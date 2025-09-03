América Latina

Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez

Arturo Murillo fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y en enero de 2023 fue sentenciado a cinco años y diez meses de cárcel

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: El ministro
FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, habla durante una conferencia de prensa en la sede de la policía, luego de los operativos contra el narcotráfico en La Paz, Bolivia, el 23 de enero de 2020 (REUTERS/David Mercado/File Photo)

El Gobierno de Bolivia confirmó este miércoles la deportación desde Estados Unidos del ex ministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, durante la Administración interina de Jeanine Áñez (2019-2020), quien deberá cumplir en el país dos sentencias de hasta ocho años de prisión en casos de corrupción.

“Hemos recibido la información de nuestra embajada en Estados Unidos de que el señor Arturo Murillo está siendo deportado al territorio nacional”, indicó la canciller Celinda Sosa, en una rueda de prensa junto a sus colegas de Justicia, Jessica Saravia, y de Gobierno, Roberto Ríos.

Murillo, detenido en EEUU en mayo de 2021, fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y en enero de 2023 fue sentenciado a cinco años y diez meses de cárcel.

En octubre de 2022, el ex ministro se declaró culpable de conspiración para lavar dinero proveniente de sobornos que recibió a cambio de “ayudar” a una empresa estadounidense para obtener un contrato de 5,6 millones de dólares para dotar de gases lacrimógenos y otros equipos militares a Bolivia durante la gestión de Áñez.

Sin embargo, la titular de Justicia precisó que Murillo tiene dos sentencias, una por cinco años y cuatro meses de prisión debido al caso “gases Ecuador”, por la dotación irregular desde Ecuador de material antidisturbio durante la crisis política en Bolivia de 2019.

El ministro de Gobierno boliviano,
El ministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, se abraza con la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, luego de que ella anunciara los miembros de su nuevo gabinete, en La Paz, Bolivia, el 28 de enero de 2020 (REUTERS/Andrea Martínez S)

Además del proceso ‘gases lacrimógenos’ en el que se emitió una condena de ocho años de reclusión por la compra irregular de material antidisturbios con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

“Estamos esperando que el señor (Murillo) venga a cumplir las condenas que ya han sido dispuestas a través de un proceso en el que se ha respetado el debido proceso”, indicó la ministra.

Por su parte, el actual ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que Murillo llegará primero al aeropuerto de Viru Viru, en la oriental ciudad de Santa Cruz, en donde la Fiscalía ejecutará un mandamiento de aprehensión para su traslado a La Paz.

Ríos explicó que Murillo deberá comparecer ante un juez que deberá determinar si el exministro del Gobierno de transición tiene que cumplir la sentencia en los dos procesos mencionados, en una cárcel ubicada en el centro de la ciudad.

FOTO DE ARCHIVO: El ministro
FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Interior de Bolivia, Arturo Murillo, saluda a miembros del grupo antiterrorista de la policía boliviana en La Paz. 3 de diciembre de 2019 (REUTERS/David Mercado)

Los ministros bolivianos también señalaron que Murillo tiene abiertos otros procesos por presunta corrupción y forma parte de los acusados en el caso de la masacre de Senkata, un barrio en la ciudad de El Alto, en la que hubo una decena de civiles muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en 2019.

Al respecto, Ríos dijo que durante la llegada de Murillo a La Paz habrá una “escolta” especial debido al “rechazo y repudio” que el ex ministro ha generado en esa región para que “no se genere ningún tipo de conflictividad”.

Murillo, de 61 años, fue empresario hotelero e incursionó en la política con el partido Unidad Nacional, liderado por varios años por el empresario opositor Samuel Doria Medina, con el que llegó a ser diputado (2006-2010) y senador (2010-2019) cuando dicha agrupación conformó la alianza Unidad Demócrata (UD).

