América Latina

Las escuelas públicas de El Salvador implementan las disposiciones de “orden y disciplina” de Bukele

La capitana Karla Trigueros, nueva ministra de Educación, envió un memorándum de “carácter obligatorio” con las “medidas disciplinarias” para el ingreso de los estudiantes

Guardar
Bukele designa a una oficial
Bukele designa a una oficial del Ejército como nueva ministra de Educación de El Salvador

Las escuelas públicas de El Salvador implementan desde este miércoles un estricto control, que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso, como medida de “orden y disciplina” impulsada por la nueva ministra de Educación, la capitana y doctora Karla Trigueros.

Trigueros, cuyo nombramiento como ministra fue dado a conocer el pasado 15 de agosto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió el lunes un memorándum de “carácter obligatorio” con las “medidas disciplinarias” para el ingreso de los estudiantes, como una de sus primera acciones en su cargo.

El nombramiento de la ministra, que ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 2007 y posteriormente obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, ha dividido opiniones en el país, con alta presencia en las calles y lugares públicos de militares.

Uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, presentación correcta y saludo respetuoso, son las disposiciones que los alumnos deben cumplir y que los directores y maestros de las escuelas deben supervisar.

De no hacerlo, de acuerdo con el memorándum, “será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa” y “dará lugar a las acciones correspondientes”.

Medidas disciplinarias permanentes

Vicky de Alvarado, directora del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, conocido como Inframen, dijo en declaraciones a EFE que en la institución que dirige se cuenta con medidas disciplinarias “permanentes” y catalogó de “muy buenas” las disposiciones de la ministra.

El presidente de El Salvador,
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele - crédito Presidencia de la República de El Salvador

“Las medidas disciplinarias (en el instituto) siempre las estamos llevando a cabo a través de los docentes en el aula y de los coordinadores, siempre andamos acatando las medidas tanto del Ministerio de Educación como las de la institución”, explicó la docente.

Aseguró que las disposiciones de Trigueros “se van hacer con mucha más rapidez y se van a aplicar más”, y solicitó el apoyo de madres y padres para que “envíen a sus hijos ordenados y con buena presentación”.

En el Inframen se concentran alrededor de 2.700 estudiantes de educación media de diferentes zonas de San Salvador y, según constató EFE, este miércoles se implementó un control estricto a los alumnos.

Maestros verificaron cortes de cabello y el adecuado uso del uniforme, llamando la atención a aquellos jóvenes que no reunían los requisitos.

“Disciplina y orden para construir el nuevo El Salvador”

La Presidencia de El Salvador informó de que la ministra Trigueros se desplazó este miércoles por diferentes escuelas del país para verificar el cumplimiento de las disposiciones para “construir el nuevo El Salvador”.

“Estamos intentando replicar el civismo y el patriotismo de nuevo en nuestras escuelas. Al incentivar este tipo de medidas, se siembra en cada estudiante la semilla de una ciudadanía consciente y respetuosa, como parte de su formación integral que va más allá de lo académico, preparándolos así para ser ciudadanos de bien en la sociedad”, apuntó la ministra de acuerdo con la Presidencia.

Según maestros del Frente Magisterial Salvadoreño, el nombramiento de la militar “es un golpe más” contra el área de educación y que “descaradamente está encaminada a profundizar el deterioro de la educación pública con el objetivo de su privatización y volver un peligro para los estudiantes el asistir a instituciones públicas”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

El SalvadorNayib BukeleEducación PúblicaKarla Trigueros

Últimas Noticias

Lula da Silva y Emmanuel Macron se comprometieron a “ultimar el diálogo” para la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El gobierno brasileño aseguró que la intención es que el tratado sea cerrado “este semestre”

Lula da Silva y Emmanuel

Candidatos a “vice”, la clave que marcó las elecciones en Bolivia

Los postulantes a la vicepresidencia cobraron una relevancia inusual en el último proceso electoral. Al balotaje van dos outsiders: un emprendedor tecnológico y un ex policía popular en TikTok

Candidatos a “vice”, la clave

La dictadura de Cuba anunció apagones en casi la mitad del país, que se suman a la escasez de agua en La Habana

La falta de suministro eléctrico afectará al 47% del territorio simultáneamente durante la tarde-noche de este miércoles. Anoche hubo protestas en la capital

La dictadura de Cuba anunció

Los delitos en Chile aumentaron un 19,6% en el primer semestre del año

En total se contabilizaron 156.610 ilícitos más que en el mismo período en 2024

Los delitos en Chile aumentaron

Estados Unidos denunció abusos graves en Ecuador durante el conflicto interno

El Departamento de Estado reportó ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias tras los operativos del gobierno de Noboa contra el crimen organizado

Estados Unidos denunció abusos graves
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Paro de taxistas en Bogotá:

Paro de taxistas en Bogotá: conozca las afectaciones en vías y bloqueos en la capital

Embajada de EEUU borra publicación en redes sobre “Proyecto Portero” en México tras rechazo de Sheinbaum

Nariz Roja responde a Andrea Chávez: “Abasto de fármacos no depende de convenios estatales”

Invima alertó por la comercialización de bebida ‘fit’ sin registro sanitario: tenga cuidado si piensa consumir ‘Té Matcha Orgánico’

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 20 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Cepyme pide ayudas directas y

Cepyme pide ayudas directas y aplazamientos fiscales para las empresas afectadas por los incendios

Los abonos para la Supercopa Endesa Málaga 2025 salen a la venta el jueves 28 de agosto

Muere un miembro de Estado Islámico en una operación liderada por la coalición internacional en Siria

Reino Unido apunta hacia una supuesta red financiera rusa en Kirguistán para evitar las sanciones

Álex Baena sufre una lesión "muscular de bajo grado" y será baja ante el Elche

ENTRETENIMIENTO

Así es el nuevo k-drama

Así es el nuevo k-drama en Netflix que reúne a Suzy y Kim Woo-bin

Gary Oldman y su inquebrantable amistad con David Bowie: “Desde que murió, el mundo se fue a la mierda”

Noel Gallagher rompió su silencio sobre el tour de reunión de Oasis y celebró su próximo paso por Argentina

Pamela Anderson aviva los rumores de romance con Liam Neeson: “No puedes evitar enamorarte de él”

Guillermo Francella arrasa con “Homo Argentum” y rompe récords en la taquilla argentina