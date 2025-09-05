José Antonio Kast negó tener un vínculo con “red de bots” revelada en un reportaje

Kast desestimó el emplazamiento de Jeannette Jara a reconocer su nexo con los responsables de llevar a cabo una "guerra sucia digital" contra ella y Evelyn Matthei.

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, negó cualquier tipo de vínculo con la “red de bots” ligada a sectores ultraconservadores revelada recientemente en un reportaje de CHV, desde donde se llevó a cabo una “guerra sucia digital” contra las candidatas presidenciales Evelyn Matthei (Chile Vamos) y Jeannette Jara (PC), y rechazó el emplazamiento de esta última a asumir su responsabilidad en el hecho asegurando que no caerá en “polémicas artificiales”.

Es más, la carta de la “nueva derecha” chilena pasó a la ofensiva y apuntó en entrevista con EmolTV al hermano de Jara -Sergio Jara Román-, periodista “que está a cargo de la investigación (...). Curiosamente el medio de comunicación hace una investigación -entre comillas- larga de todo lo que ocurre, no lo he visto con el mismo ahínco persiguiendo el narcotráfico y los asesinatos del fin de semana que son las preocupaciones de verdad de las personas”.

“Casi termina el reportaje y la candidata Jeannette Jara sube una interpelación (...). Sospechoso”, señaló. “Nosotros estamos ocupados de enfrentar las urgencias sociales de Chile, no vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer en polémicas artificiales (...) nosotros la semana pasada hablábamos de la mentira de la semana, hoy hablamos de la mentira del día”, agregó el timonel republicano.

“Para caer en la provocación de la candidata de la continuidad no estoy, hay hartos temas más importantes que espero que podamos debatir con ella la próxima semana, espero que a ese debate sí vaya”, subrayó.

A renglón seguido, sostuvo que “la única evidencia que tengo es que hay un gran bot en Chile y ella no ha dicho nada y la vocera no ha dicho, y es Francisco Vidal, director de TVN, quien en una entrevista pública, no tiene ningún pudor en decir ‘hay que atacar a Kast”, remató el abanderado que disputa palmo a palmo la carrera presidencial chilena con Jeannette Jara, según todas las encuestas.

Jeannette Jara insistió en que Kast, "lo que tiene que hacer es responder de frente y decir si tienen que ver (los bots) o no con su candidatura”.

Jara: “Nos debe una explicación”

Dichas declaraciones, sin embargo, no dejaron contenta a la carta oficialista, quien por la tarde insistió por segunda vez en que Kast transparente su nexo con la mentada “red de bots”.

“Kast nos debe una explicación. Estos bots que están organizados diciendo mentiras en redes sociales, tanto de Evelyn Matthei como de mí, no actúan solos, actúan coordinadamente y claramente responden a los intereses de su candidatura”, emplazó Jara.

“Más que buscar evasivas, lo que tiene que hacer es responder de frente y decir si tienen que ver o no con su candidatura”, sostuvo taxativa.

Tocante a la mención a su hermano periodista, la militante comunista sostuvo que “él trabaja en una empresa privada que es un canal de televisión y trabaja en un área muy distinta de la que hizo este reportaje (...) La verdad, es una falta de respeto para el periodista Nicolás Sepúlveda que sacó esta nota adelante, y no me parece nada más que una cobardía y una excusa”.

Finalmente, Jara apuntó directamente al Partido Republicano, manifestando que “hay una vinculación evidente entre la candidatura de Kast y las actuaciones que han hecho estos bots. Han instalado que la otra candidata tenía algún tipo de enfermedad para descalificarla. A mí me tratan sistemáticamente de mentirosa, me inventan departamentos en Venezuela y fortunas que no tengo”

Sin embargo, desestimó llevar el caso a tribunales. “La verdad no he evaluado ese tipo de acciones porque, como le he dicho, mi esfuerzo y mi energía están concentradas en recorrer Chile y dar solución a los problemas cotidianos de las personas”, cerró Jara.