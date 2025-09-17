América Latina

Murió el viceprimer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas a los 88 años

Miguel Díaz-Canel dio a conocer la noticia en un breve mensaje

Fotografía de archivo de Ricardo
Fotografía de archivo de Ricardo Cabrisas (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El viceprimer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas murió a los 88 años, informó este martes el dictador del país, Miguel Díaz-Canel.

Díaz-Canel dio a conocer la noticia en un breve mensaje en redes sociales, sin detallar el motivo del fallecimiento de quien también fuera ministro de Comercio Exterior en dos ocasiones, de 1980 a 2000 y un breve periodo de 2023 a 2024.

Por su parte, el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) aseguró que Cabrisas murió “víctima de una penosa enfermedad”.

Muy triste noticia para Cuba el fallecimiento del querido compañero Ricardo Cabrisas Ruiz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la Revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento”, escribió Díaz-Canel.

Cabrisas recorrió varias carteras en su carrera política de más de cinco décadas en la isla. Durante años fue el principal negociador de la deuda externa de Cuba con sus acreedores extranjeros, tanto Gobiernos como privados, y ejercía también de diputado al Parlamento cubano. Fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

Ricardo Cabrisas espera la llegada
Ricardo Cabrisas espera la llegada del entonces gobernador de Missouri, Jay Nixon, para una reunión en La Habana, Cuba, el 31 de mayo de 2016 (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

Asimismo, encabezó en enero pasado la delegación cubana que viajó a Francia y renegoció con éxito la deuda del país caribeño con una serie de países reunidos en el Club de París.

Un mes después, en febrero, recibió en La Habana, de parte del Gobierno de Japón, la condecoración Gran cordón de la Orden del sol naciente, la segunda mayor distinción para un extranjero. Cabrisas fue embajador en el país asiático de 1971 a 1973.

Además de encabezar durante más de dos décadas la cartera de Comercio Exterior, ocupó otros importantes cargos en el Gobierno cubano, tales como titular de Economía y Planificación (2016-2018) y vicepresidente del Consejo de Ministros (2008-2019).

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, lamentó en X el deceso del alto cargo, de quien destacó su “trayectoria al servicio de la Revolución” por contribuir “a consolidar las relaciones económicas y comerciales de Cuba con diversos países”.

De igual forma, en esa red social, el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, señaló que el viceprimer ministro fue un “ejemplo de dedicación al trabajo y a la Revolución” que “gozó de amplio prestigio internacional”.

(Con información de EFE)

