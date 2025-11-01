El oro del Comando Vermelho se convirtió en una amenaza social y medioambiental para la cumbre de la COP30

La policía pasa junto a un vehículo incendiado utilizado como retén durante un operativo policial contra presuntos narcotraficantes en la favela Complexo do Alemao, donde opera la organización criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, el martes 28 de octubre de 2025 (Foto AP/Silvia Izquierdo)

De las 121 personas asesinadas en la Operación Contención del pasado martes en las favelas del Complexo do Alemao y Penha, 13 eran miembros del Comando Vermelho (CV) del estado amazónico de Pará. Es una información importante que revela que en Río de Janeiro también se escondían miembros de facciones de otros estados brasileños, entre ellos siete de otro estado de la zona amazónica, el de Amazonas.

La noticia también pone de relieve la importante expansión del principal grupo criminal de Río de Janeiro hasta la frontera con países productores de cocaína como Colombia, Perú y Venezuela, que se ha convertido en un importante centro de tránsito. Precisamente la región amazónica es ahora objeto de gran atención por parte de las fuerzas policiales porque la próxima semana, los días 5 y 6 de noviembre, se celebrará en Belém, en Pará, la cumbre de líderes de la Conferencia Nacional sobre el Cambio Climático (COP30), con vistas a la apertura oficial de los trabajos el 10 de noviembre.

De hecho, se teme que el Comando Vermelho, con una fuerte presencia en la Amazonia, pueda tomar represalias precisamente con motivo de este evento, dada su repercusión internacional. Por otra parte, en Brasil aún está vivo el recuerdo de la polémica que estalló inmediatamente después de la reunión del G20 en Río de Janeiro, en febrero del año pasado. La Policía Federal brasileña descubrió entonces un mensaje del narcotraficante Arnaldo da Silva Dias, conocido como Naldinho, miembro del Consejo Permanente del CV. Se trata de un órgano formado por una docena de jefes del grupo recluidos en la prisión de Bangu, que tiene la última palabra sobre las decisiones de la organización y, según los investigadores, actúa como una especie de representante de relaciones públicas de la facción. En el mensaje de Naldinho enviado a un cómplice, se daba la orden a todos los miembros del CV de “resistir durante siete días sin conflictos armados ni atracos” para no crear problemas al G20. El delincuente también añadió que “un representante de las autoridades de Río” se había puesto en contacto con un miembro de la facción para solicitar el periodo de tregua. Pero la policía no ha podido descubrir quién era este representante.

En el caso de la próxima COP30, es difícil pensar que se haya negociado una tregua, dados los últimos acontecimientos en Río de Janeiro. Por eso ha aumentado la alerta. El gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), ya había solicitado el pasado 17 de septiembre al presidente Lula la intervención de las Fuerzas Armadas durante el evento, a través del llamado decreto de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), y es difícil que Lula se eche atrás ahora. Según la solicitud del gobernador, los hombres del ejército y la marina no solo deberán vigilar la ciudad, sino también dos instalaciones estratégicas para la seguridad nacional, a saber, las centrales hidroeléctricas de Belo Monte y Tucuruí, en el corazón de la Amazonia.

Cuerpos de personas que murieron en el operativo en Río (AP Photo/Silvia Izquierdo)

“Para garantizar un nivel adecuado de seguridad en un evento de tal envergadura, que contará con la presencia de autoridades de alto nivel, aclaro que, en las zonas con alta concentración de personas y tránsito de delegaciones, el personal y los recursos de las Fuerzas Armadas estatales no satisfacen plenamente los requisitos de seguridad exigidos por el evento y las autoridades involucradas. Por lo tanto, solicito respetuosamente el apoyo de las Fuerzas Armadas”, escribió Barbalho en la solicitud. Se espera que asistan al evento al menos tres presidentes extranjeros: el de Alemania, Friedrich Merz; el de Francia, Emmanuel Macron; y el del Reino Unido, Keir Starmer, además de los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respectivamente.

Ayer mismo, la Policía Federal llevó a cabo una operación en ocho ciudades del estado de Pará contra el Comando Vermelho, deteniendo a nueve personas. Desde hace años, el grupo se está expandiendo por todo Brasil, a menudo conquistando su poder en el territorio mediante violentos enfrentamientos con otras facciones. En la Amazonia está presente en diversos tráficos ilícitos. Esta situación se ha intensificado principalmente a partir de 2016, cuando el Primer Comando de la Capital (PCC), su principal rival, lanzó una ofensiva en la frontera entre Paraguay y Mato Grosso do Sul, considerada la ruta de cocaína del país más importante, tras la muerte del narcotraficante Jorge Rafaat, conocido como el “Rey de la Frontera”. Como reacción, el Comando Vermelho se trasladó al norte del país. Según un informe reciente de la Agencia de Inteligencia Brasileña (Abin), su estructura organizativa, considerada menos jerárquica que la del PCC, podría haber contribuido a la ocupación territorial de regiones más alejadas de los principales centros urbanos. “La organización criminal adopta una estructura relativamente autónoma en los estados, donde cada facción fuera de Río que adopta el acrónimo CV tiene líderes locales y libertad de acción”, destaca el informe de la Abin.

