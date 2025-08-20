América Latina

Senador uruguayo insultó a otro en una sesión: piden sanción por “desorden de conducta”

El opositor Sebastián Da Silva insultó al oficialista Nicolás Viera luego de que lo acusaran de estar vinculado a la estafa de un fondo ganadero; pidió disculpas, pero la izquierda lo siguió cuestionando

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

El senador Sebastian Da Silva cuestionó al frenteamplista Nicolás Viera durante una sesión de la Cámara de Senadores de Uruguay

El senador del opositor Partido Nacional de Uruguay Sebastián Da Silva es uno de los dirigentes más críticos del gobierno. Y una prueba de esto es que fue quien promovió la primera interpelación a un ministro del gobierno de Yamandú Orsi. Alfredo Fratti, titular de Ganadería, debió ir al Parlamento a explicar la compra estatal de 4.400 hectáreas de campo por USD 32 millones.

Pero esa instancia parlamentaria fue más destacada por el cierre que tuvo, que por su contenido.

La sesión, del 13 de agosto, fue suspendida luego de un intercambio entre el senador frenteamplista Nicolás Viera y Da Silva.

Ya pasada la medianoche, el senador de la coalición de izquierda cuestionó a Da Silva porque, según él, “recomendó a una cantidad enorme de uruguayos que invirtieran en Conexión Ganadera”. Su referencia fue al fondo ganadero que recibía el ahorro de clientes para comprar ganado y a cambio ofrecía una renta fija, y que terminó esfumando el dinero de más de 4.000 personas.

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva (x Sebastián Da Silva)

Da Silva estaba siguiendo de cerca los comentarios de Viera. Parado unos metros detrás y a sus espaldas, le empezó a decir a su colega que no fuera “atrevido”. Pero el senador continuó: “Es el mismo senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándole a los uruguayos que era una excelente negocio invertir en Conexión Ganadera. Todos con la Ferrari ruedas para arriba ¡Así quedaron!”.

Viera luego agregó que Da Silva es “parte de la mayor estafa” y entonces comenzó un intercambio más fuerte entre ellos.

—¡Eso no se lo permito! —gritó Da Silva.

—¡Anótese y me contesta! —respondió Viera.

El intercambio entre ellos continuó, mientras otros legisladores de fondo le pedían a Da Silva que dejara terminar a su compañero del Parlamento. Fue, en medio del intercambio, que el senador del Partido Nacional le dijo a Viera “puto de mierda”. Sebastián Sabini, quien estaba presidiendo la sesión en ese momento, decidió suspenderla.

El caso generó fuertes repercusiones. Los primeros días, Da Silva se negó a pedir disculpas pero luego sí lo hizo llamando a una radio que entrevistaba a Viera.

El senador del Frente Amplio de Uruguay Nicolás Viera (X Nicolás Viera)

El episodio del insulto homofóbico volvió a ser tratado por el Senado este martes. Al hacer uso de la palabra, el senador blanco pidió disculpas tres veces: al senado –por la “pérdida de tiempo”– que provocó la sesión, a la población y a Viera.

“Como jugador de rugby que yo me precio ser, cuando estamos en la cancha golpeamos fuerte. Pero hay cosas que no podemos hacer, que es un tackle al cuello, un tackle alto, porque eso lastima. Yo creo que lo que hice fue un tackle al cuello, que generó una lastimadura, que no quería”, expresó Da Silva en su exposición.

“Doy la palabra para poder seguir adelante. En este caso, la voy a dar públicamente: este tipo de cosas no van a volver a pasar”, expresó.

Viera, en tanto, pidió en la cámara que un episodio así “no se repita nunca más”. “Por el bien de nuestra convivencia, pero sobre todo por la referencia que exige este tiempo. No vengo al Parlamento a hacer amigos, vengo a trabajar por la sociedad. Lo mínimo que uno espera es encontrarse con un clima de respeto recíproco”, expresó.

Piden sanción al senador opositor
Piden sanción al senador opositor Sebastián Da Silva por llamar "puto de mierda" a un legislador del oficialismo (Parlamento de Uruguay)

Pero para el Frente Amplio el asunto no quedó en eso. La bancada de senadores de la coalición de izquierda solicitó formalmente al Senado que analice la posibilidad de aplicar al artículo 115 de la Constitución y sancionar a Da Silva, informó este martes Búsqueda.

El oficialismo considera que existen “motivos suficientes” para estudiar el episodio y señalaron: “Se ha incurrido por parte del senador Da Silva en falta administrativa, por desorden de conducta, siendo pasible de recibir, previa defensa y descargos respectivos del acusado, alguna de las medidas referencias en el inciso primero del artículo 115 de la Constitución de la República”.

