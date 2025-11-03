Crisis en Bolivia: el asesor de Rodrigo Paz alerta que la economía del país “está quebrada”

“La economía está quebrada”, afirmó José Gabriel Espinoza, asesor financiero de Rodrigo Paz, a una semana de la transmisión de mando en Bolivia. El economista y ex director del Banco Central de Bolivia (BCB) advirtió que las reservas en dólares actuales no alcanzan para cubrir “ni dos semanas” de gasto en importación de combustible y pago de la deuda externa.

“Los saldos en las cuentas fiscales no van a superar los mil millones de dólares y, para que se den una idea, solo para cerrar el año se requerirían un poco más de 2.500 millones de dólares”, informó.

Espinoza estimó que el déficit fiscal superará el 11% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta fin de año y que inflación anual pasará del 27%, lejos del 7,5% que había previsto la administración de Luis Arce al inicio de la gestión.

“El estado de la economía que nos están dejando es una situación dramática, esto amerita un juicio de valor muy grande hacia las autoridades salientes por el grado de descuido que estamos encontrando en las instituciones públicas”, informó el asesor económico en entrevista con el canal Cadena A.

El Alto, Bolivia. 5 de agosto de 2025 REUTERS/Claudia Morales

Su declaración contrasta con la posición del Gobierno que defiende hasta el final su política económica y atribuye los problemas financieros al retraso en la aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en lo que consideran un “boicot” a la gestión de Arce.

La semana pasada, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro afirmó que pese a las condiciones financieras de la gestión, “el Gobierno ha tomado previsiones” para garantizar los pagos básicos para los próximos dos meses. “Nosotros hemos dejado el presupuesto para las operaciones de importación de combustible hasta fin de año”, aseguró en conferencia de prensa.

A pesar de los cruces sobre estado de las cuentas fiscales, la situación económica en Bolivia es crítica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el crecimiento negativo en el primer semestre del año fue de -2,40%, pero el dinamismo de la economía empezó a caer hace una década, cuando se redujeron los ingresos fiscales por la caída de los precios internacionales del gas y la disminución de las exportaciones.

Washington, D.C. 31 de octubre de 2025. REUTERS/Annabelle Gordon

La crisis se sintió en las calles el primer semestre de 2023, cuando se limitaron las transacciones en dólares y surgió un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana duplica la cotización oficial, lo que provocó el incremento de los precios. En paralelo, ante las dificultades de importación, existen periodos prolongados de escasez de combustible que han llevado al país al borde del colapso.

En ese contexto, organismos internacionales como el Banco Mundial proyectaron que el país estará en recesión al menos hasta 2027.

“No solo es falta de dólares, es un problema normativo y de política económica. El Gobierno ha tenido muchos desatinos en el manejo de la economía”, alertó el asesor económico de Paz y prometió que en la siguiente gestión se traerá dólares y “certidumbre sobre lo que se tiene que hacer”.

Espinoza fue parte del equipo que acompañó al presidente electo a Washington donde sostuvieron reuniones con organismos financieros internacionales y representantes del Gobierno de Estados Unidos para buscar mecanismos para aumentar el ingreso de dólares al país y resolver el desabastecimiento de combustible, dos promesas que Paz tendrá poco tiempo para cumplir.