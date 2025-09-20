América Latina

Represión en Cuba: activistas denunciaron 27 arrestos en Gibara por protestas pacíficas contra los apagones recurrentes

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que cuatro de los arrestados permanecen detenidos y que el resto está bajo vigilancia. Las manifestaciones se produjeron el sábado en reclamo de electricidad, alimentos y mejores condiciones en medio de la crisis que atraviesa la isla

Guardar
Protestas en Gibara, Cuba, por los apagones

Al menos 27 personas han sido arrestadas en Gibara, en la región oriental de Cuba, tras las protestas pacíficas celebradas el sábado pasado, según informó este viernes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en un comunicado difundido en Madrid.

La ONG, con sede en la capital española, aseguró que cuatro detenidos siguen privados de libertad y que la mayoría de los arrestados se encuentra bajo fianza y sometidos a vigilancia.

El OCDH comunicó a través de su página de Facebook que tras las manifestaciones se han producido acciones intimidatorias por parte de las fuerzas de seguridad en la localidad. Los principales focos de tensión se han localizado en La Loma de los Caneyes y El Güirito, donde “el ambiente se ha vuelto aún más tenso” desde las protestas. En el comunicado, la organización alertó sobre “la gravedad de la situación en Gibara” y exigió “el cese de la represión, así como la liberación de todos los ciudadanos detenidos por ejercer su derecho a la protesta pacífica”.

Testimonios recogidos en videos y medios no oficiales describieron a decenas de personas recorriendo las calles de Gibara el sábado con cacerolas y gritos como “¡Corriente y comida!“, ”¡El pueblo unido jamás será vencido!" y “¡Libertad, libertad!“. Las imágenes muestran a ciudadanos marchando en actitud pacífica, sin que se observara violencia. En contraste, medios oficiales locales se refirieron a la movilización como la expresión de “inconformidades desde una postura de respeto y diálogo”.

Según diversos testigos, la protesta fue detonada por un apagón de más de 20 horas, una situación habitual en los últimos meses, impulsada por la crisis energética que atraviesa la isla. La precariedad en la generación de energía se debe a averías recurrentes en las centrales termoeléctricas y a la carencia de divisas para la importación de combustible. Este contexto se enmarca en una grave crisis general que afecta a la población cubana, con escasez de productos básicos, inflación elevada, falta de medicamentos y un clima de descontento social que alimenta la emigración y las protestas esporádicas.

Protestas en Gibara, Cuba, por los apagones

Por otra parte, en el plano internacional, más de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) y destacadas figuras de la disidencia cubana dirigieron esta semana una carta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea (UE) solicitando una revisión de la política comunitaria hacia la isla. En el texto, califican la estrategia actual de la UE como “ineficaz” y piden que se alinee con los principios democráticos y de derechos humanos del bloque.

Entre los firmantes figuran Berta Soler (líder de Damas de Blanco), Iván Hernández Carrillo (sindicalista independiente), Alina Bárbara López (intelectual), Orlando Gutiérrez-Boronat (Asamblea para la Resistencia Cubana) y Elena Larrinaga (Red Femenina de Cuba), entre otros. La carta plantea la necesidad de sustituir el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), vigente desde 2016, por una política exterior de condicionalidad democrática, que supervise de forma transparente el destino de los fondos europeos.

Entre las propuestas, se demanda reconocer oficialmente la existencia de presos políticos, promover a la sociedad civil independiente como “actor legítimo e indispensable” y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.

Imagen de archivo: Un grupo
Imagen de archivo: Un grupo de personas se reúne en la calle durante un colapso de la red eléctrica nacional, el cuarto en menos de un año, que provocó un apagón en todo el país, en La Habana, Cuba, el 10 de septiembre de 2025 (REUTERS/Norlys Pérez)

Y a esta problemática se añade un reciente informe de la ONG Prisoners Defenders, que documenta el uso sistemático de trabajo forzoso en cárceles cubanas. El estudio, basado en 53 declaraciones individuales y más de 60 entrevistas adicionales, señala que al menos 60.000 internos son obligados a trabajar bajo condiciones descritas como “esclavitud”. La investigación fue verificada externamente por el Institute for Crime & Justice Policy Research de la Universidad de Londres.

