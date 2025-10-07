Una banda de falsos mecánicos ofrece asistencia por desperfectos y cobran sumas exorbitantes en Uruguay

Un grupo de colombianos trabajando como mecánicos en el Centro de Montevideo (Captura Telemundo/Canal 12)

Un grupo de hombres con overol comenzaron a transitar el Centro de Montevideo en las últimas semanas. Suelen llevar máquinas para engrasar vehículos, un elemento que –sumado a su vestimenta– los hace pasar por mecánicos. Así, le ofrecen su trabajo a los conductores de autos estacionados o a quienes se detienen frente a los semáforos. Pero en realidad era todo una estafa.

La Policía uruguaya está en alerta por la aparición de estos grupos estafadores que se hacen pasar por mecánicos y que actúan en Montevideo, informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Es una modalidad conocida en la región. En Argentina, por ejemplo, ya fueron detenidos varios integrantes de estas bandas luego de denuncias de personas que fueron engañadas por los supuestos servicios mecánicos.

Este servicio, que está asociado a una modalidad que no se estilaba en Uruguay, se hizo conocida en la región y fue desarrollada primero en Colombia y Perú. El trabajo que ofrecen estos supuestos mecánicos es el de solucionar cualquier desperfecto vehicular. En el proceso, terminan reparando fallas que no existen y cobran elevadas cifras de dinero.

Después de reparar una falla que no existe, los delincuentes cobran una cifra muy elevada, que supera los 10.000 pesos uruguayos (cerca de USD 250). Las víctimas en general se sienten amenazadas y terminan pagando el dinero que les exigen.

Son personas que no trabajan para ningún taller mecánico ni ninguna concesionaria: solo salen con las herramientas para buscar a su próxima víctima y hacerle creer que tienen problemas en su vehículo.

Días atrás, una pareja de peruanos y un hombre venezolano fueron condenados por tres delitos de estafa a nueve meses de prisión, que deberán cumplir en régimen de libertad a prueba con el uso de tobillera electrónica tras comprobarse el nexo con la maniobra, consignó este noticiero. Además, por este caso también hay una mujer que está siendo buscada y sobre la que se libró una orden de captura internacional.

Pero estas primeras condenas no generaron que la maniobra se detuviera. La Policía uruguaya tiene la hipótesis de que existen varios grupos que estafan con esta modalidad. La sugerencia a la población es que estén atentos a este tipo de maniobra y que se nieguen a los servicios para evitar caer en la trampa.

El noticiero Telemundo de Canal 12 registró a uno de los grupos en pleno trabajo, en la calle Libertador y Uruguay, en el Centro de Montevideo. Uno de los integrantes del grupo fue encarado por ese equipo periodístico. “Engrasamos”, respondió uno de ellos al ser consultado por la tarea que realizan.

“Engrasamos las rótulas, los cardanes, las direcciones de los vehículos. Bien engrasadito, ¿vio? Venimos de Colombia”, contó uno de ellos mientras otro de ellos caminaba rápidamente por el costado.

Al ser consultado por la búsqueda de la Policía de personas que llegan de Colombia para hacer estas tareas, el entrevistado dijo que no estaba al tanto. “No sé, jefe. La verdad no sé. La verdad no sé por qué”, insistió el hombre. El supuesto mecánico dijo que cobran un precio “normal”: 300 pesos uruguayos en engrase (USD 7) y el cambio de aceite a unos 500 pesos uruguayos (USD 13).

El colombiano dijo que están hace un año en Uruguay. Consultado sobre si la Policía los ha parado y les ha dicho algo respecto a su tarea, el hombre contestó que sí aunque dijo que se trataba de algo “normal”. “[Nos dicen] que trabajemos lo legal y que cobremos lo justo. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso, normalmente estamos aquí”, señaló el hombre, que dijo llamarse Juan Cardona.