzó con sierras y cuchillos a desmembrar su cuerpo, con el propósito de ocultar el crimen, proceso en el cual fue sorprendido por los hijos de la víctima el sábado 1 de noviembre”, reza el documento.

Según el fiscal Ricardo Soto, las declaraciones de su familia y las pruebas recopiladas fueron suficientes para acreditar la responsabilidad de H.R.P.V en el crimen, por lo que finalmente el hombre terminó confesando su culpabilidad.

El fiscal ECOH Ricardo Soto
El fiscal ECOH Ricardo Soto informó que el asesinó confesó su participación en el hecho

Peligro para la sociedad

En la misma línea, el juez Arturo Briceño indicó que “en este caso y, especialmente, tomando en cuenta la forma de comisión del delito, la gravedad del mismo y la sangre fría con la que actuó el imputado, lo tornan en una persona peligrosa para la seguridad de la sociedad, porque luego de asfixiar a su hermano se va de la casa para retornar horas después y, posteriormente, para ocultar el cuerpo lo desmembró y lo ocultó”.

Tocante a la avanzada edad del asesino, Briceño recordó que “el Estado de Chile protege a las personas adultas mayores, pero en materia penal y específicamente en materia carcelaria, no existe ninguna disposición –como en otros países– que permite a las personas mayores enfrentar medidas cautelares o penas en sus propios domicilios".

Además, el magistrado sostuvo que “si bien es cierto existe un tratado internacional que da cuenta de la protección de los adultos mayores, no debemos perder de vista que la víctima también era un adulto mayor, era una persona de 75 años de edad”, remató Briceño, quien dio un plazo de 120 días para la investigación.