El informe detalla que el régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba emplea a los reclusos como mano de obra forzada para la producción de bienes destinados principalmente a la exportación, en especial carbón vegetal de marabú y tabaco. Las condiciones reportadas incluyen jornadas superiores a 63 horas semanales, remuneraciones ínfimas —entre 34 y 62 centavos de dólar por tonelada de carbón producida—, ausencia de contratos formales y una exposición constante a riesgos físicos y ambientales.

La situación general, según los informes de ONG y las denuncias de la sociedad civil, evidencia un aumento de la represión, la criminalización de toda protesta y el empleo sistemático del trabajo forzoso en la estructura penitenciaria de Cuba.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CubaProtestaRepresiónúltimas noticias américaMiguel Díaz-Canel

Últimas Noticias

Daniel Noboa convocó a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente

Con esto desafía a la Corte Constitucional, pues Noboa sostiene que la Carta Magna le otorga facultades directas para convocar al pueblo

Daniel Noboa convocó a una

Fiscalía de Ecuador advirtió que actuará con firmeza ante delitos cometidos durante el paro nacional

La institución recordó que el derecho a la protesta no ampara actos como sabotaje, destrucción de servicios públicos o incitación a la violencia

Fiscalía de Ecuador advirtió que

Paz y Lara cambian de postura: no participarán en debates de cara al balotaje en Bolivia

El Partido Demócrata Cristiano pasó de exigir la inclusión de su binomio en los foros de candidatos a informar que solo asistirán a los que sean organizados por el Tribunal Electoral

Paz y Lara cambian de

Ecuador: la Conaie convocó a un paro nacional indefinido por el precio del diésel

El Gobierno de Daniel Noboa respondió con estados de excepción, toque de queda y advertencias de detenciones a quienes bloqueen vías o incumplan las medidas

Ecuador: la Conaie convocó a

Disidentes cubanos instaron a la Unión Europea a cambiar su “ineficaz” política hacia La Habana

Más de 30 organizaciones no gubernamentales y opositores al régimen enviaron una carta al bloque

Disidentes cubanos instaron a la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hija de Jorge Eliécer Gaitán

Hija de Jorge Eliécer Gaitán inició huelga de hambre por reconocimiento del Clan del Golfo: “Que Petro me explique”

Suman 86 cuerpos identificados en Crematorio Plenitud, Fiscalía de Chihuahua sigue con investigaciones

Saturno se verá en el cielo colombiano: fecha y hora para observarlo en septiembre de 2025

Claudia Sheinbaum presenta informe de Gobierno en Guerrero entre manifestantes del CETEG

Ganadería colombiana rompió récord: más de 216 millones de dólares en exportaciones en solo seis meses

INFOBAE AMÉRICA
ABC suspende el programa de

ABC suspende el programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk

Kaja Kallas advirtió en Brasilia que la ofensiva rusa es un peligro creciente y solicitó a la comunidad internacional una respuesta urgente

Ejecutado un hombre en Florida, que con 12 supera su récord de ejecuciones anuales desde 1976

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global

Miles por un retrato de Isabel II: las razones detrás del furor por las monedas conmemorativas británicas

ENTRETENIMIENTO

Del grunge al pop latino:

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global

El cantante D4vd canceló su gira mientras continúa la investigación sobre la muerte de la joven encontrada en su Tesla

La suspensión al programa de Jimmy Kimmel: le exigieron pedir disculpas y pagarle a la familia de Charlie Kirk

“Si tienes un problema, ojalá me lo dijeras a la cara y no en mi parachoques”: el día que Lady Gaga casi destroza el auto de un famoso productor

Del Dodge Charger al Lykan Hypersport: los 8 autos que convirtieron a Rápidos y Furiosos en un fenómeno global