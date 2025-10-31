América Latina

Tras el operativo contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro, Paraguay declaró al grupo narco como organización terrorista

El Gobierno de Santiago Peña hizo lo propio con el Primer Comando de la Capital

Guardar

El Gobierno de Paraguay declaró a las bandas criminales brasileñas Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC) como organizaciones terroristas internacionales, según un decreto firmado por el presidente Santiago Peña y difundido este viernes. La decisión se anunció tras una reciente operación policial en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho, acción que, según fuentes del gobierno local, dejó un saldo de al menos 121 fallecidos.

El decreto, con fecha del jueves 30 de octubre, señala textualmente: “Desígnase a las organizaciones delictivas transnacionales denominadas como ‘Comando Vermelho’ (‘CV’) y ‘Primeiro Comando da Capital’ (‘PCC’) como organizaciones terroristas internacionales”. La resolución fue adoptada tras un “monitoreo permanente” llevado a cabo por el Consejo de Defensa Nacional (Codena), integrado por los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, y presidido por Peña.

Según el texto presidencial, las dos bandas presentan características operativas, vínculos financieros y ámbitos de acción que las conforman como “organizaciones transnacionales delictivas con rasgos de verdaderas organizaciones terroristas internacionales”. Además, el documento advierte que existen “elementos suficientemente acreditados para sostener que ambas organizaciones delictivas transnacionales se encuentran operativamente presentes” en territorio paraguayo, extendiendo así el alcance de sus actividades ilícitas al país.

El anuncio de Paraguay se produce tras una macrooperación policial en Brasil, en la que participaron unos 2.500 agentes y que tenía como principal objetivo combatir al Comando Vermelho, considerado una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil. En cuanto al número de víctimas mortales en la intervención, la Defensoría Pública de Río de Janeiro cifró las muertes en 132 personas, mientras que las autoridades del gobierno regional reconocieron 121, entre ellas cuatro policías.

No es la primera vez que Paraguay emplea este tipo de designación. En agosto de este año, el Gobierno declaró al Cartel de los Soles —vinculado por Estados Unidos al Gobierno de Venezuela— como “organización terrorista internacional”. Por otra parte, en abril se incluyó en la misma categoría a la Guardia Revolucionaria Islámica y se amplió la denominación a toda la estructura de Hamas y Hezbollah.

Una mujer llora sobre los
Una mujer llora sobre los cuerpos de las personas asesinadas el día anterior durante una redada policial contra la pandilla Comando Vermelho en la favela Complexo da Penha de Río de Janeiro, Brasil, el miércoles 29 de octubre de 2025. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Paraguay y Brasil incautan 39 toneladas de marihuana y destruyen 309 hectáreas de cultivos

Agentes de Paraguay y de Brasil decomisaron cerca de 39 toneladas de marihuana y destruyeron 309 hectáreas de cultivos ilícitos en un operativo conjunto contra el narcotráfico desarrollado durante diez días en zonas boscosas de los departamentos paraguayos de Canindeyú, Caaguazú y Alto Paraná, informó este viernes la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

La operación, denominada ‘Nueva Alianza 53’ y que concluyó este viernes, permitió el desmantelamiento de 96 campamentos, que “funcionaban como bases logísticas para la producción y acopio de marihuana”, indicó la agencia antidrogas en un comunicado.

El operativo, llevado a cabo por la Senad y la Policía Federal del Brasil y en el que también participaron la Fuerza Aérea Paraguaya y el Ministerio Público, incluyó incursiones aéreas y terrestres en una estancia denominada Pindó, ubicada entre Alto Paraná (norte) y Canindeyú (noreste).

Además, los agentes se desplegaron en la localidad de Siete Montes (Canindeyú) y en la Reserva Natural Morombí, ubicada en Caaguazú (este), que cuenta con veinticinco mil hectáreas de bosques y humedales que forman parte del Bosque Atlántico del Alto Paraná.

La Senad detalló que dentro de los campamentos encontró “más de 39 toneladas de droga”, entre marihuana picada y prensada o lista para comercializar, y erradicó 309 hectáreas de cultivos ilícitos.

La entidad estima que impidió “la circulación regional de al menos 966.000 kilos de cannabis”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

paraguaycomando vermelhonarcotráficorío de janeirobrasilsantiago peña

Últimas Noticias

Marco Rubio se reunió con el presidente electo de Bolivia Rodrigo Paz

El mandatario que ganó las elecciones se encuentra de visita oficial a Estados Unidos, donde busca negociar el acceso a dólares y mantener reuniones con organismos multilaterales y funcionarios de la Administración Trump

Marco Rubio se reunió con

La Policía identificó a 99 muertos tras el megaoperativo en Río de Janeiro: 78 tenían antecedentes penales

El saldo oficial incluyó arrestos masivos y la presencia de implicados provenientes de otros estados brasileños. IMÁGENES SENSIBLES

La Policía identificó a 99

Así es el microscopio más avanzado de América Latina instalado en Chile

El primer confocal 4D fue inaugurado en Valdivia y costó USD 1,3 millones

Así es el microscopio más

Acusaciones cruzadas entre Evelyn Matthei y Jeannette Jara a dos semanas de las presidenciales en Chile

La abanderada oficialista llamó a la carta de Chile Vamos la que “abrazaba a Pinochet” y ésta le respondió “la que corría a abrazar a Fidel” en redes sociales

Acusaciones cruzadas entre Evelyn Matthei

El Senado de Bolivia dio luz verde a una ley para proteger a menores que quedaron huérfanos por femicidios

La iniciativa ahora pasó al Ejecutivo para su promulgación, hecho celebrado por organizaciones que promovieron la normativa

El Senado de Bolivia dio
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Expertos revelaron qué sigue tras

Expertos revelaron qué sigue tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 31 de octubre de EUR a COP

Valor de cierre del dólar en Colombia este 31 de octubre de USD a COP

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Resultados Sinuano Día 31 de octubre: números ganadores del último sorteo

INFOBAE AMÉRICA
El Consejo de Seguridad de

El Consejo de Seguridad de la ONU apoya el plan marroquí para el Sáhara Occidental y prorroga un año la MINURSO

Powell (Fed) asegura que un recorte de tipos de interés en diciembre no es algo "inevitable"

El Consejo de Seguridad de la ONU apoya el plan marroquí para el Sáhara Occidental

Un tribunal arbitral desestima la demanda de Sacyr contra Panamá por las obras del Canal

El portero Alfie Whiteman cuelga los guantes para dedicarse a la fotografía y el cine

ENTRETENIMIENTO

“Insensible y de mal gusto”:

“Insensible y de mal gusto”: llueven críticas a Julia Fox por su polémico disfraz de Halloween

Sean ‘Diddy’ Combs comienza oficialmente su condena de cuatro años de prisión: la nueva vida del magnate en Fort Dix

Kevin Costner pide que se anulen los cargos restantes en la demanda por la supuesta escena de violación en ‘Horizon’

Brad Pitt exige que Angelina Jolie entregue mensajes privados en la disputa por Château Miraval

La noche en que Ozzy Osbourne intentó asesinar a su esposa Sharon: “Lo siento y gracias por darme otra oportunidad”