Mayra Salazar se fue de Ecuador: la relacionista pública de la mafia firmó un precontrato para contar su historia en la televisión

Mayra Salazar ingresó al programa de víctimas y testigos.

Mayra Salazar, la exrelacionista pública de la Corte de Justicia del Guayas, dejó Ecuador tras cumplir su condena de 15 meses de prisión en el caso Metástasis. Salazar viajó a Panamá, donde hizo una escala, el 14 de marzo de 2025 bajo un fuerte resguardo policial y militar, en un operativo que incluyó helicópteros y una escolta hasta el aeropuerto de Quito, según confirmó su abogado, Leonardo Toledo, quien explicó que la decisión de salir del país responde a amenazas contra su vida.

El traslado de Salazar desde la prisión de Ambato hasta el aeropuerto de Quito estuvo marcado por un fuerte operativo de seguridad. Fue escoltada en una caravana de vehículos blindados y abordó un helicóptero militar que la llevó hasta un cuartel policial en Tumbaco.

La exfuncionaria, clave en los casos Metástasis y Purga, aceptó su culpabilidad en el delito de delincuencia organizada y brindó información a la Fiscalía a cambio de una reducción de pena mediante un juicio abreviado. La mujer fue sentenciada a 15 meses de prisión, a ofrecer disculpas públicas, al pago de una multa de USD 5.520, de una reparación de USD 11.040 y a devolver los USD 6.300 que recibió de la mafia.

Mayra Salazar a su salida de la cárcel. (Policía Nacional)

Su testimonio permitió evidenciar la red de corrupción que involucraba jueces, políticos y narcotraficantes. Un día después de su salida de prisión, el Consejo de la Judicatura la inhabilitó de manera definitiva para ejercer cargos en la Función Judicial, según informó Primicias. Esta decisión forma parte de un proceso más amplio de investigación sobre irregularidades en la provincia del Guayas, donde se habrían archivado sin el debido proceso 202 expedientes disciplinarios.

Salazar no solo consiguió su libertad y protección judicial, sino que también ha encontrado una oportunidad en el mundo del entretenimiento. Según EXTRA, la ex reclusa firmó un precontrato con una productora internacional para llevar su historia a la televisión.

Su abogado confirmó que varias empresas mostraron interés, pero que finalmente se concretó la negociación con una productora colombiana. La serie o documental basado en su vida podría seguir la línea de producciones como Las Muñecas de la Mafia, El Patrón del Mal o La Viuda Negra.

Mayra Salazar hacía de todo. Era operadora criminal, madame e incluso contrataba rituales de Santería. (X/Mayra Salazar)

Antes de su detención en diciembre de 2023, Salazar ocupaba un rol estratégico dentro de la estructura criminal de Metástasis. Tal como reportó Infobae del 17 de marzo de 2024, ella coordinaba sobornos a jueces, gestionaba beneficios judiciales para delincuentes y operaba un troll center para influir en campañas políticas.

Además, en conversaciones reveladas por la Fiscalía, mencionaba sus vínculos con el narcotráfico y la posibilidad de hacer negocios con el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán en México.

Su implicación en estos hechos la convirtió en una testigo clave para la Fiscalía, pero también en un personaje controvertido. En sus declaraciones, relató cómo manipulaba los sorteos judiciales para favorecer al narco Leandro Norero y cómo se involucró en la política ecuatoriana, incluso en la campaña del correísmo durante las elecciones de 2023. También se conocieron sus nexos con la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas y ahora condenada por delincuencia organizada, Fabiola Gallardo, con quien planeaba rituales de santería en Cuba.

Mayra Salazar ha asegurado que han intentado atentar contra su vida.

La fiscal Diana Salazar, que llevó la investigación, fue enfática en indicar que Mayra Salazar, al admitir su participación en el caso, también ha confirmado la veracidad de las conversaciones que mantuvo con Norero y otros personajes, que son públicas en la web de la Fiscalía y que forman parte del expediente. En esas conversaciones, Mayra Salazar, por ejemplo, menciona a la alcaldesa de Simón Bolívar, la correísta María Fernanda Vargas, para quien trabajó durante la campaña y quien habría movido armas para Norero.

En el día de su detención, a Mayra Salazar le confiscaron sus dispositivos móviles, incluido su teléfono. Las conversaciones allí contenidas fueron clave para iniciar el caso Purga, por el que Gallardo, el ex diputado Pablo Muentes, ex jueces y ex funcionarios fueron condenados.