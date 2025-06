Crece el impacto de los evangélicos en la configuración social y política de Brasil

Consorcio judicial en Bolivia: claves para entender el caso que provocó la caída de un ministro y varios juristas La investigación inició a raíz de la filtración de un audio atribuido al ex ministro de Justicia César Siles en el que ofrece protección a un juez para emitir un fallo irregular. El presidente de la Suprema calificó el caso como “un golpe a la democracia”

