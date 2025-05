Uruguay: 190 niñas de menos de 15 años cursaron embarazos en los últimos tres años

190 niñas madres en los últimos tres años en Uruguay (Archivo/Andina)

El Día de la Madre en Uruguay fue este domingo. La ocasión fue propicia para que el estudio de comunicación Casagrande decidiera hacer una campaña de sensibilización para poner en el tapete un dato que llama la atención en el país: en los últimos tres años, 190 niñas de menos de 15 años cursaron embarazos.

Los datos, consignados este domingo por Canal 12, surgen del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia (Sipiav). Según el informe de 2024, las niñas que cursaron embarazos tenían entre 11 y 14 años.

El 39% de los casos de embarazos son producto de un abuso sexual y en un 22% restante no se puede descartar estas situación violenta. En otras palabras: el 61% de los embarazos adolescentes estuvo vinculado a un abuso sexual. En el restante 39%, en tanto, no se detectó que haya habido una situación violenta.

La cooperativa Uruguay Materna gestiona, en convenio con el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el único hogar del interior que atiende a adolescentes con hijos de hasta dos años. Desde ese lugar señalan que existen políticas públicas de prevención del embarazo adolescente, pero que son “pocos los planes de atención específica que busquen fortalecer a esas madres una vez que tienen a sus bebés”.

Fue a partir de estos datos que el estudio de comunicación Casamadre puso el tema en las redes sociales en este día de la madre en Uruguay. “Queremos hablar de las maternidades de las que no se habla: las adolescencias que crían infancias. Poner el tema sobre la mesa y acompañar a esas adolescencias criando infancias es una responsabilidad colectiva”, escribió la organización en redes sociales. En un posteo, la organización compartió algunos testimonios de madres adolescentes.

“Es una realidad que incomoda y que es atravesada por múltiples factores. Los mandatos de género, la desigualdad social, la violencia y el deseo, entrelazan la complejidad del tema. El estigma y el silencio aíslan y condenan”, expresa Casamadre.

Las “vidas complejas”

En diciembre, las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el prestador de salud estatal en Uruguay, fueron al Parlamento a presentar estos resultados. Los embarazos en niñas y menores de 15 años en Uruguay son una derivación, en general, de “vidas complejas”, marcadas por la “vulneración de derechos y de violencia!”. “Las gestaciones tempranas exponen a las niñas a graves consecuencias para su salud integral”, expresa la institución en un comunicado.

Además del dato de que seis de cada 10 adolescentes embarazadas fueron víctimas de abuso sexual, el estudio del Sipiav también muestra que el 21% de los embarazos que terminan en aborto presentan complicaciones luego de someterse a este proceso porque sufren anemia o infecciones. El 87% de las mujeres que deciden llevar adelante el embarazo, en tanto, tienen problemas durante la gestación, en el parto o la cesárea.

El entonces presidente de ASSE, Marcelo Sosa, se refirió en una conferencia de prensa al caso de una adolescente que falleció luego de someterse a un aborto en diciembre de 2020. La menor había sido atendida por varios profesionales del prestador estatal, pero no encendió ninguna luz de alarma. “No puede ser que una niña menor de 15 años ingrese al sistema con un embarazo y no se prenda ninguna alarma. Muchas veces, detrás de ese embarazo, hay causas de abuso. Y eso era lo que pasaba: no se prendía una alarma”, sostuvo.

“Detrás de un embarazo hay toda una situación familiar, muchas veces, de abuso o cosas peores como pueden ser trata. El 39% son embarazos de sus pares –entre jóvenes–, pero un 60% que no son con menores son situaciones de abuso. Como sociedad tenemos que trabajarlo”, concluyó Sosa.