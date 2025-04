Por qué Brasil podría beneficiarse de los aranceles impuestos por Donald Trump

Lula da Silva, presidente de Brasil; y Donald Trump, mandatario de Estados Unidos (REUTERS)

Al final, pese a la polémica y las protestas oficiales, Brasil podría llevarse más beneficios que perjuicios de los nuevos aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, anunciados el miércoles, que para el gigante latinoamericano ascienden al 10%, la mitad de los destinados a Europa.

Frente a un mercado, el estadounidense, que opta por la vía del cierre, Brasil podría abrir nuevos y ricos mercados y reforzar otros ya importantes como China, al que EEUU ha impuesto ahora aranceles del 35%.

EEUU y Brasil compiten como los mayores exportadores mundiales de varios cultivos, como la soja, el maíz y el algodón. Por tanto, sería una oportunidad para los productores brasileños vender más a China, que es el mayor importador mundial. En el mercado estadounidense, Brasil también podría expandirse con más fuerza.

“Trump está dejando toda la demanda estadounidense sobre la mesa, es decir, en vez de consumir más de otros países, no lo hará porque les impone aranceles. Así que esta demanda no explotada puede ser aprovechada por otros países como el nuestro”, explicó el economista André Perfeito al portal de noticias G1. El primero en ver una oportunidad fue el Ministro de Agricultura brasileño, Carlos Fávaro. “Brasil tiene la experiencia y sin duda sabrá aprovechar esta situación y convertirla en una gran oportunidad. Nuestro país es muy competitivo, especialmente en agricultura”, afirmó. El hecho de que a Brasil, como a muchos otros países latinoamericanos, la administración Trump pretenda imponerle los aranceles más bajos, del 10%, también restó dramatismo a la noticia.

“El resultado fue menos malo de lo que imaginábamos. Se pensaba que Estados Unidos golpearía a Brasil, lo que no ocurrió porque nuestra balanza está equilibrada, con superávit para ellos”, dijo al sitio de noticias G1 Hussein Kalout, consultor del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (Cebri). Según datos del gobierno estadounidense, el superávit comercial de EEUU con Brasil en 2024 era de unos 7.000 millones de dólares, solo en bienes. Sumando bienes y servicios, el superávit alcanzó los 28.600 millones de dólares, el tercero mayor de Washington en el mundo.

Lula protestó ante la noticia de los aranceles (REUTERS/Adriano Machado)

Sin embargo, Lula protestó ante la noticia de los aranceles. “Responderemos a cualquier intento de proteccionismo”, dijo el jueves. “Brasil no tolerará amenazas a la democracia. No renunciará a su soberanía. No saludará a ninguna bandera que no sea la verde y amarilla. Habla de igual a igual y respeta a todos los países, desde los más pobres a los más ricos, pero exige reciprocidad en el trato. Defendemos el multilateralismo y el libre comercio”, afirmó el presidente.

De hecho, el país latinoamericano lleva años aplicando una política proteccionista, especialmente en relación con el sector industrial. En un informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que precedió al anuncio de los aranceles y fue publicado el lunes, se criticaban los aranceles brasileños. En particular, los aplicados al etanol, las películas americanas, las bebidas alcohólicas, los productos de telecomunicaciones, la maquinaria y equipos y la carne de cerdo. Además, se quejaban de la preferencia que la legislación y las normas brasileñas dan a los productores nacionales. EEUU también criticó a Brasil por sus procedimientos de concesión de licencias de importación, afirmando que existe una falta de transparencia en los procedimientos, en detrimento de los exportadores estadounidenses. “Los exportadores de calzado y prendas de vestir y los exportadores de automóviles de Estados Unidos han expresado su preocupación por estos requisitos de concesión de licencias no automáticas”, reza el texto. El documento también critica que el mercado brasileño esté cerrado a la carne de cerdo fresca y congelada procedente de EEUU, debido al temor de Brasil a la peste porcina africana. “Brasil no ha aportado pruebas científicas que respalden la prohibición y ésta parece ser incompatible con las normas internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal”, reza el documento.

Entre los productos más exportados por Brasil a Estados Unidos en 2024, según el Ministerio de Desarrollo, Comercio e Industria Extranjera, se encuentran los aceites crudos de petróleo, el hierro, el acero, el café, la carne de vacuno congelada y el etanol. Brasil, por ejemplo, grava el etanol estadounidense con un 19%, mientras que el brasileño, antes de las medidas de Trump, estaba gravado con un 2,5%. Para este sector, sin embargo, los nuevos aranceles no parecen ser un problema, en primer lugar por los volúmenes. A EEUU, el país latinoamericano solo le vende el 1% de su producción exportada total, es decir, 500 millones de litros de 38.000 millones de litros. Además, la mayor parte del etanol brasileño, un tercio del cual se produce en el estado de San Pablo, se exporta a California, que está obligada a mezclar etanol nacional con etanol brasileño porque este último es tres veces menos contaminante en términos de gases de efecto invernadero.

