Avanza la investigación tras el atentado a fiscal general de Uruguay: padre e hijo detenidos y una conexión con Marset

La fiscal uruguaya Mónica Ferrero (Redes sociales)

La investigación por el atentado contra la fiscal de Corte de Uruguay, Mónica Ferrero, tiene hasta ahora a tres personas imputadas por llevar adelante la operación. Sin embargo, este martes hubo novedades en torno a los posibles autores intelectuales de un episodio que generó una fuerte alarma en el sistema político, que vio como el narcotráfico dio un paso más en sus amenazas.

Un hombre de 55 años fue capturado por la Policía al ser sospechoso de tener una participación en el atentado contra la fiscal de Corte. Su hijo, en tanto, fue conducido desde la cárcel a declarar por la misma causa. Este joven, que tiene 28 años, está preso por lesiones graves. Ambos están siendo indagados.

Con esto, los investigadores de Inteligencia y Narcóticos que trabajan para aclarar el atentado creen estar más cerca de los autores intelectuales del ataque, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. El hombre de 55 años detenido es un retirado policial y fue arrestado luego de que le allanaran la casa. Allí encontraron una pistola glock y municiones de nueve milímetros.

El atentado contra Mónica Ferrero provocó daños en la estructura de su vivienda (Captura Telenoche/Canal 4)

Su hijo estaba en la cárcel porque la semana pasada fue detenido por un caso de lesiones graves.

Este joven tiene nexos con la organización criminal de Los Albín, el grupo narco al que apuntaron los investigadores desde el primer momento, que opera en coordinación con el narcotraficante prófugo uruguayo Sebastián Marset.

Pocos días antes del ataque a Ferrero el joven de 28 años había viajado a Paraguay. Los investigadores creen que en este viaje pudo haber recibido instrucciones de quien ordenó el ataque contra la fiscal de Corte. El día que los agentes lo detuvieron hallaron en su auto varios documentos falsos.

En la conferencia de prensa que dio tras el episodio, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que los narcos reaccionan “frente al trabajo y a los resultados de las investigaciones de la Policía Nacional”. Y recordó que a principios de agosto se incautaron 2.200 kilos de cocaína, que estaban enterradas en una precaria chacra para ser traficada a Europa. Seis integrantes de Los Albín fueron detenidos tras ese operativo.

La camioneta que utilizaron los delincuentes que participaron en el atentado contra Mónica Ferrero apareció quemada (Captura Telenoche/Canal 4)

El atentado ocurrió el domingo 28 de septiembre. Los delincuentes llegaron vestidos de negro, con capuchas y guantes a las 4.30 a la casa de Ferrero. Lo hicieron en una camioneta con un tablón de más de dos metros, que los ayudaría a subir a la azotea de una de las casas de la cuadra. Por arriba de los techos, y sin ser advertidos, llegaron al patio de la casa de Ferrero. Allí dispararon tres veces contra las ventas y tiraron una granada que detonó el patio.

La fiscal que investiga el caso, Angelita Romano, buscará formalizar el proceso contra el nuevo detenido este miércoles. También será conducido al juzgado el joven de 28 años para la audiencia de formalización.

La Diaria informó que ninguno de los dos está involucrado en la causa como autor material del crimen, pero sí lo estarían a la organización del atentado. A su vez, la investigación policial logró identificar una conexión entre los últimos detenidos y Sebastián Marset. Estos detenidos cuentan con la defensa de Martín Frustaci, quien forma parte del equipo de abogados que fue contratado por Marset.

El ministro del Interior, Carlos Negro, da explicaciones tras el atentado contra Mónica Ferrero (Minsiterio del Interior)

Esto es una diferencia con respecto a los tres autores materiales del caso, que fueron defendidos por la defensoría pública. Hasta ahora son estos tres hombres los imputados por el ataque a la fiscal Ferrero y aguardan el juicio en la cárcel. Uno de ellos fue detenido luego de que se identificara que había comenzado a frecuentar el galpón del fondo de la casa de Ferrero.