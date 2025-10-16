América Latina

El Fondo Monetario Internacional mantuvo las previsiones de crecimiento para Centroamérica

El organismo destacó que Panamá liderará la expansión de la región

Una vista de dron muestra una bandera panameña durante la puesta de sol en una zona turística, en Ciudad de Panamá, Panamá (REUTERS/Daniel Becerril/Archivo)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sin cambios sus previsiones de crecimiento para Centroamérica en 2025. Según las estimaciones, Panamá liderará la expansión económica de la región, alcanzando un 4% del producto interno bruto (PIB) y una inflación de -0,1%.

El informe señala que la mayoría de las economías de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) —Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana— proyectan un crecimiento superior al 2,4% estimado para el promedio de América Latina y el Caribe.

En el reporte Perspectivas Económicas Globales, divulgado este martes, el organismo ubica a Guatemala y Honduras después de Panamá, con un crecimiento del PIB de 3,8% para cada uno y tasas de inflación de 1,7% y 4,6%, respectivamente.

Costa Rica presenta la tercera mayor tasa de expansión en la región, con un 3,6% de crecimiento económico y una inflación de 0,4%. Luego figuran República Dominicana y Nicaragua, ambos con un incremento del 3% y tasas inflacionarias de 3,7% y 2%, respectivamente.

El logotipo del Fondo Monetario Internacional en Washington, Estados Unidos (REUTERS/Yuri Gripas/Archivo)

Las economías con menor dinamismo en 2025 serán El Salvador, con un crecimiento del 2,5% y una inflación del 0,3%, y Belice, con una expansión del 1,5% y una tasa del 1,4%.

En cuanto a Haití, el país —que comparte la isla La Española con República Dominicana— continuará en crisis. Las previsiones indican una contracción económica del 3,1% del PIB y una inflación del 27,8%.

El documento Perspectivas Económicas Globales resalta que América Latina y el Caribe mantienen “un crecimiento moderado, pero estable”, caracterizado por la disminución de la inflación y un entorno desafiante, influido por tensiones en el comercio internacional, altos costos financieros y mayores presiones fiscales.

“El crecimiento en América Latina se mantiene desigual, con algunos países mostrando resiliencia y otros aun enfrentando desequilibrios macroeconómicos significativos”, señala el informe.