Por último, como señala la Organización de Asociaciones de Productores de Caña de Azúcar de Brasil (Orplana), que representa a más de 12.000 productores de cinco estados del centro-sur del país, la medida podría empujar a Brasil a buscar otros mercados. Países como Japón y Corea del Sur vienen importando etanol brasileño. Japón incluso acaba de aumentar al 10% el porcentaje de etanol en la gasolina, lo que sin duda tendrá un impacto significativo en el volumen de las exportaciones brasileñas. Incluso el café, del que Estados Unidos es un gran consumidor, comprando a Brasil 2.000 millones de dólares en 2024, se verá poco afectado por las nuevas medidas de Trump.

Brasil puede incluso salir beneficiado ya que uno de sus competidores, Vietnam, pasó a tener nuevos aranceles impuestos por la administración Trump del 46%

El país latinoamericano puede incluso salir beneficiado, ya que uno de sus competidores, Vietnam, pasó a tener nuevos aranceles impuestos por la administración Trump del 46%. Un argumento similar se aplica a la carne brasileña, hasta ahora gravada con el 10,08%, que se eleva al 26,4% por encima de la cuota de 65 mil toneladas. Por eso, la Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carne (Abiec) afirmó en un comunicado que “cree en una asociación más estrecha entre Brasil y Estados Unidos, ya que los norteamericanos se enfrentan a desafíos en el ciclo ganadero y, durante al menos dos años, necesitarán a alguien que les garantice volumen, calidad y precio. Y ese socio es Brasil”.

Más preocupada, sin embargo, está la industria de transformación, que tiene en Estados Unidos su mayor mercado. Según datos de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) de Brasil, las ventas a EEUU en 2024 fueron de 31.600 millones de dólares, con efectos directos también en la creación de empleo y en la producción nacional. La estrategia ahora es de diálogo y negociación. En la primera quincena de mayo, la CNI encabezará una misión empresarial a EEUU para reunirse con representantes del Gobierno y del sector privado con el fin de discutir formas de facilitar el comercio y evitar medidas proteccionistas. Mucho dependerá, pues, de la reacción de los países más afectados por los aranceles, como la Unión Europea, China y los países del Sudeste Asiático, que pueden reorientar parte de la producción destinada a Estados Unidos hacia América Latina, empezando por Brasil, que tiene un mercado gigantesco. El riesgo es que el país se vea desbordado por un flujo de productos baratos. Esto podría perjudicar a sectores industriales enteros, como ya ocurrió cuando China empezó a vender masivamente neumáticos, paneles solares y acero a Brasil, a precios muy inferiores a los de la producción local.

El Ejecutivo brasileño está estudiando contramedidas. Una declaración conjunta del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios y del Ministerio de Asuntos Exteriores contempla también la posibilidad de acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC). “Dado que Estados Unidos ha registrado superávits comerciales recurrentes y significativos en bienes y servicios con Brasil en los últimos 15 años, por un total de 410.000 millones de dólares, la imposición unilateral de un arancel lineal adicional del 10% a Brasil con el argumento de la necesidad de restablecer el equilibrio y la reciprocidad comercial no refleja la realidad”, reza el texto. El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por votación simbólica, es decir, cuando no hay registro individual de votos, el proyecto de ley que autoriza a Brasil a la llamada reciprocidad arancelaria y medioambiental en el comercio con otros países. El proyecto había sido aprobado la víspera por el Senado con 70 votos a favor y ninguno en contra ante los aranceles de Trump. Muchos expertos, sin embargo, se muestran contrarios a la vía de las represalias brasileñas, porque el aumento de los aranceles brasileños supone un encarecimiento de los productos importados en Brasil. “No tenemos muchas formas de evitar importar productos de allí, al menos no a corto plazo. Así que el costo sería mayor, nos dispararíamos en el pie”, dijo la economista Juliana Inhasz al sitio de noticias brasileño UOL.

Donald Trump al mostrar el cuadro de aranceles (REUTERS/Carlos Barria)

En una función anti-Trump, el gobierno brasileño también pretende apuntar a una mayor unidad logística y comercial en América Latina. La visita oficial del presidente chileno Gabriel Boric a Brasilia, los días 22 y 23 de abril, se centrará en las obras casi concluidas de la ruta terrestre que unirá los océanos Atlántico y Pacífico en Sudamérica. Se trata del llamado “Corredor Bioceánico Capricornio”, que pretende unir los puertos brasileños de Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul e Itajaí, en el Atlántico, atravesar Paraguay y Argentina, y desembocar en los puertos chilenos de Iquique, Mejillones y Antofagasta, en el Pacífico. Esta nueva ruta sudamericana es una de las cinco previstas en el plan de integración regional promovido por la ministra brasileña de Planificación, Simone Tebet.

Según el diario O Estado de São Paulo, los aranceles de Trump también llegan en el momento oportuno para Lula. Él pretende utilizar el anti-trumpismo para mejorar su imagen, que ha caído en picado en la última encuesta Genial/Quaest, en la que el 56% de los brasileños afirma que su Gobierno avanza en la dirección equivocada. “Los sondeos realizados por la oficina presidencial de Planalto revelan que el anti-trumpismo también trae votos, especialmente en un momento en el que el presidente estadounidense anuncia un aumento de los aranceles que afectará a Brasil. Es en este contexto que resurge en tono nacionalista la campaña ‘Brasil es de los brasileños’, que comenzó esta semana en televisión, radio y redes sociales”. Su coste es de 50 millones de reales (8,5 millones de dólares).