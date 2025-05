Evo Morales pidió un “gran reencuentro” de unidad tras quedar afuera de las elecciones presidenciales de Bolivia

Imagen de archivo de Evo Morales, ex presidente de Bolivia (EP)

El ex presidente boliviano Evo Morales convocó este martes a un “gran reencuentro” de unidad tras quedar afuera de las elecciones presidenciales de agosto luego de que fracasara su intento de registrar su candidatura por un minúsculo partido que perdió su personalidad jurídica.

“Llamo a todos los que creen en una Bolivia con justicia social, con participación amplia y sincera, a retomar el camino del diálogo democrático y a defender, juntos, el proceso de cambio que nació del pueblo”, publicó Morales en su cuenta de X, antes Twitter.

El ex mandatario (2006-2019) agregó: “Debemos dejar de lado las diferencias y construir una unidad firme para frenar la judicialización de la política, la criminalización de la protesta social y la corrupción que se ha vuelto intolerable”.

La sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz permanecía custodiada por policías ante los anuncios de protestas de seguidores de Morales, pero al momento no se registraban manifestaciones.

Morales no ha aparecido en público pese a una marcha de sus seguidores hacia La Paz para impulsar su candidatura. Las autoridades habían advertido que podrían detenerlo si abandonaba la localidad del Chapare, la región cocalera del centro del país en la que se ha recluido desde que la fiscalía ordenó su arresto por negarse a declarar sobre el presunto abuso de una menor cuando era mandatario.

Un hombre con una máscara que representa al ex presidente Evo Morales participó en una caravana hacia las oficinas del Tribunal Electoral en El Alto, Bolivia, el viernes 16 de mayo de 2025 (AP Foto/Juan Karita)

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, ratificó que Morales “está fuera de esta contienda electoral” por no tener un partido político vigente. Más temprano Francisco Vargas, otro vocal del tribunal, explicó que Morales podría apelar ante el Tribunal Constitucional, pero sus magistrados anunciaron hace unos días que no darían curso a acciones jurídicas que retrasen los comicios.

El llamado a la unidad de Morales estaría dirigido al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, cuya candidatura ha quedado en suspenso debido a que la alianza política por la que se presentó tiene pendientes problemas legales que se prevé que se resuelvan el miércoles.

El senador sostuvo en X que “ninguna sentencia ni resolución judicial promovida por intereses políticos puede imponerse sobre la voluntad soberana del pueblo” y convocó a una vigilia permanente “en defensa de la democracia, la participación libre y el derecho del pueblo a decidir en las urnas”.

Rodríguez, un líder cocalero con un diplomado en Ciencias Políticas, se postula por una agrupación disidente del oficialismo. Era cercano a Morales, pero se ha distanciado de él.

La noche del lunes la delegada de Morales, Wilma Alanoca, intentó registrarlo pero ni siquiera pudo ingresar al TSE. “Este es un golpe a la democracia. Se están conculcando nuestros derechos, nos ponen trabas de manera tramposa y no nos dejan ingresar”, denunció ante la prensa rodeada de un puñado de seguidores del ex mandatario y del Partido Acción Nacional Boliviano, cuya personería fue cancelada por no haber alcanzado el 3% de votos del total en los pasados comicios que requiere la ley.

Manifestantes llevan máscaras que representan al ex presidente boliviano Evo Morales durante una marcha a la autoridad electoral de Bolivia en apoyo a Morales, después de que fuera bloqueado por el Tribunal Constitucional de Bolivia de presentarse a las elecciones presidenciales de este año, en El Alto, Bolivia, el 16 de mayo de 2025 (REUTERS/Claudia Morales)

El ex presidente, sin embargo, estaba inhabilitado para postularse por un fallo del Tribunal Constitucional que el año pasado declaró que ningún candidato podía aspirar a un tercer mandato.

De todos modos Morales había anunciado que libraría una batalla jurídica y en las calles para presionar por su habilitación y culpó a su heredero y sucesor, el presidente Luis Arce, de un complot judicial para sacarlo de la carrera electoral.

La dura disputa entre Morales y Arce por el control del aparato partidario ha puesto en riesgo la hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) que tras 19 años de gobierno por primera vez no es favorito a ganar los comicios.

Arce renunció a la relección tras una fuerte caída en su popularidad en medio de la crisis económica que golpea al país, la peor en 40 años. El mandatario declinó a favor de su ex ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ya registrado como candidato por el MAS.

(Con información de AP)