Además del narcotráfico procedente de Colombia y Perú, un sector en fuerte expansión para el CV es el de la extracción ilegal de oro, rebautizado como “narcogarimpo” en portugués porque, a menudo, las rutas de transporte del oro coinciden con las de la cocaína, utilizando incluso los mismos aviones ligeros y pistas de aterrizaje clandestinas. “Los mineros ilegales están cada vez más armados, incluso con armas de gran calibre como fusiles AK-47 y ametralladoras”, declaró el fiscal federal André Porreca al diario Folha de São Paulo, añadiendo que hay pruebas de exportación ilegal de oro al extranjero también a través de las mafias italianas. “Incluso hemos identificado a delincuentes que han sido detenidos en las explotaciones mineras y se han enfrentado a las fuerzas policiales”, declaró Humberto Freire, director de la división Amazonas y Medio Ambiente de la Policía Federal.

Para el Comando Vermelho, además, el control de la ruta del río Solimões se ha convertido en los últimos años en uno de sus principales puntos fuertes para el transporte, pero es sobre todo en las orillas del río Purué (llamado Puré en el lado colombiano) donde el grupo financia la extracción ilegal de oro o lo compra a los mineros. El impacto social y medioambiental es devastador. Las dragas de oro han invadido incluso el Parque Nacional del Río Puré y otros ríos como el Purité y el Cotuhé, en el Parque Nacional Amacayacu de Colombia. Según un informe de Crisis Group del año pasado sobre el desafío criminal de la triple frontera amazónica, el Comando Vermelho se ha aliado en la región con el grupo guerrillero colombiano Carolina Ramírez, que se separó de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora desmovilizadas. Con el oro y la cocaína, el grupo criminal brasileño se impone cada vez más en el territorio amazónico.

Personas lloran en las calles de Río de Janeiro tras el operativo del martes (AP Photo/Silvia Izquierdo)

“El Comando Vermelho afirma que proporciona ayuda financiera, medicamentos y alimentos a las familias necesitadas de las zonas bajo su control. Su objetivo principal, según describe uno de sus miembros, es ‘conquistarlo todo’, es decir, obtener el dominio sobre los mercados y las poblaciones locales”, se lee en el informe. Sin embargo, el precio que paga la población es muy alto. La minería ilegal crea a su alrededor un contexto de explotación y embrutecimiento. Desde la prostitución hasta el consumo de drogas, el oro se convierte en una palanca gracias a la cual confluyen todos los demás tráficos ilícitos del grupo. Según el análisis de Crisis Group, un miembro del Comando Vermelho afirma que el 95% de los puntos de venta de drogas en la ciudad fronteriza brasileña de Tabatinga pertenecen a la organización. También en las comunidades indígenas a lo largo de la frontera colombiana, los líderes locales señalan un aumento del consumo de drogas entre los jóvenes.

Según el sociólogo Rodrigo Pereira Chagas, de la Universidad Federal de Roraima (UFRR), “la minería ilegal se ha intensificado en la Amazonia en los últimos cinco años. Y la relación entre esta actividad y el narcotráfico ha provocado una escalada de violencia y amenazas medioambientales”. En 2022, la tasa de muertes violentas intencionadas (IVD) por cada 100.000 habitantes en Brasil era de 23,3 víctimas, mientras que en la Amazonia legal esta cifra alcanzaba las 33,8. Desde el punto de vista medioambiental, el vertido en los ríos del mercurio utilizado para la extracción de oro está creando una grave contaminación de toda la cadena alimentaria de los ríos amazónicos, perjudicando la salud de las comunidades que viven de la pesca, cuya seguridad alimentaria se ve amenazada día a día. Y, como una serpiente que se muerde la cola, el oro sirve luego para financiar otras actividades ilícitas del grupo, comprar drogas y armas y pagar a su propio ejército, incluso el de Río de Janeiro. Según los expertos, el Para, en particular, se utiliza cada vez más para legalizar el oro extraído ilegalmente a través de una cadena corrupta de certificadores y certificaciones.

La Policía Federal descubrió la presencia del Comando Vermelho en el tráfico de oro tras uno de los mayores decomisos de la historia de la Amazonia, cuando, en diciembre de 2023, dos personas fueron detenidas junto con un pasajero de una aeronave del Aeroclub de la Amazonia con 45 kg de oro. La policía sospecha que el preciado mineral fue extraído ilegalmente en la ciudad de Itaituba, en Pará, y enviado a Manaos, en Amazonas, para ser exportado a países europeos, como Italia, u otros destinos como Estados Unidos e incluso los Emiratos Árabes Unidos. El miércoles pasado, la Policía Militar detuvo a seis personas en Manaos, entre ellas un agente de la Policía Civil y dos militares, con 77 lingotes de oro con un peso total de 72,6 kilos, por un valor estimado de 45 millones de reales. Según la Secretaría de Seguridad Pública, se trata de la mayor incautación de oro jamás registrada en el estado. Las investigaciones aún no han determinado si detrás de esta reciente incautación también está la mano del Comando Vermelho.