Una explosión de un cilindro de gas en Venezuela dejó cuatro heridos

Una falla en la infraestructura doméstica desató una emergencia que movilizó a equipos de rescate y originó internaciones en terapia intensiva

Por Francisco González Tomadin

Una explosión de un cilindro de gas doméstico en Guárico dejó cuatro heridos, uno de ellos en estado grave, según fuentes oficiales (@pcivil_vzla)

Una explosión de un cilindro de gas doméstico en el estado venezolano de Guárico causó heridas a cuatro personas, una de ellas en estado grave, según la agencia EFE.

El incidente, ocurrido en una localidad del centro del país, obligó a la rápida intervención de los equipos de Protección Civil, bomberos y cuerpos policiales, quienes trasladaron a los afectados a la unidad de cuidados intensivos del hospital principal de San Juan de los Morros, capital del estado.

El hospital principal de San Juan de los Morros recibió a los cuatro heridos, brindando atención prioritaria en la unidad de cuidados intensivos (Instagram)

Según reportó la agencia EFE a partir de fuentes oficiales, la emergencia exigió la atención inmediata de los equipos de rescate locales. Las autoridades comunicaron que al menos uno de los heridos presentó quemaduras graves, mientras otro fue mantenido bajo observación por condiciones médicas preexistentes. Los dos lesionados restantes permanecen hospitalizados, pero con cuadros menos críticos.

Este suceso reavivó las alertas regionales sobre los riesgos del uso de gas doméstico y la importancia de la infraestructura y la prevención en los hogares venezolanos. Protección Civil llamó a la población a extremar precauciones en el manejo de cilindros y a reportar anomalías para evitar nuevos accidentes.

Atención en el hospital de San Juan de los Morros y coordinación de equipos de emergencia

En el hospital principal de San Juan de los Morros, personal de salud recibió a los cuatro heridos en la unidad de cuidados intensivos, implementando un monitoreo estricto para quienes lo requerían. El equipo médico se ocupó de estabilizar a la persona con las quemaduras más severas y de atender específicamente a otra víctima con patologías preexistentes.

La coordinación entre Protección Civil, bomberos y policías resultó clave para el traslado rápido y seguro de los pacientes. Los equipos atendieron la emergencia aplicando los primeros auxilios en el sitio antes de llevar a los afectados al centro asistencial, destacó EFE.

Al menos una de las víctimas sufrió quemaduras graves, mientras que otro paciente permanece bajo observación médica debido a patologías preexistentes (@pcivil_vzla)

Al cierre de esta edición, las autoridades continuaban las investigaciones técnicas para determinar la causa exacta de la explosión. Peritos recolectaron evidencias y tomaron declaraciones a testigos, evaluando eventuales fallas o negligencias en el manejo del cilindro.

Las autoridades recolectaron evidencias y tomaron declaraciones a testigos para establecer la causa exacta de la explosión registrada en Guárico (@pcivil_vzla)

Protección Civil exhortó a reportar cualquier olor inusual o alteración en las instalaciones domésticas: “Las investigaciones pertinentes están en desarrollo para esclarecer los hechos y prevenir situaciones similares”, señaló la institución, según EFE. El comunicado instó a la población a mantener medidas de seguridad en los hogares, dada la ocurrencia de incidentes parecidos en semanas recientes.

Explosiones recientes en otras regiones del país

En la semana anterior, otra explosión por fuga de gas dejó doce heridos en el estado Anzoátegui, al este de Venezuela. El gobernador Luis José Marcano informó en sus redes sociales que el hecho afectó a cuatro viviendas en Barcelona, la capital regional. Las autoridades y los bomberos gestionaron la contención y atención médica de los lesionados.

Una explosión por fuga de gas en el estado Anzoátegui la semana pasada dejó doce heridos sin víctimas fatales

“La explosión provocó daños materiales y dejó a varios residentes bajo supervisión médica. No se reportaron fallecimientos”, indicó Marcano, según datos verificados por EFE.

Resultaron daños materiales y varios residentes quedaron bajo supervisión médica tras el accidente (Instagram)

Por otro lado, el pasado 12 de julio, en Caracas, una detonación de un cilindro de cuarenta y tres kilogramos lesionó a veinticinco personas, incluidos dos menores. El jefe del Cuerpo de Bomberos de la capital, Pablo Palacios, consideró este episodio como uno de los más graves de la temporada, aunque no dejó víctimas fatales. Varias de las personas afectadas sufrieron quemaduras importantes. La agencia EFE también confirmó esta información.

Estos casos han impulsado un aumento en las solicitudes de inspección técnica en viviendas y edificios multifamiliares, según fuentes oficiales consultadas.

El contexto del gas doméstico en Venezuela

El gas doméstico es la fuente principal de energía para cocinar en la mayoría de los hogares venezolanos, especialmente fuera de las grandes ciudades, donde el acceso al gas directo es limitado. Esto convierte a Venezuela en un país dependiente del sistema de distribución de cilindros y bombonas.

Expertos y funcionarios advierten sobre los problemas históricos de infraestructura en la cadena de suministro, que incluyen el mantenimiento de los recipientes, condiciones de transporte y almacenamiento. Se reportan retrasos en la reposición de bombonas y escasez de inspecciones regulares, elevando el riesgo de fugas y explosiones.

“Instamos a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas y evitar la manipulación de cilindros en mal estado. Toda irregularidad debe ser notificada a las autoridades”, reiteró Protección Civil, reseñó EFE.

