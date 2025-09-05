América Latina

Lula Da Silva dialogó con la presidenta de la Comisión Europea sobre el acuerdo Mercosur-UE

El presidente de Brasil mantuvo una conversación telefónica con Ursula von der Leyen, donde además dialogaron sobre la próxima cumbre del clima en Belém

Por Francisco González Tomadin

Guardar
Lula Da Silva y Ursula
Lula Da Silva y Ursula von der Leyen conversaron telefónicamente sobre el acuerdo UE-Mercosur (Reuters)

El presidente de Brasil, Lula da Silva, mantuvo una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para tratar el avance del acuerdo comercial entre ese bloque y Mercosur, así como los preparativos para la próxima cumbre del clima.

Lula advirtió que cualquier salvaguarda que la Unión Europea pretenda establecer de manera unilateral debe alinearse estrictamente con lo acordado por los negociadores cuando se anunció el pacto en diciembre pasado.

El mandatario brasileño insistió en respetar tanto el espíritu como los términos originales del acuerdo y expresó su esperanza de que los procesos de ratificación avancen conforme al calendario previsto. La meta es firmar el acuerdo durante la cumbre de Mercosur prevista en Brasil a fin de año, según informó Europa Press.

Lula Da Silva advirtió que
Lula Da Silva advirtió que la Unión Europea no debe modificar unilateralmente el acuerdo con Mercosur (Reuters)

Durante la llamada de aproximadamente veinte minutos, Lula defendió que toda reglamentación europea sobre salvaguardas debe ser coherente con lo pactado, evitando la introducción de condiciones o límites que alteren los equilibrios alcanzados tras años de negociaciones complejas.

Por su parte, Ursula von der Leyen destacó en sus redes sociales, la trascendencia del acuerdo, resaltando que representa “una señal importante de la fuerte asociación y del compromiso con el multilateralismo” de ambas regiones.

La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea propuso un mecanismo de ratificación provisional para acelerar la entrada en vigor del pacto (Reuters)

La Comisión Europea presentó recientemente los textos legales negociados con los socios del Cono Sur, que ahora deben ser evaluados y adoptados por los colegisladores europeos. Para su aprobación se requiere mayoría cualificada en el Consejo de la Unión Europea y mayoría simple en el Parlamento Europeo. El objetivo es concretar la adopción antes de fin de año para permitir que el acuerdo entre en vigor provisionalmente a inicios de 2026.

A su vez, EFE informó que Von der Leyen compartió en redes sociales que mantuvo una “excelente llamada” con el presidente brasileño y destacó el “interés común” en avanzar en la ratificación del acuerdo. La presidenta de la Comisión subrayó que la reciente propuesta contempla una fórmula de ratificación provisional.

Más allá de la agenda comercial, la conversación telefónica sirvió para coordinar posiciones frente a la próxima cumbre del clima de Naciones Unidas (COP30), que se celebrará en 2025 en la ciudad brasileña de Belém, del 10 al 21 de noviembre.

Se espera que los países presenten e implementen sus respectivos planes climáticos, con el objetivo de llegar a la reunión con compromisos concretos y estrategias definidas para combatir el cambio climático a nivel global.

Von der Leyen transmitió a Lula el respaldo de la Unión Europea a los preparativos de Brasil para este evento y destacó el liderazgo sudamericano en mercados de carbono, esperando que la cita “sea un auténtico hito para el planeta”.

Ursula von der Leyen calificó
Ursula von der Leyen calificó el acuerdo como una señal de fuerte asociación birregional (Europa Press)

Tras la conversación, Lula utilizó sus redes sociales para informar personalmente sobre el diálogo, donde también remarcó la importancia estratégica de la alianza birregional en el actual contexto internacional y destacó el buen clima de la charla con Von der Leyen, en la que ambos coincidieron en la relevancia del acuerdo y la cooperación frente a los desafíos globales.

(Con información de Europa Press y EFE

Temas Relacionados

Lula Da SilvaUnión EuropeaMercosurBrasil

Últimas Noticias

Daniel Noboa vinculó el asesinato de Miguel Uribe Turbay con estructuras criminales regionales

El mandatario ecuatoriano señaló que se investiga a personas relacionadas con grupos delictivos que habrían dado la orden del crimen

Daniel Noboa vinculó el asesinato

La Corte Constitucional aprobó parcialmente el referéndum impulsado por Noboa

El tribunal frenó propuestas que el Ejecutivo considera clave para su proyecto político

La Corte Constitucional aprobó parcialmente

La inflación sigue en ascenso en Bolivia: en agosto llegó al 18% en lo que va de 2025

Aunque hay una desaceleración en el incremento mensual, la tasa acumulada supera en cerca del 140% las previsiones del Gobierno para todo el año

La inflación sigue en ascenso

El Gobierno de Boric busca acelerar su nueva ley de aborto en el Congreso, pero enfrenta a una dura oposición

“Es un debate que tiene que darse”, sostuvo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana

El Gobierno de Boric busca

Bajo la presidencia de Gustavo Petro, miembros de la Celac rechazaron el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe: nueve países se negaron a firmar el comunicado

Aunque la mayoría de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños firmaron la carta, otros nueve estados se abstuvieron de unirse al rechazo

Bajo la presidencia de Gustavo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Westcol apuesta su ingreso a

Westcol apuesta su ingreso a siguiente temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ en un reto con Karina García: “Voy a participar”

Ataque armado en La Concordia, Sinaloa, deja tres personas muertas y una más herida

Joven peruano que pesa 300 kilos clama ayuda médica al no poder caminar: “Quiero seguir viviendo”

Violento choque en Parque Avellaneda: uno de los autos volcó y trasladaron a tres heridos a un hospital

Petristas adelantan plantón en el centro de Bogotá: le exigen al CNE avalar la personería jurídica del Pacto Histórico

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía (Pontevedra) tras precipitarse su hijo por una ventana

Cinco ministros aliados de Hezbolá abandonan reunión del gabinete por discrepancias con el plan de desarme

La Unión Europea tomará “todas las medidas necesarias” frente a los aranceles chinos al porcino

La Flotilla Global Sumud asegura que drones sobrevolaron las embarcaciones en Baleares

Albares y Urtasun dicen que Mondiacult será una "oportunidad más" de defender el Estado palestino

ENTRETENIMIENTO

“El Conjuro: Últimos Ritos” recauda

“El Conjuro: Últimos Ritos” recauda 8,5 millones en su preestreno y rompe récord en taquilla

Orlando Bloom rompió su silencio sobre la ruptura con Katy Perry: “Vamos a estar bien”

Charlie Sheen desea reconciliarse con Jon Cryer, y admite los estragos de sus adicciones en “Dos hombres y medio”

A veinte años del estreno de Prison Break: qué fue de la vida de los actores

La esposa de Bruce Willis relató la forma “traumática” en que le dieron el diagnóstico del actor