Como parte de UD, formó parte de la bancada de oposición ante el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) liderado entonces por el ex presidente Evo Morales (2006-2019), hasta la renuncia de este último durante la crisis social de 2019 que calificó como un “golpe de Estado” en su contra.

Cuando la entonces senadora Áñez asumió por sucesión la Presidencia interina de Bolivia, Murillo y otros legisladores de su partido ocuparon altos cargos en el Gobierno de transición.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

BoliviaArturo Murillo

Últimas Noticias

Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: dictaron prisión preventiva para un ex legislador correísta y un empresario

Una jueza ecuatoriana ordenó que Ronny Aleaga y Daniel Salcedo permanezcan en la cárcel mientras avanzan las investigaciones por el asesinato del candidato presidencial en 2023. Otros dos implicados deberán cumplir medidas de presentación periódica desde EEUU

Asesinato de Fernando Villavicencio en

Tras la operación en el Caribe, Marco Rubio aseguró: “Los carteles no van a poder seguir actuando con impunidad”

El secretario de Estado de EEUU advirtió que Washington volverá a usar la fuerza contra embarcaciones del narcotráfico, como la destruida este martes en aguas internacionales cerca de Venezuela

Tras la operación en el

La defensa de un ex ministro de Bolsonaro admitió que hubo planes golpistas

El Supremo Tribunal Federal de Brasil analiza pruebas que apuntan a la existencia de una trama para revertir los comicios de 2022, mientras la fiscalía sostiene que el ex presidente alentó un clima de desconfianza que desembocó en el asalto a las instituciones

La defensa de un ex

Ecuador: tensión en el correísmo por la postura de alcaldes sobre el Cártel de los Soles

Las afirmaciones de los jefes comunales de Quito y Guayaquil alineándose con el Gobierno de Daniel Noboa en la lucha contra el narcotráfico provocaron el descontento de Rafael Correa y Luisa González

Ecuador: tensión en el correísmo

Preocupación en la región: crece el reclutamiento de menores por grupos criminales a través de entornos digitales

La sofisticación de las estrategias digitales desafía la capacidad de respuesta estatal y expone a los jóvenes a nuevos riesgos en entornos virtuales

Preocupación en la región: crece
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Senamhi anuncia cambios en el

Senamhi anuncia cambios en el clima ante la llegada de la primavera: conoce las regiones comprometidas

Crímenes ahuyentan a la carmelinas: 10 monjas dejan Perú por ‘extrema inseguridad’ y reabren convento cerrado en España

Yina Calderón pidió ayuda para que Epa Colombia reciba el beneficio de prisión domiciliaria: “Está muy enferma”

Persona se arroja a zona de vías en Línea 3 del Metro y suspenden momentáneamente el servicio

Senamhi advierte a la sierra peruana por fenómenos “peligrosos” durante este fin de semana

INFOBAE AMÉRICA
Cómo 18 países lograron frenar

Cómo 18 países lograron frenar delitos digitales masivos gracias a la innovación tecnológica

Trump promete reforzar la presencia militar de Estados Unidos en Polonia tras una reunión con Karol Nawrocki

El sector de inspección y certificación elevó un 4,4% sus ingresos en 2024, aunque se desaceleró 1,5 puntos

Detenido el presunto autor de dos atracos a punta de pistola en comercios de La Línea

Al menos 15 muertos y 18 heridos al descarrilar un funicular en Lisboa

ENTRETENIMIENTO

Paris, hija de Michael Jackson,

Paris, hija de Michael Jackson, marca distancia de la película biográfica del Rey del Pop: “Hay muchas mentiras descaradas”

Julia Garner se sinceró sobre si la biopic de Madonna saldrá a la luz

Lady Gaga estrena video dirigido por Tim Burton con escenas grabadas en México

¿Genialidad o decepción?: las razones detrás del debate del final de Juego de Tronos en la voz de los protagonistas

La razón por la que Denzel Washington aseguró que la gente ha pronunciado mal su nombre durante más de 40 años