Evelyn Matthei hizo las paces con Kast tras la polémica por “bots” republicanos

Los candidatos de derecha se dieron un apretón de manos en la Enade 2025.

La carta presidencial del bloque Chile Vamos - la “derecha tradicional chilena”- Evelyn Matthei, dejó atrás la polémica sobre la “campaña sucia” digital en su contra llevada a cabo por “bots” afines al Partido Republicano, e hizo las paces este martes con el líder de dicha colectividad, el también candidato José Antonio Kast -representante de la “nueva derecha”-, en el encuentro empresarial Enade 2025.

“Quería decirte que yo estaba súper molesta por los ataques que recibí de parte de bots republicanos, pero escuché tus explicaciones, te acepto las disculpas, te perdono y doy vuelta la página”, manifestó la exalcaldesa de Providencia, quien aparece tercera en todas las encuestas por debajo de Kast.

La polémica le costó el puesto al presidente del directorio del canal estatal chileno, Francisco Vidal.

El caso y sus repercusiones

Cabe recordar que a principios de septiembre pasado, Kast negó cualquier tipo de vínculo con la “red de bots” ligada a sectores ultraconservadores revelada en un reportaje de CHV, desde donde durante semanas se llevó a cabo una “guerra sucia digital” contra las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y la oficialista Jeannette Jara (PC), y rechazó el emplazamiento de esta última a asumir su responsabilidad en el hecho asegurando no estar para “polémicas artificiales”.

Es más, el timonel republicano pasó a la ofensiva y apuntó en entrevista con EmolTV al hermano de Jara, “periodista que está a cargo de la investigación (...). Curiosamente el medio de comunicación hace una investigación -entre comillas- larga de todo lo que ocurre, no lo he visto con el mismo ahínco persiguiendo el narcotráfico y los asesinatos del fin de semana que son las preocupaciones de verdad de las personas”.

“Casi termina el reportaje y la candidata Jeannette Jara sube una interpelación (...). Sospechoso”, señaló. “Nosotros estamos ocupados de enfrentar las urgencias sociales de Chile, no vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer en polémicas artificiales (...) la semana pasada hablábamos de la mentira de la semana, hoy hablamos de la mentira del día”, agregó el timonel republicano.

A renglón seguido, sostuvo que “la única evidencia que tengo es que hay un gran bot en Chile y ella no ha dicho nada y la vocera no ha dicho, y es Francisco Vidal, director de TVN (el canal público chileno), quien en una entrevista pública no tiene ningún pudor en decir ‘hay que atacar a Kast”.

Y aunque al día siguiente quedó claro que el mentado periodista no había tenido injerencia en el reportaje en cuestión, lo cierto es que a la semana Vidal renunció a su cargo, asegurando que “sostener que mi presencia en el Directorio podría intervenir, de alguna manera, en la pauta del Departamento de Prensa o en algún espacio programático, constituye una nueva ofensa al profesionalismo del equipo y del trabajo que sus periodistas realizan día a día”.

Finalmente, Kast tildó su dimisión como una "excelente noticia”, mediante un video publicado en sus redes sociales:

“La renuncia de Francisco Vidal a la presidencia de TVN es una excelente noticia para los chilenos, porque reconoce que sus declaraciones y sus descalificaciones políticas estaban interviniendo en la elección presidencial”, cerró.