América Latina

La ruta de Melissa: hacia dónde irá el devastador huracán luego de atravesar Jamaica

El fenómeno meteorológico mantiene su intensidad máxima y preocupa a expertos por su lento desplazamiento, lo que podría provocar lluvias extremas y marejadas en varias islas del Caribe occidental

Guardar
La animación meteorológica muestra la trayectoria del huracán Melissa hacia Jamaica

El huracán Melissa, que ya azota la isla de Jamaica, se perfila ahora hacia nuevos destinos en el Caribe con un peligro que va mucho más allá de los vientos: su desplazamiento lento amenaza lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y una devastación prolongada.

Según informes recientes, Melissa ya ha alcanzado la categoría 5 en la escala de huracanes, con vientos sostenidos superiores a los 260 km/h. Pese a esa fuerza extrema, lo que más alarma a los meteorólogos es su velocidad: se desplaza a apenas unos 5 km/h, lo cual le permite descargar lluvias durante horas o incluso días sobre la misma zona.

Este estancamiento meteórico convierte a Melissa en una tormenta cuya destrucción puede venir más del agua que del viento: como se señaló, “las mismas comunidades permanecen atrapadas bajo sus bandas giratorias durante horas o incluso días”.

Según los modelos de trayectoria más recientes, el huracán avanzará hacia el sudeste de Cuba en las próximas horas. Se espera que toque tierra entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, antes de continuar su desplazamiento hacia las Bahamas.

Aunque algunos expertos estiman que perderá fuerza al interactuar con tierra, las condiciones del mar —aún cálidas— podrían mantenerlo como un sistema peligroso. La BBC informó que el centro de Melissa conserva vientos sostenidos superiores a los 280 kilómetros por hora, un registro que lo ubica en el máximo nivel de la escala Saffir-Simpson.

Desde Estados Unidos, el Servicio Nacional de Meteorología indicó que por el momento no hay indicios de un impacto directo sobre territorio continental, aunque advirtió que los remanentes del sistema podrían generar lluvias intensas y oleaje en la costa este en los próximos días. Los expertos coinciden en que, aunque se debilite, Melissa seguirá siendo una amenaza significativa para el Caribe occidental y el Atlántico central.

Un hombre camina en Kingston,
Un hombre camina en Kingston, Jamaica, mientras se acerca el huracán Melissa, el martes 28 de octubre de 2025. (Foto AP/Matias Delacroix)

La combinación de alta temperatura marina, humedad y un desplazamiento tan pausado conforman el escenario ideal para una catástrofe prolongada. Según CNN, “Melissa se mueve despacio, pero cada hora sobre el Caribe significa más lluvia, más erosión y más vidas en riesgo”. En las últimas décadas, los científicos vienen advirtiendo sobre el aumento de este tipo de huracanes lentos, potenciados por el cambio climático y el calentamiento de los océanos.

Mientras la tormenta avanza, los equipos de rescate se preparan para enfrentar días difíciles. Las imágenes que llegan desde Jamaica muestran calles convertidas en ríos, techos arrancados de cuajo y miles de personas buscando refugio en escuelas e iglesias. En el resto de la región, la sensación es de incertidumbre: Cuba refuerza su sistema de defensa civil y las Bahamas ya declararon estado de emergencia.

Melissa es, por ahora, la tormenta más poderosa del año en el Atlántico y podría convertirse en una de las más destructivas de la última década.

Temas Relacionados

huracán MelissatrayectoriaCaribeJamaica

Últimas Noticias

Desbarataron en Chile una banda boliviana dedicada al tráfico y prostitución de mujeres

Cuatro personas fueron detenidas acusadas de explotar sexualmente a 47 víctimas. Hallaron dinero en efectivo y cocaína

Desbarataron en Chile una banda

La Cruz Roja advirtió que el huracán Melissa dejará al menos un millón y medio de afectados en su ruta por el Caribe

Las autoridades de Jamaica habilitaron cientos de refugios y advirtieron sobre daños sin precedentes, mientras expertos alertan sobre lluvias extremas, vientos destructivos y la necesidad de ayuda internacional tras el paso de la tormenta

La Cruz Roja advirtió que

Dentro del monstruo: el vuelo de los cazadores de huracanes en el corazón de Melissa

El Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico de EEUU atravesó el sistema de categoría 5 para recopilar mediciones en tiempo real. Jamaica se prepara para la tormenta más fuerte en 174 años de registros

Dentro del monstruo: el vuelo

El huracán Melissa se cierne sobre Jamaica como la tormenta más fuerte de su historia

En 174 años de registros, la isla caribeña nunca ha enfrentado una amenaza semejante. Las autoridades advierten que ninguna infraestructura regional puede resistir un fenómeno de esta magnitud. Más de 600.000 personas están siendo evacuadas en Cuba

El huracán Melissa se cierne

Lacalle Pou reapareció para criticar a Orsi por la rescisión de contrato con astillero español: “Se pasó de rosca”

El expresidente, retirado de los temas de debate diario del país, dijo que al actual mandatario lo “arrastraron a una operación política”

Lacalle Pou reapareció para criticar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cotización del dólar canadiense en

Cotización del dólar canadiense en México hoy 28 de octubre

Paro nacional de agricultores hoy 28 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Mercados: las acciones y los bonos argentinos operan sin tendencia clara en Wall Street

Yina Calderón arremetió en contra de Samor One, pareja de Baby Demoni, afirmando que no le cree su versión: “No se desvivió sola”

Desde Vargas Lleras hasta Paloma Valencia: estas son las veces que la justicia le ha pedido a Gustavo Petro que se retracte de sus comentarios

INFOBAE AMÉRICA
Más de 100 agentes, ADN

Más de 100 agentes, ADN y cámaras: cómo viene la investigación del cinematográfico robo en el Louvre

Desarrollan una herramienta basada en IA para prever las variaciones del nivel del mar a mayor plazo

Almudena Cid: "Es importante que profesionalicen a los deportistas de alto nivel"

Sanidad destaca su papel en la ampliación de siete pruebas de cribado neonatal a más de 20 en menos de dos años

El Centro de Huracanes de EEUU describe a 'Melissa' como un huracán "extremadamente peligroso"

ENTRETENIMIENTO

Justin Bieber reflexiona sobre la

Justin Bieber reflexiona sobre la infidelidad y los pensamientos lujuriosos

“El 50% del cine es mirar y el otro 50% es ser mirado”, afirma Guillermo del Toro sobre Frankenstein

Por qué algunas celebridades inician nuevos romances inmediatamente después de una ruptura, según la psicología

Jennifer Lawrence reflexionó sobre su carrera y su forma de trabajar: “No tengo una forma de actuar, me adapto al director y eso fue mi gran ventaja”

Elle Fanning habló de su experiencia en la nueva película “Depredador: Badlands”: “A veces era incómodo”