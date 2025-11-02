Melissa causó al menos 50 muertos tras su paso por el Caribe y se convirtió en el huracán más potente de la temporada

Una iglesia yace dañada tras el paso del huracán Melissa, en Lacovia, parroquia de Santa Isabel, Jamaica (REUTERS/Raquel Cunha)

Melissa se convirtió este viernes en un ciclón postropical después de ser el huracán más potente de la temporada atlántica de 2025, dejando más de 50 muertos en países del Caribe como Jamaica y Haití, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, que emitió su último aviso.

Aunque la tormenta se aleja de tierra firme, el NHC advirtió que las marejadas provocadas por Melissa seguirán afectando durante dos días las costas del noreste de Estados Unidos, el Atlántico canadiense, las Bahamas, Bermudas y las Islas Turcas y Caicos.

El organismo prevé que “Melissa continuará siendo un ciclón extratropical grande y fuerte durante los próximos dos días, con debilitamiento gradual hasta el fin de semana”.

En su último reporte, Melissa se encontraba a 840 kilómetros al noreste de Bermudas, con vientos sostenidos de 140 km/h y desplazándose hacia el noreste a 78 km/h. El NHC pronosticó ráfagas de viento y lluvias intensas para la Península de Avalon, en Terranova y Labrador (Canadá), donde el centro del ciclón pasaría al sureste durante la noche.

El “debilitamiento gradual” de Melissa se produce mientras aumentan los balances de víctimas: Jamaica informó este viernes de 19 muertes, considerando el huracán como “la tormenta del siglo” tras su impacto como categoría 5, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Haití elevó a 31 el número de fallecidos y a 21 el de desaparecidos, cifra a la que se suman cuatro muertos en Panamá y uno en República Dominicana.

Vista aérea de edificios dañados tras el paso del huracán Melissa en Lacovia, Jamaica (REUTERS/Raquel Cunha)

El ciclón impactó Jamaica como huracán de categoría 5, el más potente jamás registrado en la isla, con vientos de hasta 185 millas (casi 300 km) por hora y lluvias torrenciales. El sistema de salud, especialmente en el oeste de la isla, se vio fuertemente afectado, lo que llevó al despliegue urgente de unidades hospitalarias móviles.

El ministro de Salud jamaicano, Christopher Tufton, advirtió en conferencia de prensa: “Me imagino que son más… porque todavía hay lugares a los que hemos tenido dificultades para llegar”. Se espera que se sumen hospitales de campaña con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la colaboración de países como España, Canadá e India, informó el funcionario.

El impacto económico en Jamaica es devastador. De acuerdo con el experto Chuck Watson, de Enki Research, citado por Bloomberg, “las estimaciones actuales rondan los US$7.700 millones, aproximadamente el 35% del PBI de la isla”. El costo asociado a Melissa supera ampliamente los daños causados por el huracán Gilbert en 1988.

Watson explicó que la magnitud de las pérdidas obedece principalmente al lento desplazamiento y la humedad excepcional del ciclón, que provocó la destrucción masiva de viviendas y edificios, así como la interrupción prolongada de servicios básicos y del transporte.

En Cuba, donde Melissa llegó como categoría 3 el miércoles pasado, aún no se presentaron balances oficiales, aunque se estiman millones de personas afectadas por apagones, daños en viviendas e infraestructuras, cortes de carreteras y problemas de comunicaciones.

Vista aérea de edificios dañados tras el paso del huracán Melissa (REUTERS/Raquel Cunha)

Melissa es el decimotercer ciclón de la temporada atlántica de 2025, sumándose a huracanes como Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y tormentas como Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen y Lorenzo. De ellas, solo Chantal tocó tierra en EEUU, en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte.

