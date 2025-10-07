América Latina

Una banda de falsos mecánicos ofrece asistencia por desperfectos y cobran sumas exorbitantes en Uruguay

La modalidad que fue registrada en provincias de Argentina y España ahora también alarma a la Policía uruguaya

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
Un grupo de colombianos trabajando
Un grupo de colombianos trabajando como mecánicos en el Centro de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Un grupo de hombres con overol comenzaron a transitar el Centro de Montevideo en las últimas semanas. Suelen llevar máquinas para engrasar vehículos, un elemento que –sumado a su vestimenta– los hace pasar por mecánicos. Así, le ofrecen su trabajo a los conductores de autos estacionados o a quienes se detienen frente a los semáforos. Pero en realidad era todo una estafa.

La Policía uruguaya está en alerta por la aparición de estos grupos estafadores que se hacen pasar por mecánicos y que actúan en Montevideo, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Es una modalidad conocida en la región. En Argentina, por ejemplo, ya fueron detenidos varios integrantes de estas bandas luego de denuncias de personas que fueron engañadas por los supuestos servicios mecánicos.

Este servicio, que está asociado a una modalidad que no se estilaba en Uruguay, se hizo conocida en la región y fue desarrollada primero en Colombia y Perú. El trabajo que ofrecen estos supuestos mecánicos es el de solucionar cualquier desperfecto vehicular. En el proceso, terminan reparando fallas que no existen y cobran elevadas cifras de dinero.

Un grupo de colombianos trabajando
Un grupo de colombianos trabajando como mecánicos en el Centro de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Después de reparar una falla que no existe, los delincuentes cobran una cifra muy elevada, que supera los 10.000 pesos uruguayos (cerca de USD 250). Las víctimas en general se sienten amenazadas y terminan pagando el dinero que les exigen.

Son personas que no trabajan para ningún taller mecánico ni ninguna concesionaria: solo salen con las herramientas para buscar a su próxima víctima y hacerle creer que tienen problemas en su vehículo.

Días atrás, una pareja de peruanos y un hombre venezolano fueron condenados por tres delitos de estafa a nueve meses de prisión, que deberán cumplir en régimen de libertad a prueba con el uso de tobillera electrónica tras comprobarse el nexo con la maniobra, consignó este noticiero. Además, por este caso también hay una mujer que está siendo buscada y sobre la que se libró una orden de captura internacional.

Un grupo de colombianos trabajando
Un grupo de colombianos trabajando como mecánicos en el Centro de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Pero estas primeras condenas no generaron que la maniobra se detuviera. La Policía uruguaya tiene la hipótesis de que existen varios grupos que estafan con esta modalidad. La sugerencia a la población es que estén atentos a este tipo de maniobra y que se nieguen a los servicios para evitar caer en la trampa.

El noticiero Telemundo de Canal 12 registró a uno de los grupos en pleno trabajo, en la calle Libertador y Uruguay, en el Centro de Montevideo. Uno de los integrantes del grupo fue encarado por ese equipo periodístico. “Engrasamos”, respondió uno de ellos al ser consultado por la tarea que realizan.

Engrasamos las rótulas, los cardanes, las direcciones de los vehículos. Bien engrasadito, ¿vio? Venimos de Colombia”, contó uno de ellos mientras otro de ellos caminaba rápidamente por el costado.

Al ser consultado por la búsqueda de la Policía de personas que llegan de Colombia para hacer estas tareas, el entrevistado dijo que no estaba al tanto. “No sé, jefe. La verdad no sé. La verdad no sé por qué”, insistió el hombre. El supuesto mecánico dijo que cobran un precio “normal”: 300 pesos uruguayos en engrase (USD 7) y el cambio de aceite a unos 500 pesos uruguayos (USD 13).

El colombiano dijo que están hace un año en Uruguay. Consultado sobre si la Policía los ha parado y les ha dicho algo respecto a su tarea, el hombre contestó que sí aunque dijo que se trataba de algo “normal”. “[Nos dicen] que trabajemos lo legal y que cobremos lo justo. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso, normalmente estamos aquí”, señaló el hombre, que dijo llamarse Juan Cardona.

Temas Relacionados

mecánicosestafaUruguay

Últimas Noticias

Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% tras dos meses de aranceles

Solo en agosto pasado cayeron un 16,5%, mientras que en septiembre el descenso fue más agudo, ya que alcanzó el 20,3%, en la comparación con los mismos meses de 2024

Las exportaciones brasileñas a Estados

Impulsan en Uruguay una ley de “combate al fentanilo” que endurece las penas por el tráfico de la droga zombie

El diputado de Maldonado Diego Echeverría propuso un paquete de medidas para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico

Impulsan en Uruguay una ley

Las transferencias millonarias a España de socios de fondo ganadero que estafaron clientes en Uruguay en plena crisis

El fiscal que investiga el caso pedirá que la esposa del director de Conexión Ganadera Pablo Carrasco sea imputada también por lavado de activos

Las transferencias millonarias a España

La Justicia de Guatemala anuló la condena de seis años de prisión impuesta al periodista José Rubén Zamora

La Cámara Penal indicó que la sentencia por lavado de dinero quedó sin efecto porque no se cumplieron los principios de objetividad y debido proceso durante la investigación

La Justicia de Guatemala anuló

La dictadura de Ortega y Murillo intenta reclutar a periodistas independientes como informantes del Estado

Una ONG documenta testimonios de comunicadores presionados por agentes policiales para entregar información sobre colegas bajo amenaza de perder sus propiedades

La dictadura de Ortega y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La UCO entregará al juez

La UCO entregará al juez conversaciones que afectan a “la vida íntima” de Ábalos: la Guardia Civil trata de esclarecer los pagos de viajes y alojamientos costeados por Koldo

“Ropa sucia” y “amenazas”: la esposa de Víctor Sotacuro relató cómo fue la noche del triple crimen narco

Valentino Lázaro abrió su corazón y reveló que no solo ha tenido relaciones con hombres: “No me cierro a experiencias”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF

Escándalo en Barranquilla: sorprendieron al Rey Momo del Carnaval con su amante

INFOBAE AMÉRICA
Las exportaciones brasileñas a Estados

Las exportaciones brasileñas a Estados Unidos se desplomaron un 18,5% tras dos meses de aranceles

El Gobierno rechazar regular el cargo de 'primera dama' y dice que los familiares de cargos públicos ya son fiscalizados

La UNRWA pide la liberación de rehenes y un alto el fuego "inmediato" en Gaza tras dos años de "pesadilla"

El Reina Sofía celebra a la "mujer moderna, activa e independiente" que fue Maruja Mallo con 'Máscara y compás'

García advierte a Ayuso que el Gobierno supervisará el cumplimiento del registro de objetores al aborto en Madrid

ENTRETENIMIENTO

Red Alert, la miniserie que

Red Alert, la miniserie que revive el ataque de Hamas a Israel

Netflix sorprende con una serie sueca que revive la lucha de las primeras mujeres policías en un contexto hostil y desafiante de los años cincuenta

Victoria Beckham reflexionó sobre su pasado y afirmó: “No sería quien soy ahora si no fuera por las Spice Girls”

Thylane Blondeau fue considerada “la niña más bella del mundo” pero hoy, a los 26 años, recibe duros ataques por su imagen

¿Tobey Maguire vuelve a ponerse el traje de superhéroe en “Spider-Man 4″?